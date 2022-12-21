https://sputniknews.com.tr/20221221/yakindogu-ve-ortadoguda-bariscil-nukleer-enerji--1064832829.html

Yakındoğu ve Ortadoğu’da barışçıl nükleer enerji

Yakındoğu ve Ortadoğu’da barışçıl nükleer enerji

Avrupa’da çıkan enerji krizi ve iklim değişikliğine neden olan fosil yakıtlardan uzaklaşma ihtiyacı, ülkeleri alternatif enerji kaynağı arayışlarına itti. 21.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-21T15:04+0300

2022-12-21T15:04+0300

2022-12-21T15:04+0300

multimedya

infografik

nükleer enerji

ortadoğu

türkiye

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0c/15/1064831488_0:413:1200:1088_1920x0_80_0_0_a045ba836600604985439ee18696f757.png

Bu kaynaklardan biri de nükleer enerji. Dünyada 2022 yılı itibarıyla 33 ülkede toplamda faaliyet gösteren 442 adet nükleer güç reaktörü bulunuyor. Çin, Hindistan, Rusya ve Birleşik Arap Emirlikleri’nde sayıca daha çok olmak üzere 19 ülkede yaklaşık 55 adet nükleer güç reaktörü inşaat ediliyor. Türkiye de enerji talebi göreceli hızlı artan bir ülke. Enerji talebini karşılamak için düşünülen kaynaklardan biri de nükleer enerji. Ortadoğu'da barışçıl nükleer enerji ve bölge ülkelerinin bu alandaki faaliyetleri, Sputnik'in infografiğinde.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

infografik, nükleer enerji, ortadoğu, türkiye, инфографика