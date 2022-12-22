https://sputniknews.com.tr/20221222/bayraktar-baykarin-bu-yilki-gelirlerinin-yuzde-98i-ihracattan-elde-edildi-1064856546.html

Bayraktar: Baykar'ın bu yılki gelirlerinin yüzde 98'i ihracattan elde edildi

Bayraktar: Baykar'ın bu yılki gelirlerinin yüzde 98'i ihracattan elde edildi

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, Baykar'ın 27 ülkeye ihracat başarısı gösterdiğini ve Akıncı TİHA için 5 ülke ile sözleşme... 22.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-22T00:42+0300

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2022-12-22T00:45+0300

selçuk bayraktar

türkiye

baykar aş

kızılelma

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Ulusal Teknoloji Girişimciliği Stratejisi ve Turcorn 100 Programı Tanıtım Töreni, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın katılımıyla İstanbul Resim ve Heykel Müzesi'nde gerçekleştirildi.Törende konuşan Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Baykar'da ve Türkiye Teknoloji Takımı'nda yola çıktıkları ilk günden beri, "Bugünün değil yarının, 10-15 yıl sonrasının yarışlarına şimdiden hazırlan ve alanında dünyada en iyisi olmayı hedefle" vizyonuyla hareket ettiklerini söyledi.Türkiye'yi 2004'te ilk robot uçakla tanıştırdıklarını, mini İHA teknolojisini hayata geçirdiklerini dile getiren Bayraktar, 6 kilogramdan başlayan ve şu anda 6 tona ulaşan bir yolculuğa imza attıklarını anlattı.Bayraktar, Baykar'ın 2009'da Bayraktar TB2'nin ilk prototipini hayata geçirdiklerini kaydederek sözlerini şöyle sürdürdü:'Akıncı TİHA'da 5 ülke ile ihracat sözleşmesi imzaladık'Selçuk Bayraktar, 2019'da Türkiye'nin ilk taarruzi insansız hava aracını, 6 tonluk Akıncı TİHA'yı uçurduklarını ve 2021'de de TSK'nın envanterine girdiğini anlatarak "Şu anda da 5 ülke ile ihracat sözleşmesi imzalanmış durumda. 6 tonluk bir platform. 6 kilogramdan başlıyor ve adım adım 6 tona giden bir serüven görüyorsunuz. Bunlar tüm elektronikleri, yazılımları, aksamı bizler, Türk mühendisler tarafından tasarlanmış platformlar." diye konuştu.Cezeri uçan arabaya ilişkin bilgiler veren Bayraktar, teknolojinin bu yöne doğru ilerlediğini söyledi.Kısa süre önce Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar Kızılelma'nın ilk uçuşunu gerçekleştirdiğini anımsatan Bayraktar, şu açıklamalarda bulundu:Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri Bayraktar, 20 yıllık mücadelelerini özetleyen ve kızılelmalarını anlatan bir video göstermek istediğini belirterek şu ifadeleri kullandı:'En büyük inovasyon ahlaktan ve dosdoğru yoldan milim taviz vermeden yürüyebilmek'Selçuk Bayraktar, inovasyona ilişkin görüşlerini paylaşarak dünyada muharebe tarihi değiştirecek insansız hava araçlarını yapmanın ve devrim yapacak sistemleri geliştirmenin bir inovasyon olduğunu dile getirdi.Kendilerinin yaptıkları mücadelede açısından inovasyona ilişkin görüşlerini açıklayan Bayraktar, şöyle devam etti:'Kızılelma 30 sene sonrası için dahi son platform' diyebilirim'Bayraktar, Kızılelma'nın yaklaştıkça uzaklaşan bir menzil olduğunu belirterek "Atmosferde yaptığımız en güçlü ve son platform. Yeni bir dünyanın kapılarını açması anlam itibarıyla biraz Ergenekon Destanı'ndaki demir dağları eritip yeni bir dünyada yürümeye benziyor. Bu dünyanın kapılarını henüz açtık ve yürümemiz gereken daha çok yol var. Ancak bundan sonrası için atmosferde yapacağımız belki 30 sene sonrası için dahi son platform diyebilirim" dedi.Türkiye'nin Milli Teknoloji Hamlesi kapsamında yürüttükleri çalışmalardan bahseden Bayraktar, Türkiye'nin savunma sanayisinde adına marşlar bestelenir teknolojilere sahip olmaya başladığını anlattı.Bayraktar, Türkiye'nin, teknolojinin tüm diğer sivil alanlarında da insanlığın faydasına olacak şekilde lider olması için TEKNOFEST'i düzenlediklerine işaret ederek ilk yıl 20 bin öğrencinin başvurduğunu, bu sene 1 milyondan fazla öğrencinin 40'ı aşkın yarışmada mücadele etmek için başvuru yaptığını, onların geleceğin Aziz Sancarları olacağını kaydetti.

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selçuk bayraktar, baykar aş, kızılelma