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https://sputniknews.com.tr/20221221/whatsapptan-yeni-ozellik-silinen-mesaj-geri-getirilebilecek-1064825888.html
WhatsApp'tan yeni özellik: Silinen mesaj geri getirilebilecek
WhatsApp'tan yeni özellik: Silinen mesaj geri getirilebilecek
Mesajlaşma uygulaması WhatsApp, herkesten silmek istediği mesajı yanlışlıkla sadece kendisinden silen kullanıcılar için silinen mesajı geri getirme özelliği... 21.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-21T12:23+0300
2022-12-21T12:24+0300
yaşam
whatsapp
mesaj
güncelleme
özellik
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WhatsApp, yaklaşık 5 yıl önce getirilen 'mesajları herkesten sil' seçeneği yerine yanlışlıkla 'mesajı benden sil' seçeneğini kullanan kullanıcılara bu hatayı telafi etme imkanı verecek. Zira böylesi bir durumda amaç mesajı karşı taraftan silmek olmasına rağmen, mesajı kendi cihazından silen bir kişi o mesajı artık göremediği için bu amacı gerçekleştiremiyor. Getirilen yeni özellik sayesinde 'mesajı benden sil' komutu veren WhatsApp kullanıcıları, bu hatayı düzeltmek için 5 saniyelik süre içerisinde 'geri al' seçeneğini kullanabilecek. Böylelikle mesajı geri getiren kullanıcılar, 'mesajı herkesten sil' seçeneğini tercih edebilecek. Ancak mesaj 'herkesten sil' özelliği ile silinmişse, o mesajın geri getirilmesi yine mümkün olmayacak.İlk olarak Ağustos ayında denemeleri başlayan özelliğin şu an için yalnızca bazı beta kullanıcılar tarafından kullanılabiliyor ancak akın bir zamanda tüm Android, iPhone ve Whatsapp Web kullanıcılarının kullanımına sunulacak.Söz konusu gelişme, WhatsApp'ın bu ay getirdiği üçüncü yenilik oldu.Platform daha önce de kişiselleştirilebilir Avatar'ları profil resmi olarak kullanma ve tek bir görüntülü görüşmeye katılabilecek kişi sayısının 32'ye çıkarılması gibi sesli ve görüntülü görüşmelere ilişkin yapılan güncellemeleri duyurmuştu.
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whatsapp, mesaj, güncelleme, özellik
whatsapp, mesaj, güncelleme, özellik

WhatsApp'tan yeni özellik: Silinen mesaj geri getirilebilecek

12:23 21.12.2022 (güncellendi: 12:24 21.12.2022)
© REUTERS / Dado RuvicWhatsApp - logo
WhatsApp - logo - Sputnik Türkiye, 1920, 21.12.2022
© REUTERS / Dado Ruvic
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Mesajlaşma uygulaması WhatsApp, herkesten silmek istediği mesajı yanlışlıkla sadece kendisinden silen kullanıcılar için silinen mesajı geri getirme özelliği sunacak.
WhatsApp, yaklaşık 5 yıl önce getirilen 'mesajları herkesten sil' seçeneği yerine yanlışlıkla 'mesajı benden sil' seçeneğini kullanan kullanıcılara bu hatayı telafi etme imkanı verecek. Zira böylesi bir durumda amaç mesajı karşı taraftan silmek olmasına rağmen, mesajı kendi cihazından silen bir kişi o mesajı artık göremediği için bu amacı gerçekleştiremiyor.
Getirilen yeni özellik sayesinde 'mesajı benden sil' komutu veren WhatsApp kullanıcıları, bu hatayı düzeltmek için 5 saniyelik süre içerisinde 'geri al' seçeneğini kullanabilecek. Böylelikle mesajı geri getiren kullanıcılar, 'mesajı herkesten sil' seçeneğini tercih edebilecek. Ancak mesaj 'herkesten sil' özelliği ile silinmişse, o mesajın geri getirilmesi yine mümkün olmayacak.
İlk olarak Ağustos ayında denemeleri başlayan özelliğin şu an için yalnızca bazı beta kullanıcılar tarafından kullanılabiliyor ancak akın bir zamanda tüm Android, iPhone ve Whatsapp Web kullanıcılarının kullanımına sunulacak.
Söz konusu gelişme, WhatsApp'ın bu ay getirdiği üçüncü yenilik oldu.
Platform daha önce de kişiselleştirilebilir Avatar'ları profil resmi olarak kullanma ve tek bir görüntülü görüşmeye katılabilecek kişi sayısının 32'ye çıkarılması gibi sesli ve görüntülü görüşmelere ilişkin yapılan güncellemeleri duyurmuştu.
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