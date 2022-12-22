Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20221222/abd-senatosu-rus-isadamlarina-ait-varliklarin-ukrayna-lehine-devrini-onayladi-1064888976.html
ABD Senatosu, Rus işadamlarına ait varlıkların Ukrayna lehine devrini onayladı
ABD Senatosu, Rus işadamlarına ait varlıkların Ukrayna lehine devrini onayladı
ABD Kongresi’nin üst kanadı Senato, Rus işadamlarının dondurulan mal varlıklarına Ukrayna lehine el konulmasına izin veren değişikliğin bütçe taslağına... 22.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-22T22:57+0300
2022-12-22T22:57+0300
ukrayna krizi
abd
rusya
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0c/08/1064330428_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_2f4658b630d52f31cda32005ce44fd65.jpg
Senato’nun Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Senatör Lindsey Graham’ın sunduğu Ukrayna ile ilgili 6595 sayılı taslağın oylama sonucu kabul edildiği bildirildi.Böylelikle değişiklik, oylanması beklenen bütçe taslağına dahil edildi.Senatör Graham’ın sunduğu taslak, Rus işadamlarının varlıklarına, Ukrayna’ya insani ve askeri yardım amacıyla el konulmasını ve satılmasını öngörüyor.
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0c/08/1064330428_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_7871e048e37cc3fdb87ea11ad3a22087.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
abd, rusya
abd, rusya

ABD Senatosu, Rus işadamlarına ait varlıkların Ukrayna lehine devrini onayladı

22:57 22.12.2022
© AA2022'de Google'da en çok arananlar belli oldu
2022'de Google'da en çok arananlar belli oldu - Sputnik Türkiye, 1920, 22.12.2022
© AA
Abone olTelegram
ABD Kongresi’nin üst kanadı Senato, Rus işadamlarının dondurulan mal varlıklarına Ukrayna lehine el konulmasına izin veren değişikliğin bütçe taslağına eklenmesini oyladı.
Senato’nun Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Senatör Lindsey Graham’ın sunduğu Ukrayna ile ilgili 6595 sayılı taslağın oylama sonucu kabul edildiği bildirildi.
Böylelikle değişiklik, oylanması beklenen bütçe taslağına dahil edildi.
Senatör Graham’ın sunduğu taslak, Rus işadamlarının varlıklarına, Ukrayna’ya insani ve askeri yardım amacıyla el konulmasını ve satılmasını öngörüyor.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала