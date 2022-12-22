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Bakan Varank'tan muhalefete 'Dallas' göndermesi
Bakan Varank'tan muhalefete 'Dallas' göndermesi
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, muhalefete yönelik, "Bir tanesi diyor ki, 'bizim ilişkimiz baba-oğul ilişkisi'. İmamoğlu diyor ki, 'Meral Akşener... 22.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-22T17:30+0300
2022-12-22T17:31+0300
politika
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TÜBİTAK Öncül AR-GE Laboratuvarları Destekleme Programı kapsamında hazırlanan Turkcell 6GEN LAB Projesi, Turkcell 6G ve Yapay Zeka Laboratuvarı Tanıtım Töreni’ne katılan Bakan Mustafa Varank, son 2 yılda girişimcilik alanında müthiş bir ivme yakaladıklarını belirterek, Turkcell'in yeni geliştirdiği teknolojilerden unicorn olmaya aday şirketleri olduğunu söyledi.Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun teknoloji görmek için New York'a, Londra'ya gittiğini aktaran Varank, "Diyor ki, 'Ben New York'a gittim çünkü teknolojiyi Türkiye’nin gündemine sokmak istiyorum.' Türkiye'nin gündeminde zaten teknoloji var. Ben sorsam, 'Turkcell, New York borsasında işlem gören bir şirket, sen bundan haberdar mısın?' Muhtemelen bundan haberdar değildir." değerlendirmesinde bulundu.'Gündemimiz teknoloji'Varank, Kılıçdaroğlu'nun vizyon toplantısında danışmanı Jeremy Rifkin'e online bağlandığını, bunu da "Türkiye teknoloji görsün diye" anlattığını belirterek, "Zoom programını kullanmayı teknolojinin geldiği en üst seviye zannediyor. Turkcell'e teessüflerimi iletiyorum. Keşte BİP Meet programını tanıtsaydınız da online bağlantıyı da Turkcell ile yapsaydı." ifadelerini kullandı.Biraz latife biraz da vizyon farkını vatandaşlar görsün diye bunları anlattığını belirten Varank, şunları kaydetti:"Yoksa bizim onlarla işimiz yok. Biz kendi gündemimize odaklanıyoruz. Bu gündemi takip etmeye devam edeceğiz. Zoom toplantısını, teknolojinin geldiği en üst seviye zannedenleri de kendi dar tartışmalarına hapsedeceğiz."Bakan Varank, siyasi gündemin karışık olduğunu belirterek, "Biz takip etmekte zorlanıyoruz. Bir tanesi diyor ki, 'bizim ilişkimiz baba-oğul ilişkisi'. İmamoğlu diyor ki, 'Meral Akşener benim ablam'. Yani siyaset mi yapıyorlar, Dallas dizisi mi var, biz açıkçası bunu karıştırıyoruz. Bizim gündemimiz belli. Biz teknolojiye odaklanacağız, işimize bakacağız."
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mustafa varank

Bakan Varank'tan muhalefete 'Dallas' göndermesi

17:30 22.12.2022 (güncellendi: 17:31 22.12.2022)
© DHAMustafa Varank
Mustafa Varank - Sputnik Türkiye, 1920, 22.12.2022
© DHA
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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, muhalefete yönelik, "Bir tanesi diyor ki, 'bizim ilişkimiz baba-oğul ilişkisi'. İmamoğlu diyor ki, 'Meral Akşener benim ablam'. Yani siyaset mi yapıyorlar, Dallas dizisi mi var, biz açıkçası bunu karıştırıyoruz." ifadelerini kullandı.
TÜBİTAK Öncül AR-GE Laboratuvarları Destekleme Programı kapsamında hazırlanan Turkcell 6GEN LAB Projesi, Turkcell 6G ve Yapay Zeka Laboratuvarı Tanıtım Töreni’ne katılan Bakan Mustafa Varank, son 2 yılda girişimcilik alanında müthiş bir ivme yakaladıklarını belirterek, Turkcell'in yeni geliştirdiği teknolojilerden unicorn olmaya aday şirketleri olduğunu söyledi.
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun teknoloji görmek için New York'a, Londra'ya gittiğini aktaran Varank, "Diyor ki, 'Ben New York'a gittim çünkü teknolojiyi Türkiye’nin gündemine sokmak istiyorum.' Türkiye'nin gündeminde zaten teknoloji var. Ben sorsam, 'Turkcell, New York borsasında işlem gören bir şirket, sen bundan haberdar mısın?' Muhtemelen bundan haberdar değildir." değerlendirmesinde bulundu.

'Gündemimiz teknoloji'

Varank, Kılıçdaroğlu'nun vizyon toplantısında danışmanı Jeremy Rifkin'e online bağlandığını, bunu da "Türkiye teknoloji görsün diye" anlattığını belirterek, "Zoom programını kullanmayı teknolojinin geldiği en üst seviye zannediyor. Turkcell'e teessüflerimi iletiyorum. Keşte BİP Meet programını tanıtsaydınız da online bağlantıyı da Turkcell ile yapsaydı." ifadelerini kullandı.
Biraz latife biraz da vizyon farkını vatandaşlar görsün diye bunları anlattığını belirten Varank, şunları kaydetti:
"Yoksa bizim onlarla işimiz yok. Biz kendi gündemimize odaklanıyoruz. Bu gündemi takip etmeye devam edeceğiz. Zoom toplantısını, teknolojinin geldiği en üst seviye zannedenleri de kendi dar tartışmalarına hapsedeceğiz."
Bakan Varank, siyasi gündemin karışık olduğunu belirterek, "Biz takip etmekte zorlanıyoruz. Bir tanesi diyor ki, 'bizim ilişkimiz baba-oğul ilişkisi'. İmamoğlu diyor ki, 'Meral Akşener benim ablam'. Yani siyaset mi yapıyorlar, Dallas dizisi mi var, biz açıkçası bunu karıştırıyoruz. Bizim gündemimiz belli. Biz teknolojiye odaklanacağız, işimize bakacağız."
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