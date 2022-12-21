https://sputniknews.com.tr/20221221/twitch-yayincisi-amouranth-mustehcen-fotograflarini-satiyo-1064835453.html
Twitch yayıncısı Amouranth müstehcen fotoğraflarını satıyor
Twitch yayıncısı Amouranth müstehcen fotoğraflarını satıyor
Twitch yayıncısı Amouranth, yetişkinlere özel olarak hazırlanan bir sosyal medya uygulamasında fotoğraflarını sattığını söyleyerek aylık 100 bin dolar... 21.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-21T15:17+0300
2022-12-21T15:17+0300
2022-12-21T15:17+0300
yaşam
amouranth
çıplak fotoğraf
satış
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Geçen aylarda eşinin kendisine zorla cinsel yayın yaptırdığını gözyaşları içinde anlattığı ve takipçilerinden yardım istediği paylaşımlarıyla dikkatleri üzerine çeken sosyal medya fenomeni Amouranth, bu kez kazancıyla gündem oldu.Amouranth, Youtube'da kendi haber kanalını yöneten oyuncu Jake Lucky ile yakın zamanda yaptığı bir röportajda şimdiye kadarki en büyük aylık gelirini açıkladı.'Kazandığım en yüksek miktar 2 milyon dolar'T24'ün aktardığına göre sosyal medya kariyerini sevdiğini dile getiren Amouranth yaklaşık 6 milyon takipçiye sahip ve sıklıkla müstehcen pozlarıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor.Sosyal medya kazancını açıklayan Amouranth, "100 bin dolar (yaklaşık 1 milyon 866 bin TL) bandında dolaşıyorum. Bazen aşağı iniyor bazen çok daha fazlası oluyor. Şimdiye kadar kazandığım en yüksek miktar yaklaşık 2 milyon dolar (yaklaşık 37 milyon 335 bin TL). Kesinlikle her şeye değer" dedi.
https://sputniknews.com.tr/20220814/twitch-yayincisi-istanbulda-yayin-yaptigi-sirada-cicekci-cocuk-tarafindan-isirildi-1059916974.html
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amouranth, çıplak fotoğraf, satış
amouranth, çıplak fotoğraf, satış
Twitch yayıncısı Amouranth müstehcen fotoğraflarını satıyor
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Twitch yayıncısı Amouranth, yetişkinlere özel olarak hazırlanan bir sosyal medya uygulamasında fotoğraflarını sattığını söyleyerek aylık 100 bin dolar kazandığını, kazandığı en yüksek miktarın ise, 2 milyon dolar olduğunu ifade etti.
Geçen aylarda eşinin kendisine zorla cinsel yayın yaptırdığını gözyaşları içinde anlattığı ve takipçilerinden yardım istediği paylaşımlarıyla dikkatleri üzerine çeken sosyal medya fenomeni Amouranth, bu kez kazancıyla gündem oldu.
Amouranth, Youtube'da kendi haber kanalını yöneten oyuncu Jake Lucky ile yakın zamanda yaptığı bir röportajda şimdiye kadarki en büyük aylık gelirini açıkladı.
'Kazandığım en yüksek miktar 2 milyon dolar'
T24'ün aktardığına göre sosyal medya kariyerini sevdiğini dile getiren Amouranth yaklaşık 6 milyon takipçiye sahip ve sıklıkla müstehcen pozlarıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor.
Sosyal medya kazancını açıklayan Amouranth, "100 bin dolar (yaklaşık 1 milyon 866 bin TL) bandında dolaşıyorum. Bazen aşağı iniyor bazen çok daha fazlası oluyor. Şimdiye kadar kazandığım en yüksek miktar yaklaşık 2 milyon dolar (yaklaşık 37 milyon 335 bin TL). Kesinlikle her şeye değer" dedi.