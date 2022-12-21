https://sputniknews.com.tr/20221221/yurt-disindan-getirilecek-elektronik-esyalarin-bandrol-bedelleri-degistirilmedi-1064832980.html
Yurt dışından getirilecek elektronik eşyaların bandrol bedelleri değiştirilmedi
Yurt dışından getirilecek elektronik eşyaların bandrol bedelleri değiştirilmedi
Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı'na göre, ticari ithalat maksadı dışında yurt dışından getirilecek görsel veya işitsel yayınları alabilen... 21.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-21T14:40+0300
2022-12-21T14:40+0300
2022-12-21T14:40+0300
ekonomi
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Ticari ithalat maksadı dışında yurt dışından getirilecek televizyon, radyo, cep telefonu gibi görsel veya işitsel yayınları alabilen cihazlar için 2023 yılında tahsil edilecek bandrol bedelleri aynı miktarlarda uygulanmaya devam edilecek.Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.Karara göre, söz konusu ürünler için 2019 yılında yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı'nda yer alan Euro cinsinden bandrol bedelleri gelecek yıl da geçerli olacak.
https://sputniknews.com.tr/20220129/resmi-gazete-ilan-ucret-tarifesinde-degisiklik-yapilmasina-dair-tarife-resmi-gazetede-1053259643.html
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ekonomi, zam, vergi, telefon, televizyon
ekonomi, zam, vergi, telefon, televizyon
Yurt dışından getirilecek elektronik eşyaların bandrol bedelleri değiştirilmedi
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Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı'na göre, ticari ithalat maksadı dışında yurt dışından getirilecek görsel veya işitsel yayınları alabilen cihazlar için 2023 yılında tahsil edilecek bandrol bedelleri aynı miktarlarda uygulanacak.
Ticari ithalat maksadı dışında yurt dışından getirilecek televizyon, radyo, cep telefonu gibi görsel veya işitsel yayınları alabilen cihazlar için 2023 yılında tahsil edilecek bandrol bedelleri aynı miktarlarda uygulanmaya devam edilecek.
Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Karara göre, söz konusu ürünler için 2019 yılında yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı'nda yer alan Euro cinsinden bandrol bedelleri gelecek yıl da geçerli olacak.
Televizyon için 8-80 euro,
Televizyon ağırlıklı birleşik cihazlar için 9-21 euro,
Set üstü medya kutuları ve her türlü uydu alıcı için 7 euro,
Radyo ağırlıklı birleşik cihazlar için 1-18 euro,
Görsel ve işitsel yayınları alabilen diğer cihazlar için 2-15 euro,
Cep telefonları için 20 euro,
Bilgisayarlar için 10 euro karşılığı Türk lirası bandrol bedeli alınacak.