https://sputniknews.com.tr/20221221/yetiskin-film-yildizi-lana-rhoades-sektorun-bilinmeyenlerini-anlatti-bogulup-bayilanlar-oluyordu-1064835986.html
Yetişkin film yıldızı Lana Rhoades sektörün bilinmeyenlerini anlattı: Boğulup bayılanlar oluyordu
Yetişkin film yıldızı Lana Rhoades sektörün bilinmeyenlerini anlattı: Boğulup bayılanlar oluyordu
Lana Rhoades, sektörde yaşananlarla ilgili itiraflarda bulundu. Kısa bir süre kaldığı sektörü bırakan ancak daha sonra psikolojik tedavi gören ünlü isim... 21.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-21T15:42+0300
2022-12-21T15:42+0300
2022-12-21T15:53+0300
lana rhoades
yaşam
porno
boğulma
depresyon
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Eski cinsel içerikli film yıldızı Lana Rhoades, bir podcast yayınında sektörü geride bıraktığından beri nasıl depresyonla mücadele ettiğini anlattı.Sektöre başlamadaki en büyük sebebi aile içi huzursuzluk olarak dile getiren Rhoades, genç kızlara uzaktan her şeyin güzel göründüğünü ancak sektörün adeta bir bataklık olduğunu söyledi.T24'ün aktardığına göre, ilk çekimlere gittiğinde ilişkiye gireceğini bilemediğini söylene güzel oyuncu "Bir yetişkin film yıldızı olmak için yapmak zorunda kalacağım eylemleri gerçekten düşünmedim" dedi.Yetişkin içerik sektöründeki deneyimleri esnasında gördüklerini anlatan Rhoades, bazı arkadaşlarının sahnelerde çok sert bir şekilde boğulduktan sonra bayıldıklarını bile gördüğünü açıkladı.Gelirini artık sosyal medyadan sağlayan Lana Rhoades, 'Yetişkin film yıldızı' etiketinin asla üzerinden çıkmayacağını ve böyle hatırlanmanın kendisini bazen intiharın eşiğine dahi getirdiğini söyledi.
https://sputniknews.com.tr/20211216/pornhub-2021in-en-cok-aranan-tur-ve-yildizlarini-acikladi-1051829975.html
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lana rhoades, porno, boğulma, depresyon
lana rhoades, porno, boğulma, depresyon
Yetişkin film yıldızı Lana Rhoades sektörün bilinmeyenlerini anlattı: Boğulup bayılanlar oluyordu
15:42 21.12.2022 (güncellendi: 15:53 21.12.2022) Abone ol
Lana Rhoades, sektörde yaşananlarla ilgili itiraflarda bulundu. Kısa bir süre kaldığı sektörü bırakan ancak daha sonra psikolojik tedavi gören ünlü isim, çekimler sırasında birçok arkadaşının boğulup bayıldığını söyledi.
Eski cinsel içerikli film yıldızı Lana Rhoades, bir podcast yayınında sektörü geride bıraktığından beri nasıl depresyonla mücadele ettiğini anlattı.
Sektöre başlamadaki en büyük sebebi aile içi huzursuzluk olarak dile getiren Rhoades, genç kızlara uzaktan her şeyin güzel göründüğünü ancak sektörün adeta bir bataklık olduğunu söyledi.
T24'ün aktardığına göre, ilk çekimlere gittiğinde ilişkiye gireceğini bilemediğini söylene güzel oyuncu "Bir yetişkin film yıldızı olmak için yapmak zorunda kalacağım eylemleri gerçekten düşünmedim" dedi.
Yetişkin içerik sektöründeki deneyimleri esnasında gördüklerini anlatan Rhoades, bazı arkadaşlarının sahnelerde çok sert bir şekilde boğulduktan sonra bayıldıklarını bile gördüğünü açıkladı.
Gelirini artık sosyal medyadan sağlayan Lana Rhoades, 'Yetişkin film yıldızı' etiketinin asla üzerinden çıkmayacağını ve böyle hatırlanmanın kendisini bazen intiharın eşiğine dahi getirdiğini söyledi.