https://sputniknews.com.tr/20221221/twitch-yayincisi-amouranth-mustehcen-fotograflarini-satiyo-1064835453.html

Twitch yayıncısı Amouranth müstehcen fotoğraflarını satıyor

Twitch yayıncısı Amouranth müstehcen fotoğraflarını satıyor

Twitch yayıncısı Amouranth, yetişkinlere özel olarak hazırlanan bir sosyal medya uygulamasında fotoğraflarını sattığını söyleyerek aylık 100 bin dolar... 21.12.2022, Sputnik Türkiye

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yaşam

amouranth

çıplak fotoğraf

satış

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Geçen aylarda eşinin kendisine zorla cinsel yayın yaptırdığını gözyaşları içinde anlattığı ve takipçilerinden yardım istediği paylaşımlarıyla dikkatleri üzerine çeken sosyal medya fenomeni Amouranth, bu kez kazancıyla gündem oldu.Amouranth, Youtube'da kendi haber kanalını yöneten oyuncu Jake Lucky ile yakın zamanda yaptığı bir röportajda şimdiye kadarki en büyük aylık gelirini açıkladı.'Kazandığım en yüksek miktar 2 milyon dolar'T24'ün aktardığına göre sosyal medya kariyerini sevdiğini dile getiren Amouranth yaklaşık 6 milyon takipçiye sahip ve sıklıkla müstehcen pozlarıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor.Sosyal medya kazancını açıklayan Amouranth, "100 bin dolar (yaklaşık 1 milyon 866 bin TL) bandında dolaşıyorum. Bazen aşağı iniyor bazen çok daha fazlası oluyor. Şimdiye kadar kazandığım en yüksek miktar yaklaşık 2 milyon dolar (yaklaşık 37 milyon 335 bin TL). Kesinlikle her şeye değer" dedi.

https://sputniknews.com.tr/20220814/twitch-yayincisi-istanbulda-yayin-yaptigi-sirada-cicekci-cocuk-tarafindan-isirildi-1059916974.html

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amouranth, çıplak fotoğraf, satış