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https://sputniknews.com.tr/20221222/avusturyada-grip-dalgasi-bir-haftada-394-bin-yeni-hasta-1064857663.html
Avusturya'da grip dalgası: Bir haftada 394 bin yeni hasta
Avusturya'da grip dalgası: Bir haftada 394 bin yeni hasta
Avusturya’da grip türü hastalıklar ciddi oranda etkili olurken, aralığın ilk haftasında solunum yolu rahatsızlığı yaşayan yaklaşık 394 bin yeni hastanın... 22.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-22T02:18+0300
2022-12-22T02:18+0300
dünya
avusturya
grip
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Avusturya Sağlık ve Besin Güvenliği Ajansı (AGES) tarafından yapılan açıklamada, grip ve benzeri hastalıkların ülke enelinde etkili olduğu, günlük vaka sayılarının ülke tarihinin en yüksek seviyelerine ulaştığı ifade edildi.Açıklamada, 5-12 Aralık'ta her 100 bin kişiden 4 bin 338'inin grip ve benzeri solunum yolu hastalığına yakalandığı, yaklaşık 9 milyon nüfusa sahip ülkede 394 bin yeni vakanın kayıtlara geçtiği belirtildi.Kovid-19 salgını öncesi en yüksek seviyenin 2017’de tespit edildiğine değinilen açıklamada, 2022’de vaka sayılarının neredeyse ikiye katlandığı aktarıldı.Açıklamada, ülkede grip dalgasının en çok etkili olduğu yerlerin başında başkent Viyana'nın geldiğine, tahminlere göre vaka sayılarındaki artışın süreceğine işaret edildi.Çocuklar arasında çok hızlı bir şekilde yayılan hastalık nedeniyle özellikle hastanelerin çocuk kliniklerinde aşırı yoğunluk yaşandığı aktarılan açıklamada, bu nedenle hastaların aile doktorları ya da farklı birimlere yönlendirildiği belirtildi.
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avusturya, grip, salgın
avusturya, grip, salgın

Avusturya'da grip dalgası: Bir haftada 394 bin yeni hasta

02:18 22.12.2022
© REUTERS / LISI NIESNERAvusturya’da 20 günlük kapanmanın ardından alışveriş yerleri yeniden açıldı
Avusturya’da 20 günlük kapanmanın ardından alışveriş yerleri yeniden açıldı - Sputnik Türkiye, 1920, 22.12.2022
© REUTERS / LISI NIESNER
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Avusturya’da grip türü hastalıklar ciddi oranda etkili olurken, aralığın ilk haftasında solunum yolu rahatsızlığı yaşayan yaklaşık 394 bin yeni hastanın kayıtlara geçtiği bildirildi.
Avusturya Sağlık ve Besin Güvenliği Ajansı (AGES) tarafından yapılan açıklamada, grip ve benzeri hastalıkların ülke enelinde etkili olduğu, günlük vaka sayılarının ülke tarihinin en yüksek seviyelerine ulaştığı ifade edildi.
Açıklamada, 5-12 Aralık'ta her 100 bin kişiden 4 bin 338'inin grip ve benzeri solunum yolu hastalığına yakalandığı, yaklaşık 9 milyon nüfusa sahip ülkede 394 bin yeni vakanın kayıtlara geçtiği belirtildi.
Kovid-19 salgını öncesi en yüksek seviyenin 2017’de tespit edildiğine değinilen açıklamada, 2022’de vaka sayılarının neredeyse ikiye katlandığı aktarıldı.
Açıklamada, ülkede grip dalgasının en çok etkili olduğu yerlerin başında başkent Viyana'nın geldiğine, tahminlere göre vaka sayılarındaki artışın süreceğine işaret edildi.
Çocuklar arasında çok hızlı bir şekilde yayılan hastalık nedeniyle özellikle hastanelerin çocuk kliniklerinde aşırı yoğunluk yaşandığı aktarılan açıklamada, bu nedenle hastaların aile doktorları ya da farklı birimlere yönlendirildiği belirtildi.
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