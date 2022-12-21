https://sputniknews.com.tr/20221221/uganda-devlet-baskani-ebola-salgini-bitti-1064817701.html

Uganda Devlet Başkanı: Ebola salgını bitti

Uganda Devlet Başkanı: Ebola salgını bitti

Uganda Devlet Başkanı Yoweri Museveni, 20 Eylül'de patlak veren, 152 vaka ve 56 kişinin ölümüne neden olan Ebola salgınının sona erdiğini belirtti. 21.12.2022, Sputnik Türkiye

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dünya

uganda

yoweri museveni

vaka

ebola

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Uganda Devlet Başkanı Museveni, Ebola salgınının bittiğini duyurdu.Museveni, halka sesleniş konuşmasında, ülkede artık Ebola salgınının kalmadığını vurguladı, salgınla mücadelede ön saflarda yer alan sağlık çalışanlarına teşekkür etti, salgında olağanüstü çaba gösterenlerin madalyayla ödüllendirileceğini dile getirdi.Uganda hükümeti, Ebola virüsünün yayılmaya başladığı Mubende ve Kassanda bölgelerine uygulanan karantina ve kısmi sokağa çıkma yasağı kısıtlamalarını 18 Aralık'ta kaldırmıştı.Bir tür kanamalı ateşe yol açan Ebola, ilk kez 1976'da Sudan'ın Nzara ve Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin Yambuku kentinde eş zamanlı salgınlarla ortaya çıkmıştı.Ebola, Aralık 2013'te Batı Afrika'da yayılmıştı. Gine, Liberya ve Sierra Leone'de 2014-2017'de görülen salgında 30 bin kişiye virüs bulaşmış, hastaların 11 binden fazlası hayatını kaybetmişti.

https://sputniknews.com.tr/20151229/unicef-ebola-yuzunden-22-bin-cocuk-kimsesiz-kaldi--1019935625.html

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