Bakan Karaismailoğlu: Hükümetimiz Avrasya Tüneli'ne yılbaşında zam yapmayı düşünmüyor
21:17 22.12.2022 (güncellendi: 21:26 22.12.2022)
© DHABakan Karaismailoğlu: Halkalı-Yeni Havalimanı metro hattı yüzde 78 tamamlandı
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Habertürk TV'de canlı yayın konuğu olan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu Avrasya Tüneli'ne yılbaşında zam yapmayı düşünmediklerini belirtti. Bakan, "6 ayda bir zam yapılıyordu. Hükümetimiz, vatandaşlarımız bu projeleri daha fazla kullansın diye zam yapmayı düşünmüyor" dedi.
Habertürk TV'de Mehmet Akif Ersoy'un sorularını yanıtlayan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu açıklamalarda bulunuyor.
Bakan Karaismailoğlu'nun açıklamalarından bazı başlıklar şu şekilde:
Asgari ücret
"Çalışanlar daha fazla üretecek, kazanacak. Gayet iyi rakam. İnşallah ülkemizde pozitif gelişmelere yol açacak. Enflasyonla mücadele geri adım atılmadan devam edecek. Onu da takip edeceğiz. İnşallah daha bereketli olacak. Sonuçta çalışanların cebine iyi para girecek, daha fazla çalışarak işverene getiri olarak dönecek. Bizim çalışanlarımıza da aynı oranlarda yansıyacak.
Ekrem İmamoğlu hakkında verilen karar
Sonuçta mahkeme kararı. Doğru ya da yanlış bulmak haddime değil. Kesin olmayan bir karar var, beğenirsiniz, beğenmezsiniz. Mahkeme millet adına karar verir. Burada yanlışlık, düzeltilmesi gereken bir nokta varsa istinafı var Yargıtay'ı var. Bir yanlış varsa sonuçta düzeltilir. Sonuçta mahkemenin almış olduğu ara karardır bu. Kesinleşmesi için önümüzde süre var. O yüzden bugün karara sevinmek veya üzülmek farklı bir şey. Karar sonucunda etkilenenlere baktığınızda zannederseniz maç kazanmış, bu da trajikkomik bir hikaye. Önümüzde Cumhurbaşkanlığı seçimi var. Adayların birbirine operasyon çekmek şeklinde düzenlemeler trajikomik.Yapılan işleri denetleyen kanunların belirlemiş olduğu mevkiler, makamlar, mahkemeler var. Bir süreç varsa karşılığında süreç var. Yargı kararının, kesin olmayan karar sonucunda gösterilen tavır trajikomiktir.
Avrasya Tüneli
Avrasya Tüneli alternatif bir güzergah. Dünyanın her tarafında bu tür yatırımlardan ücretli geçilir. Dünyadaki örnekleri daha çok pahalı. 2016 yılında açlıdı bugüne kadar 97 milyon araç Avrasya Tüneli'ni kullandı. Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün olmadığını düşünebiliyor musunuz? İstanbul'da otobüs filosunda yenilenme olmadığı için sıkıntılar yaşanıyor. Başka bir nedenin olması mümkün değil. Avrasya Tüneli'ne yılbaşında zam yapmayı düşünmüyoruz."
Bakan Karaismailoğlu: Hükümetimiz, Avrasya Tüneli'ne yılbaşında zam yapmayı düşünmüyor https://t.co/WyPpPCUpdB pic.twitter.com/QCWlSg26G3— Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) December 22, 2022