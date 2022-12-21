https://sputniknews.com.tr/20221221/yetiskin-film-yildizi-lana-rhoades-sektorun-bilinmeyenlerini-anlatti-bogulup-bayilanlar-oluyordu-1064835986.html

Yetişkin film yıldızı Lana Rhoades sektörün bilinmeyenlerini anlattı: Boğulup bayılanlar oluyordu

Yetişkin film yıldızı Lana Rhoades sektörün bilinmeyenlerini anlattı: Boğulup bayılanlar oluyordu

Lana Rhoades, sektörde yaşananlarla ilgili itiraflarda bulundu. Kısa bir süre kaldığı sektörü bırakan ancak daha sonra psikolojik tedavi gören ünlü isim... 21.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-21T15:42+0300

2022-12-21T15:42+0300

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lana rhoades

yaşam

porno

boğulma

depresyon

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Eski cinsel içerikli film yıldızı Lana Rhoades, bir podcast yayınında sektörü geride bıraktığından beri nasıl depresyonla mücadele ettiğini anlattı.Sektöre başlamadaki en büyük sebebi aile içi huzursuzluk olarak dile getiren Rhoades, genç kızlara uzaktan her şeyin güzel göründüğünü ancak sektörün adeta bir bataklık olduğunu söyledi.T24'ün aktardığına göre, ilk çekimlere gittiğinde ilişkiye gireceğini bilemediğini söylene güzel oyuncu "Bir yetişkin film yıldızı olmak için yapmak zorunda kalacağım eylemleri gerçekten düşünmedim" dedi.Yetişkin içerik sektöründeki deneyimleri esnasında gördüklerini anlatan Rhoades, bazı arkadaşlarının sahnelerde çok sert bir şekilde boğulduktan sonra bayıldıklarını bile gördüğünü açıkladı.Gelirini artık sosyal medyadan sağlayan Lana Rhoades, 'Yetişkin film yıldızı' etiketinin asla üzerinden çıkmayacağını ve böyle hatırlanmanın kendisini bazen intiharın eşiğine dahi getirdiğini söyledi.

https://sputniknews.com.tr/20211216/pornhub-2021in-en-cok-aranan-tur-ve-yildizlarini-acikladi-1051829975.html

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lana rhoades, porno, boğulma, depresyon