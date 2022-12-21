https://sputniknews.com.tr/20221221/yakindogu-ve-ortadoguda-bariscil-nukleer-enerji--1064832829.html
Yakındoğu ve Ortadoğu’da barışçıl nükleer enerji
Yakındoğu ve Ortadoğu’da barışçıl nükleer enerji
Avrupa’da çıkan enerji krizi ve iklim değişikliğine neden olan fosil yakıtlardan uzaklaşma ihtiyacı, ülkeleri alternatif enerji kaynağı arayışlarına itti. 21.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-21T15:04+0300
2022-12-21T15:04+0300
2022-12-21T15:04+0300
multimedya
infografik
nükleer enerji
ortadoğu
türkiye
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Bu kaynaklardan biri de nükleer enerji. Dünyada 2022 yılı itibarıyla 33 ülkede toplamda faaliyet gösteren 442 adet nükleer güç reaktörü bulunuyor. Çin, Hindistan, Rusya ve Birleşik Arap Emirlikleri’nde sayıca daha çok olmak üzere 19 ülkede yaklaşık 55 adet nükleer güç reaktörü inşaat ediliyor. Türkiye de enerji talebi göreceli hızlı artan bir ülke. Enerji talebini karşılamak için düşünülen kaynaklardan biri de nükleer enerji. Ortadoğu'da barışçıl nükleer enerji ve bölge ülkelerinin bu alandaki faaliyetleri, Sputnik'in infografiğinde.
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MIA „Rosiya Segodnya“
infografik, nükleer enerji, ortadoğu, türkiye, инфографика
infografik, nükleer enerji, ortadoğu, türkiye, инфографика
Yakındoğu ve Ortadoğu’da barışçıl nükleer enerji
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Avrupa’da çıkan enerji krizi ve iklim değişikliğine neden olan fosil yakıtlardan uzaklaşma ihtiyacı, ülkeleri alternatif enerji kaynağı arayışlarına itti.
Bu kaynaklardan biri de nükleer enerji. Dünyada 2022 yılı itibarıyla 33 ülkede toplamda faaliyet gösteren 442 adet nükleer güç reaktörü bulunuyor. Çin, Hindistan, Rusya ve Birleşik Arap Emirlikleri’nde sayıca daha çok olmak üzere 19 ülkede yaklaşık 55 adet nükleer güç reaktörü inşaat ediliyor.
Türkiye de enerji talebi göreceli hızlı artan bir ülke. Enerji talebini karşılamak için düşünülen kaynaklardan biri de nükleer enerji.
Ortadoğu'da barışçıl nükleer enerji ve bölge ülkelerinin bu alandaki faaliyetleri, Sputnik'in infografiğinde.