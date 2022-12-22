https://sputniknews.com.tr/20221222/barlas-firsatcilar-yuzunden-iktidarin-buyuk-fedakarlikla-yaptigi-ucret-artislari-bir-anda-eriyor-1064862631.html
Barlas: Fırsatçılar yüzünden, iktidarın büyük fedakarlıkla yaptığı ücret artışları bir anda eriyor
Barlas: Fırsatçılar yüzünden, iktidarın büyük fedakarlıkla yaptığı ücret artışları bir anda eriyor
Mehmet Barlas, asgari ücret zammına ilişkin olarak, "İktidarın büyük fedakârlıklarla yaptığı ücret artışları bir anda yine enflasyon karşısında eriyor"... 22.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-22T10:13+0300
2022-12-22T10:13+0300
2022-12-22T10:13+0300
ekonomi
türkiye
mehmet barlas
ekonomi
asgari ücret
cumhurbaşkanı
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/04/1d/1044383053_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_d5390dfe1ab01df5be673ee80608d8e3.jpg
Sabah başyazarı Mehmet Barlas, asgari ücret zammının da 'fırsatçılar' yüzünden enflasyon karşısında eriyeceğine dikkat çekti.Barlas bugün kaleme aldığı yazısında, "Daha maaş zamları hesaplara yatmadan temel tüketim maddelerinin etiketleri aynı oranda artıyor. Bu fırsatçılar yüzünden iktidarın büyük fedakârlıklarla yaptığı ücret artışları bir anda yine enflasyon karşısında eriyor. Erdoğan grup toplantısında bu fırsatçılığa artık izin vermeyeceklerini açıkladı. Dün ajanslara güzel bir haber de düştü. Kartel kurarak temel tüketim maddelerinin fiyatlarını manipüle eden market ve tedarikçilere 2.7 milyar lira para cezası kesildi. Ayrıca ceza yiyen markalar teker teker deşifre edildi. Umarım bu cezalar, ücret zammını gördüğünde deli danalar gibi koşarak etiketleri değiştiren fahiş fiyatçılara bir ders olur." ifadesini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20221221/rekabet-kurulundan-tedarikci-niteligindeki-13-tesebbuse-878-milyon-lira-idari-para-cezasi-1064831653.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/04/1d/1044383053_191:0:1391:900_1920x0_80_0_0_f482f0e8768e6960e8d5dff04699f7e1.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
türkiye, mehmet barlas, ekonomi, asgari ücret, cumhurbaşkanı
türkiye, mehmet barlas, ekonomi, asgari ücret, cumhurbaşkanı
Barlas: Fırsatçılar yüzünden, iktidarın büyük fedakarlıkla yaptığı ücret artışları bir anda eriyor
Abone ol
Mehmet Barlas, asgari ücret zammına ilişkin olarak, "İktidarın büyük fedakârlıklarla yaptığı ücret artışları bir anda yine enflasyon karşısında eriyor" değerlendirmesini yaptı.
Sabah başyazarı Mehmet Barlas, asgari ücret zammının da 'fırsatçılar' yüzünden enflasyon karşısında eriyeceğine dikkat çekti.
Barlas bugün kaleme aldığı yazısında
, "Daha maaş zamları hesaplara yatmadan temel tüketim maddelerinin etiketleri aynı oranda artıyor. Bu fırsatçılar yüzünden iktidarın büyük fedakârlıklarla yaptığı ücret artışları bir anda yine enflasyon karşısında eriyor. Erdoğan grup toplantısında bu fırsatçılığa artık izin vermeyeceklerini açıkladı. Dün ajanslara güzel bir haber de düştü. Kartel kurarak temel tüketim maddelerinin fiyatlarını manipüle eden market ve tedarikçilere 2.7 milyar lira para cezası kesildi. Ayrıca ceza yiyen markalar teker teker deşifre edildi. Umarım bu cezalar, ücret zammını gördüğünde deli danalar gibi koşarak etiketleri değiştiren fahiş fiyatçılara bir ders olur.
" ifadesini kullandı.