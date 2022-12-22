https://sputniknews.com.tr/20221222/ak-partili-turan-duma-baskaninin-ziyareti-iki-ulke-arasindaki-konularda-temel-olusturacaktir-1064867102.html

AK Partili Turan: Duma Başkanı'nın ziyareti iki ülke arasındaki konularda temel oluşturacaktır

AK Partili Turan: Duma Başkanı'nın ziyareti iki ülke arasındaki konularda temel oluşturacaktır

Türkiye - Rusya Parlamentolar Arası Dostluk Grubu üyesi ve AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan gelen Rusya Federasyonu Federal Meclisi Devlet Duması... 22.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-22T12:23+0300

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Geçtiğimiz günlerde Türkiye'ye gelen Rusya Federasyonu Federal Meclisi Devlet Duması Başkanı Vyacheslav Volodin'in, TBMM’de Meclis Başkanı Mustafa Şentop ile baş başa görüşmesi sonrasında heyetler arası görüşmeler de gerçekleştirilmişti. Heyetler arası görüşmelerde yer alan Türkiye - Rusya Parlamentolar Arası Dostluk Grubu üyesi ve AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan, görüşmeyi Sputnik’e değerlendirdi.‘Tarihi ve kültürel bağlar var’İki ülkenin dostluğuna işaret eden Turan “Türkiye; Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde bölgesinde ve dünyada çok farklı bir konuma gelmiştir. Ortaya koyduğu barışçıl çözümler doğu ile batı arasındaki güçlü konumunu daha ileriye taşımıştır. Rusya ve Türkiye tarihi geçmişi ve kültürel bağları olan kadim iki devlettir. Bölgemizdeki her gelişme doğrudan bizleri ilgilendirmektedir. İki kutuplu dünyanın sona ermesinin ardından yeniden şekillenen dünya siyasetinde Türkiye büyüyen ve gelişen ekonomisiyle, askeri teknoloji ve savunma sanayiinde elde ettiği kazanımlarla da güçlü bir aktör olmuştur. Bu nedenle Rusya Meclis Başkanı'nın ziyareti de anlamlıdır” ifadelerini kullandı.‘Bölgesel iş birlikteliğimiz var’Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin arasındaki ilişkiye dikkat çeken Hasan Turan “24 Haziran seçimlerinden bu yana Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ı Asya’dan Afrika’ya, Güney Amerika’dan İskandinavya’ya kadar birçok ülke devlet adamı ziyaret etti. Bunun anlamı Türkiye’nin dünya jeopolitiği üzerindeki etkisi ve gücüdür. Rusya ile Türkiye arasında da bölgesel ve ikili işbirliğinden Libya’ya, Tahıl sevkiyatından Suriye’ye, Güney Kafkasya’dan ABD ile takasa kadar birçok gündem maddesi var. Ve liderlerimiz bu konuları konuşuyorlar. Meclis Başkanının ziyareti ve temasları bu konulara zemin oluşturacak niteliktedir. İnanıyorum ki işbirliği çerçevesinde bölgesel sorunlar sulh yoluyla çözüme kavuşacaktır” değerlendirmesini yaptı.

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