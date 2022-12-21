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UNESCO listesindeki 'vaşak küpeler' Kars'ta sergilenecek
UNESCO listesindeki 'vaşak küpeler' Kars'ta sergilenecek
Orta Çağ'dan kalma altın 'vaşak küpeler' gelecek yıl Kars Arkeoloji ve Etnografya Müzesi'nde görücüye çıkıyor. 21.12.2022, Sputnik Türkiye
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unesco, küpe, фото, kars
unesco, küpe, фото, kars

UNESCO listesindeki 'vaşak küpeler' Kars'ta sergilenecek

14:49 21.12.2022 (güncellendi: 14:58 21.12.2022)
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Orta Çağ'dan kalma altın 'vaşak küpeler' gelecek yıl Kars Arkeoloji ve Etnografya Müzesi'nde görücüye çıkıyor.
© AAOrta Çağ döneminde önemli bir ticaret merkezi olan Ani Ören Yeri'nden geçen İpek Yolu güzergahında bulunan 'vaşak biçimli' altın küpeler, 2023'te Kars Arkeoloji ve Etnografya Müzesi'nde sergilenecek.
UNESCO listesindeki 'vaşak küpeler' ziyarete açılıyor - Sputnik Türkiye
1/5
© AA
Orta Çağ döneminde önemli bir ticaret merkezi olan Ani Ören Yeri'nden geçen İpek Yolu güzergahında bulunan 'vaşak biçimli' altın küpeler, 2023'te Kars Arkeoloji ve Etnografya Müzesi'nde sergilenecek.
© AAUNESCO Dünya Miras Listesi'ndeki tarihi Ani Ören Yeri'ne yakın bir yerde bulunan küpeler, Kars Arkeoloji ve Etnografya Müzesi'nde muhafaza ediliyor. Üzerinde yıldız, damla ve hilal motifi bulunan 22 gram ağırlığındaki küpeler, gelecek yıl müzede sergilenecek.
UNESCO listesindeki 'vaşak küpeler' ziyarete açılıyor - Sputnik Türkiye
2/5
© AA
UNESCO Dünya Miras Listesi'ndeki tarihi Ani Ören Yeri'ne yakın bir yerde bulunan küpeler, Kars Arkeoloji ve Etnografya Müzesi'nde muhafaza ediliyor. Üzerinde yıldız, damla ve hilal motifi bulunan 22 gram ağırlığındaki küpeler, gelecek yıl müzede sergilenecek.
© AAKars Arkeoloji ve Etnografya Müzesi Müdürü Yavuz Çetin, Kars'ın sınır şehri ve tarihi İpek Yolu üzerinde bulunması dolayısıyla birçok medeniyete ev sahipliği yaptığını söyledi. Kars'ta birçok medeniyetin kültür varlığını görmenin mümkün olduğunu anlatan Çetin, Ani Ören Yeri ve çevresinde Köşevenk ile Mağazberk gibi çok sayıda tarihi taşınmaz kültür varlığının bulunduğunu ifade etti.
UNESCO listesindeki 'vaşak küpeler' ziyarete açılıyor - Sputnik Türkiye
3/5
© AA
Kars Arkeoloji ve Etnografya Müzesi Müdürü Yavuz Çetin, Kars'ın sınır şehri ve tarihi İpek Yolu üzerinde bulunması dolayısıyla birçok medeniyete ev sahipliği yaptığını söyledi. Kars'ta birçok medeniyetin kültür varlığını görmenin mümkün olduğunu anlatan Çetin, Ani Ören Yeri ve çevresinde Köşevenk ile Mağazberk gibi çok sayıda tarihi taşınmaz kültür varlığının bulunduğunu ifade etti.
© AAİnsanların tarih boyunca hayvanlardan yararlandıkları gibi onlara fiziksel ya da karakteristik anlamlar da yüklediğini dile getiren Çetin, "Kedigiller familyasından vaşak da bu hayvanlardan birisidir. İnsanlar, bu hayvanın yırtıcılığından ve gücünden etkilenerek bunu sanatsal ögelerde kullanmışlardır" dedi.
UNESCO listesindeki 'vaşak küpeler' ziyarete açılıyor - Sputnik Türkiye
4/5
© AA
İnsanların tarih boyunca hayvanlardan yararlandıkları gibi onlara fiziksel ya da karakteristik anlamlar da yüklediğini dile getiren Çetin, "Kedigiller familyasından vaşak da bu hayvanlardan birisidir. İnsanlar, bu hayvanın yırtıcılığından ve gücünden etkilenerek bunu sanatsal ögelerde kullanmışlardır" dedi.
© AAÇetin, bulunduğu bölge itibarıyla "vaşak biçimli" altın küpeleri Orta Çağ dönemine tarihlendirdiklerini belirtti.
UNESCO listesindeki 'vaşak küpeler' ziyarete açılıyor - Sputnik Türkiye
5/5
© AA
Çetin, bulunduğu bölge itibarıyla "vaşak biçimli" altın küpeleri Orta Çağ dönemine tarihlendirdiklerini belirtti.
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