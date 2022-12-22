https://sputniknews.com.tr/20221222/abdde-ukrayna-konusunda-savasin-surmesini-isteyen-sahin-kanat-kazanmis-gorunuyor-1064896006.html

'ABD'de Ukrayna konusunda savaşın sürmesini isteyen şahin kanat kazanmış görünüyor'

'ABD'de Ukrayna konusunda savaşın sürmesini isteyen şahin kanat kazanmış görünüyor'

Prof. Hasan Ünal'a göre, ABD yönetimi kasımdaki Kongre seçimleri öncesindeki müzakere mesajlarına karşın Ukrayna'daki krizi körüklemeyi tercih etti. Ünal... 22.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-22T22:08+0300

2022-12-22T22:08+0300

2022-12-23T03:16+0300

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ABD'den Ukrayna çatışmasını tırmandıracak adımlar art arda geliyor. Ukrayna'nın özellikle Bahmut/Artemovsk cephesindeki ağır kayıplarının ardından Patriot sistemlerinin tedakinin gündeme geldiği bir ortamda Ukrayna lideri Vladimir Zelenskiy, ABD'yi ziyaret etti. ABD başkanlarının kullandığı Air Force uçağıyla Washington'a uçan Zelenskiy, Kongre'deki ortak oturuma hitap etti. Biden yönetimi de Zelenskiy'nin ziyareti vesilesiyle Ukrayna'ya 1 adeta Patriot bataryasının yanı sıra 45 milyar dolarlık ek yardım açıkladı. Biden, "Sayın Zelenskiy endişelenmeyiniz, Ukrayna'nın yanındayız" vurgusu yaparken, Zelenskiy de Kongre hitabında "Paranız sadaka değil, küresel güvenlik ve demokrasiye yapılan bir yatırımdır” ifadelerini kullandı.Rusya bu ziyaret ve verilen mesajların ABD ve Ukrayna'nın müzakere ile ilgilenmediğinin göstergesi olduğu değerlendirmesinde bulundu. Devlet Başkanı Vladimir Putin, Patriot hava savunma sistemlerinin tedarikinin ihtilafın uzayacağı anlamına geldiğini belirtti. Moskova bu sistemlerin de hedef olacağının altını çiziyor.Rusya cephesinde ise iki önemli gelişme yaşandı. Putin öncülüğünde Savunma Bakanı Sergey Şoygu ve Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un yer aldığı heyetin Belarus başkenti Minsk'i ziyareti ile Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev'in Çin'e düzenlediği ziyaret. Rus heyetinin Minsk ziyaretinde 'Birlik devletinin' ekonomik ve askeri planda entegrasyonu ele alınırken, Medvedev Çin Devlet Başkanı Şi Jinping tarafından kabul edildi. Medvedev'in Putin'in özel mesajını ilettiği Şi'nin, 'daha adil bir küresel yönetim için Rusya'yla yakınlaşmaya hazır oldukları' vurgusu dikkat çekti.Ukrayna çatışması etrafında son gelişmeleri Maltepe Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyesi Prof. Hasan Ünal ile konuştuk.'Tanklara binmişler, Rusya’ya sefere hazırlanıyorlar sanki. Fantezi dünyaları çok geniş'Prof. Hasan Ünal’a göre, Amerikan yönetimi Ukrayna’daki kriz sürecini körüklemeyi tercih etmiş görünüyor. Kongre seçimleri öncesinde basına sızdırılan görüşme olasılığı yahut ABD Genelkurmay Başkanı'nın 'savaşın kazanılamaz olduğu' görüşlerinin yitip gittiğini belirten Ünal, 'tanklara atlayıp Rusya'yı paramparça edecek, köleleştirecek bir fantazi dünyası kurulduğunu' söyledi. Ünal, bu süreçte şahin kanadın kazanmış göründüğünü kaydetti:'Savaşların bir tarafı da elinizdeki silahları sergilemek'Ünal, diğer yandan savaşın devamının sahaya sürülen silahlardan da görülebileceğini belirtti:‘Ukrayna’nın Batı bölgeleri dolaylı yoldan NATO’ya girmek için Polonya’ya katılmak konusunda istekli’Ünal, Rusya liderliğinin Belarus’taki son temaslarının da önemli olduğu görüşünde. Putin'in ilk defa Minsk'e gittiğini belirten Ünal, bu temasların Polonya'nın Ukrayna'nın batı bölgelerinde var olmasının konuşulduğu bir döneme denk geldiğini söyledi:'Almanya bütün yönüyle Amerika’nın tamamen içine sızdığı bir devlet görüntüsü veriyor'Diğer yandan Ünal, Avrupa'nın durumu, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un Avrupa savunmasının ABD'den özerk olması, hem Avrupa hem Rusya'ya güvenlik sunan bir barış ve diplomasi masasında Türkiye ve Çin'i bulmak tedirginliğini ifade ettiği açıklamalarını da yorumladı. Fransa'nın Almanya'dan daha bağımsız durma potansiyeli olduğunu dile getiren Ünal, ancak içinde bulunduğu ittifaklar düzeninin bunlara geçit vermediğini belirti. Ünal, Türkiye'nin ise olası bir barış sürecinde girişimin öncüsü olma şansının yüksek olduğunu kaydetti:‘Türkiye çok kutuplu dünya düzenini daha iyi okuyan bir dış politika benimsediği için dik durabiliyor'Türkiye’nin çok kutuplu dünya düzenini daha iyi okuyan bir dış politika benimsediği için İsveç ve Finlandiya konusunda dik durabildiğini söyleyen Ünal, “Çok kutupluluk ama nükleer silahların olduğu bir çok kutuplu dünya düzenindeyiz” ifadelerini kullandı:‘Türkiye böyle devam ederse en azından büyük tehlikelerin sıçrama ihtimali zayıf’Rusya’nın Ukrayna tarafını yıpratma stratejisini izlediğini belirten Ünal, Türkiye’nin bu politikasının devamlılığı durumunda büyük tehlikelerin kendisine sıçramayacağı görüşünde:

https://sputniknews.com.tr/20221222/beyaz-saray-biden-zelenskiy-gorusmesinin-ana-konusu-ukraynadaki-catismanin-sona-ermesi-1064885163.html

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polonya

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2022

Ceyda Karan https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/102181/41/1021814147_0:0:1000:1000_100x100_80_0_0_0126853c15209d716a780aa1a8a8fc94.jpg

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