https://sputniknews.com.tr/20221222/abd-senatosu-rus-isadamlarina-ait-varliklarin-ukrayna-lehine-devrini-onayladi-1064888976.html
ABD Senatosu, Rus işadamlarına ait varlıkların Ukrayna lehine devrini onayladı
ABD Senatosu, Rus işadamlarına ait varlıkların Ukrayna lehine devrini onayladı
ABD Kongresi’nin üst kanadı Senato, Rus işadamlarının dondurulan mal varlıklarına Ukrayna lehine el konulmasına izin veren değişikliğin bütçe taslağına... 22.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-22T22:57+0300
2022-12-22T22:57+0300
2022-12-22T22:57+0300
ukrayna krizi
abd
rusya
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Senato’nun Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Senatör Lindsey Graham’ın sunduğu Ukrayna ile ilgili 6595 sayılı taslağın oylama sonucu kabul edildiği bildirildi.Böylelikle değişiklik, oylanması beklenen bütçe taslağına dahil edildi.Senatör Graham’ın sunduğu taslak, Rus işadamlarının varlıklarına, Ukrayna’ya insani ve askeri yardım amacıyla el konulmasını ve satılmasını öngörüyor.
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abd, rusya
ABD Senatosu, Rus işadamlarına ait varlıkların Ukrayna lehine devrini onayladı
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ABD Kongresi’nin üst kanadı Senato, Rus işadamlarının dondurulan mal varlıklarına Ukrayna lehine el konulmasına izin veren değişikliğin bütçe taslağına eklenmesini oyladı.
Senato’nun Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Senatör Lindsey Graham’ın sunduğu Ukrayna ile ilgili 6595 sayılı taslağın oylama sonucu kabul edildiği bildirildi.
Böylelikle değişiklik, oylanması beklenen bütçe taslağına dahil edildi.
Senatör Graham’ın sunduğu taslak, Rus işadamlarının varlıklarına, Ukrayna’ya insani ve askeri yardım amacıyla el konulmasını ve satılmasını öngörüyor.