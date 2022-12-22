https://sputniknews.com.tr/20221222/abd-senatosu-rus-isadamlarina-ait-varliklarin-ukrayna-lehine-devrini-onayladi-1064888976.html

ABD Senatosu, Rus işadamlarına ait varlıkların Ukrayna lehine devrini onayladı

ABD Senatosu, Rus işadamlarına ait varlıkların Ukrayna lehine devrini onayladı

ABD Kongresi’nin üst kanadı Senato, Rus işadamlarının dondurulan mal varlıklarına Ukrayna lehine el konulmasına izin veren değişikliğin bütçe taslağına... 22.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-22T22:57+0300

2022-12-22T22:57+0300

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ukrayna krizi

abd

rusya

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Senato’nun Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Senatör Lindsey Graham’ın sunduğu Ukrayna ile ilgili 6595 sayılı taslağın oylama sonucu kabul edildiği bildirildi.Böylelikle değişiklik, oylanması beklenen bütçe taslağına dahil edildi.Senatör Graham’ın sunduğu taslak, Rus işadamlarının varlıklarına, Ukrayna’ya insani ve askeri yardım amacıyla el konulmasını ve satılmasını öngörüyor.

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