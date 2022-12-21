https://sputniknews.com.tr/20221221/uganda-devlet-baskani-ebola-salgini-bitti-1064817701.html
Uganda Devlet Başkanı: Ebola salgını bitti
Uganda Devlet Başkanı: Ebola salgını bitti
Uganda Devlet Başkanı Yoweri Museveni, 20 Eylül'de patlak veren, 152 vaka ve 56 kişinin ölümüne neden olan Ebola salgınının sona erdiğini belirtti. 21.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-21T02:54+0300
2022-12-21T02:54+0300
2022-12-21T02:54+0300
dünya
uganda
yoweri museveni
vaka
ebola
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/103847/17/1038471778_0:293:5219:3229_1920x0_80_0_0_f4b20490e0acb88bfdb5eb2a3f0c722e.jpg
Uganda Devlet Başkanı Museveni, Ebola salgınının bittiğini duyurdu.Museveni, halka sesleniş konuşmasında, ülkede artık Ebola salgınının kalmadığını vurguladı, salgınla mücadelede ön saflarda yer alan sağlık çalışanlarına teşekkür etti, salgında olağanüstü çaba gösterenlerin madalyayla ödüllendirileceğini dile getirdi.Uganda hükümeti, Ebola virüsünün yayılmaya başladığı Mubende ve Kassanda bölgelerine uygulanan karantina ve kısmi sokağa çıkma yasağı kısıtlamalarını 18 Aralık'ta kaldırmıştı.Bir tür kanamalı ateşe yol açan Ebola, ilk kez 1976'da Sudan'ın Nzara ve Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin Yambuku kentinde eş zamanlı salgınlarla ortaya çıkmıştı.Ebola, Aralık 2013'te Batı Afrika'da yayılmıştı. Gine, Liberya ve Sierra Leone'de 2014-2017'de görülen salgında 30 bin kişiye virüs bulaşmış, hastaların 11 binden fazlası hayatını kaybetmişti.
https://sputniknews.com.tr/20151229/unicef-ebola-yuzunden-22-bin-cocuk-kimsesiz-kaldi--1019935625.html
uganda
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/103847/17/1038471778_262:0:4957:3521_1920x0_80_0_0_2dd721c4b6394208e3f04dc14af34a20.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
uganda, yoweri museveni, vaka, ebola
uganda, yoweri museveni, vaka, ebola
Uganda Devlet Başkanı: Ebola salgını bitti
Abone ol
Uganda Devlet Başkanı Yoweri Museveni, 20 Eylül'de patlak veren, 152 vaka ve 56 kişinin ölümüne neden olan Ebola salgınının sona erdiğini belirtti.
Uganda Devlet Başkanı Museveni, Ebola salgınının bittiğini duyurdu.
Museveni, halka sesleniş konuşmasında, ülkede artık Ebola salgınının kalmadığını vurguladı, salgınla mücadelede ön saflarda yer alan sağlık çalışanlarına teşekkür etti, salgında olağanüstü çaba gösterenlerin madalyayla ödüllendirileceğini dile getirdi.
Uganda hükümeti, Ebola virüsünün yayılmaya başladığı Mubende ve Kassanda bölgelerine uygulanan karantina ve kısmi sokağa çıkma yasağı kısıtlamalarını 18 Aralık'ta kaldırmıştı.
Bir tür kanamalı ateşe yol açan Ebola, ilk kez 1976'da Sudan'ın Nzara ve Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin Yambuku kentinde eş zamanlı salgınlarla ortaya çıkmıştı.
Ebola, Aralık 2013'te Batı Afrika'da yayılmıştı. Gine, Liberya ve Sierra Leone'de 2014-2017'de görülen salgında 30 bin kişiye virüs bulaşmış, hastaların 11 binden fazlası hayatını kaybetmişti.