https://sputniknews.com.tr/20221222/barlas-firsatcilar-yuzunden-iktidarin-buyuk-fedakarlikla-yaptigi-ucret-artislari-bir-anda-eriyor-1064862631.html

Barlas: Fırsatçılar yüzünden, iktidarın büyük fedakarlıkla yaptığı ücret artışları bir anda eriyor

Barlas: Fırsatçılar yüzünden, iktidarın büyük fedakarlıkla yaptığı ücret artışları bir anda eriyor

Mehmet Barlas, asgari ücret zammına ilişkin olarak, "İktidarın büyük fedakârlıklarla yaptığı ücret artışları bir anda yine enflasyon karşısında eriyor"... 22.12.2022, Sputnik Türkiye

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ekonomi

türkiye

mehmet barlas

ekonomi

asgari ücret

cumhurbaşkanı

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Sabah başyazarı Mehmet Barlas, asgari ücret zammının da 'fırsatçılar' yüzünden enflasyon karşısında eriyeceğine dikkat çekti.Barlas bugün kaleme aldığı yazısında, "Daha maaş zamları hesaplara yatmadan temel tüketim maddelerinin etiketleri aynı oranda artıyor. Bu fırsatçılar yüzünden iktidarın büyük fedakârlıklarla yaptığı ücret artışları bir anda yine enflasyon karşısında eriyor. Erdoğan grup toplantısında bu fırsatçılığa artık izin vermeyeceklerini açıkladı. Dün ajanslara güzel bir haber de düştü. Kartel kurarak temel tüketim maddelerinin fiyatlarını manipüle eden market ve tedarikçilere 2.7 milyar lira para cezası kesildi. Ayrıca ceza yiyen markalar teker teker deşifre edildi. Umarım bu cezalar, ücret zammını gördüğünde deli danalar gibi koşarak etiketleri değiştiren fahiş fiyatçılara bir ders olur." ifadesini kullandı.

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türkiye, mehmet barlas, ekonomi, asgari ücret, cumhurbaşkanı