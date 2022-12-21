https://sputniknews.com.tr/20221221/yurt-disindan-getirilecek-elektronik-esyalarin-bandrol-bedelleri-degistirilmedi-1064832980.html

Yurt dışından getirilecek elektronik eşyaların bandrol bedelleri değiştirilmedi

Yurt dışından getirilecek elektronik eşyaların bandrol bedelleri değiştirilmedi

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı'na göre, ticari ithalat maksadı dışında yurt dışından getirilecek görsel veya işitsel yayınları alabilen... 21.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-21T14:40+0300

2022-12-21T14:40+0300

2022-12-21T14:40+0300

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Ticari ithalat maksadı dışında yurt dışından getirilecek televizyon, radyo, cep telefonu gibi görsel veya işitsel yayınları alabilen cihazlar için 2023 yılında tahsil edilecek bandrol bedelleri aynı miktarlarda uygulanmaya devam edilecek.Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.Karara göre, söz konusu ürünler için 2019 yılında yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı'nda yer alan Euro cinsinden bandrol bedelleri gelecek yıl da geçerli olacak.

https://sputniknews.com.tr/20220129/resmi-gazete-ilan-ucret-tarifesinde-degisiklik-yapilmasina-dair-tarife-resmi-gazetede-1053259643.html

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