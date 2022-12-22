https://sputniknews.com.tr/20221222/benzin-fiyatlarinda-zam-beklentisi-1064860943.html
Benzin fiyatlarında zam beklentisi
Benzin fiyatlarında zam beklentisi
Brent petrol fiyatlarında dalganlanma sürerken, benzin ve motorin fiyatları da indirim ve zam haberleriyle değişkenlik gösteriyor. Brent petrol 82 dolar... 22.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-22T09:02+0300
2022-12-22T09:02+0300
2022-12-22T09:02+0300
ekonomi
türkiye
benzin
benzin fiyatları
akaryakıt
akaryakıt zammı
zam
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Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.Brent petrol 82 dolar bandında işlem görürken, benzinde Cuma gününden (Yarın) geçerli olmak üzere 67 kuruşluk bir fiyat artışı bekleniyor. Motorin grubunda herhangi bir zam ya da indirim haberi bulunmuyor.22 Aralık 2022 güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre; İstanbul'da motorin litre fiyatı 21.98 liradan satılıyor.Benzinin litresi ise ortalama 17.92 liradan satılıyor.Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.
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türkiye, benzin, benzin fiyatları, akaryakıt, akaryakıt zammı, zam
türkiye, benzin, benzin fiyatları, akaryakıt, akaryakıt zammı, zam
Benzin fiyatlarında zam beklentisi
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Brent petrol fiyatlarında dalganlanma sürerken, benzin ve motorin fiyatları da indirim ve zam haberleriyle değişkenlik gösteriyor. Brent petrol 82 dolar bandında işlem görürken, benzinde Cuma gününden (Yarın) geçerli olmak üzere 67 kuruşluk bir fiyat artışı bekleniyor.
Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.
Brent petrol 82 dolar bandında işlem görürken, benzinde Cuma gününden (Yarın) geçerli olmak üzere 67 kuruşluk bir fiyat artışı bekleniyor. Motorin grubunda herhangi bir zam ya da indirim haberi bulunmuyor.
22 Aralık 2022 güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;
İstanbul'da motorin litre fiyatı 21.98 liradan satılıyor.
Benzinin litresi ise ortalama 17.92 liradan satılıyor.
Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.
Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.