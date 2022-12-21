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Yakındoğu ve Ortadoğu’da barışçıl nükleer enerji
Yakındoğu ve Ortadoğu’da barışçıl nükleer enerji
Avrupa’da çıkan enerji krizi ve iklim değişikliğine neden olan fosil yakıtlardan uzaklaşma ihtiyacı, ülkeleri alternatif enerji kaynağı arayışlarına itti. 21.12.2022, Sputnik Türkiye
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ortadoğu
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Bu kaynaklardan biri de nükleer enerji. Dünyada 2022 yılı itibarıyla 33 ülkede toplamda faaliyet gösteren 442 adet nükleer güç reaktörü bulunuyor. Çin, Hindistan, Rusya ve Birleşik Arap Emirlikleri’nde sayıca daha çok olmak üzere 19 ülkede yaklaşık 55 adet nükleer güç reaktörü inşaat ediliyor. Türkiye de enerji talebi göreceli hızlı artan bir ülke. Enerji talebini karşılamak için düşünülen kaynaklardan biri de nükleer enerji. Ortadoğu'da barışçıl nükleer enerji ve bölge ülkelerinin bu alandaki faaliyetleri, Sputnik'in infografiğinde.
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infografik, nükleer enerji, ortadoğu, türkiye, инфографика
infografik, nükleer enerji, ortadoğu, türkiye, инфографика

Yakındoğu ve Ortadoğu’da barışçıl nükleer enerji

15:04 21.12.2022
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Avrupa’da çıkan enerji krizi ve iklim değişikliğine neden olan fosil yakıtlardan uzaklaşma ihtiyacı, ülkeleri alternatif enerji kaynağı arayışlarına itti.
Bu kaynaklardan biri de nükleer enerji. Dünyada 2022 yılı itibarıyla 33 ülkede toplamda faaliyet gösteren 442 adet nükleer güç reaktörü bulunuyor. Çin, Hindistan, Rusya ve Birleşik Arap Emirlikleri’nde sayıca daha çok olmak üzere 19 ülkede yaklaşık 55 adet nükleer güç reaktörü inşaat ediliyor.
Türkiye de enerji talebi göreceli hızlı artan bir ülke. Enerji talebini karşılamak için düşünülen kaynaklardan biri de nükleer enerji.
Ortadoğu'da barışçıl nükleer enerji ve bölge ülkelerinin bu alandaki faaliyetleri, Sputnik'in infografiğinde.
İnfografik Yakındoğu ve Ortadoğu’da barışçıl nükleer enerji - Sputnik Türkiye
İnfografik Yakındoğu ve Ortadoğu’da barışçıl nükleer enerji - Sputnik Türkiye
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