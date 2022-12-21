https://sputniknews.com.tr/20221221/turk-disisleri-afganistanda-kiz-ogrencilere-egitim-yasagini-uzuntu-ve-endiseyle-karsiliyoruz-1064833699.html
Türk Dışişleri: Afganistan'da kız öğrencilere eğitim yasağını üzüntü ve endişeyle karşılıyoruz
Türk Dışişleri: Afganistan'da kız öğrencilere eğitim yasağını üzüntü ve endişeyle karşılıyoruz
Türkiye Dışişleri Bakanlığı, Afganistan’da yükseköğretimde kız öğrencilere getirilen eğitim yasağına ilişkin kararı üzüntü ve endişeyle karşıladığını açıkladı. 21.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-21T14:52+0300
2022-12-21T14:52+0300
2022-12-21T14:57+0300
afganistan
dünya
öğrenci
üniversite
türkiye dışişleri bakanlığı
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Türkiye Dışişleri Bakanlığı, Afganistan'da kızların üniversitedeki eğitimlerine ara verilmesine ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, "Üzüntü ve endişeyle karşılıyoruz" ifadesini kullandı. Eğitimin tüm bireylerin fırsat eşitliği temelinde ayrımsız olarak yararlanması ve mahrum bırakılmaması gereken temel bir insan hakkı olduğu belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi: "Afganistan’da halkın beklentileri uyarınca tüm kız çocuklarına eğitim hakkının istisnasız tanınması ülkenin refahı ve geleceği bakımından da önem taşımaktadır. Bu çerçevede, bahse konu kararın gözden geçirilmesi ve gerekli adımların biran evvel atılması beklentimizi ifade ediyoruz."
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afganistan, öğrenci, üniversite, türkiye dışişleri bakanlığı
afganistan, öğrenci, üniversite, türkiye dışişleri bakanlığı
Türk Dışişleri: Afganistan'da kız öğrencilere eğitim yasağını üzüntü ve endişeyle karşılıyoruz
14:52 21.12.2022 (güncellendi: 14:57 21.12.2022) Abone ol
Türkiye Dışişleri Bakanlığı, Afganistan’da yükseköğretimde kız öğrencilere getirilen eğitim yasağına ilişkin kararı üzüntü ve endişeyle karşıladığını açıkladı.
Türkiye Dışişleri Bakanlığı, Afganistan'da kızların üniversitedeki eğitimlerine ara verilmesine ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, "Üzüntü ve endişeyle karşılıyoruz" ifadesini kullandı.
Eğitimin tüm bireylerin fırsat eşitliği temelinde ayrımsız olarak yararlanması ve mahrum bırakılmaması gereken temel bir insan hakkı olduğu belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi: "Afganistan’da halkın beklentileri uyarınca tüm kız çocuklarına eğitim hakkının istisnasız tanınması ülkenin refahı ve geleceği bakımından da önem taşımaktadır. Bu çerçevede, bahse konu kararın gözden geçirilmesi ve gerekli adımların biran evvel atılması beklentimizi ifade ediyoruz."