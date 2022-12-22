https://sputniknews.com.tr/20221222/ab-mahkemesi-airbnbnin-bilgi-paylasmasi-ve-vergi-odemesine-hukmetti-1064876692.html

AB mahkemesi, Airbnb'nin bilgi paylaşması ve vergi ödemesine hükmetti

AB mahkemesi, Airbnb'nin bilgi paylaşması ve vergi ödemesine hükmetti

Avrupa Birliği (AB) mahkemesi, internet üzerinden rezervasyon ve konaklama imkanı sağlayan Airbnb'nin faaliyet gösterdiği ülkelerdeki vergi makamlarıyla bilgi... 22.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-22T16:05+0300

2022-12-22T16:05+0300

2022-12-22T16:05+0300

dünya

airbnb

avrupa birliği

mahkeme

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0c/16/1064876269_0:124:1200:799_1920x0_80_0_0_2826adb1cbb849906c3cfdb72f418e8f.jpg

Merkezi Lüksemburg'da bulunan, AB'nin en yüksek mahkemesi Avrupa Adalet Divanı, Airbnb'nin İtalya’daki vergi uygulamalarına karşı açtığı davayı karara bağladı.Mahkeme, AB hukukunun kısa süreli mülk kiralamalarda ulusal vergi rejimi kapsamında bilgi toplamayı veya stopaj vergisi ödemeyi engellemediğine hükmetti.Kararla, Airbnb İtalya'daki faaliyetlerine ve kira sözleşmelerine ilişkin bilgileri ülkenin vergi kurumuyla paylaşmak ve ülkede söz konusu olan stopaj vergisini ödemek zorunda olacak.İtalya yasaları uyarınca, kısa süreli kiralama şirketlerinin sözleşmelerindeki bilgileri vergi makamlarına iletmesi ve söz konusu gelirlerinden yüzde 21 oranında vergi ödemesi gerekiyordu.Airbnb, bu uygulamanın AB içinde hizmet sunma özgürlüğüne aykırı olduğu gerekçesiyle hukuki süreç başlatmıştı.

https://sputniknews.com.tr/20220629/airbnb-koronavirus-salgini-nedeniyle-uyguladigi-parti-yasagini-kalici-hale-getirdi-1058083202.html

avrupa birliği

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

airbnb, avrupa birliği, mahkeme