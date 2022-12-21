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https://sputniknews.com.tr/20221221/suriye-lideri-esaddan-genel-af-karari-1064842602.html
Suriye lideri Esad'dan genel af kararı
Suriye lideri Esad'dan genel af kararı
Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, ülkede 21 Aralık 2022'den önce işlenen suçlar için genel af ilan etti. 21.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-21T17:16+0300
2022-12-21T17:16+0300
dünya
suriye
beşar esad
genel af
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Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, 21 Aralık 2022'den önce işlenen suçlar için genel af öngören 24 sayılı kararnameyi imzaladı.İmzalanan kararnamede, ülkedeki kaçak konumdaki suçluların 3, yurt dışındakilerin ise 4 ay içinde teslim olmaları halinde hapis cezasından muaf tutulacağı ifade edildi.Suriye hükümeti daha önce de benzer kararnamelerle af ilan etmişti. Af ilanı, Türkiye dahil çok sayıda ülkede yaşayan Suriyelinin dönüşü açısından önemli bir adım olarak görülüyor.
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suriye, beşar esad, genel af
suriye, beşar esad, genel af

Suriye lideri Esad'dan genel af kararı

17:16 21.12.2022
© Suriye Devlet BaşkanlığıSuriye Devlet Başkanı Beşar Esad
Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad - Sputnik Türkiye, 1920, 21.12.2022
© Suriye Devlet Başkanlığı
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Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, ülkede 21 Aralık 2022'den önce işlenen suçlar için genel af ilan etti.
Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, 21 Aralık 2022'den önce işlenen suçlar için genel af öngören 24 sayılı kararnameyi imzaladı.
İmzalanan kararnamede, ülkedeki kaçak konumdaki suçluların 3, yurt dışındakilerin ise 4 ay içinde teslim olmaları halinde hapis cezasından muaf tutulacağı ifade edildi.
Suriye hükümeti daha önce de benzer kararnamelerle af ilan etmişti. Af ilanı, Türkiye dahil çok sayıda ülkede yaşayan Suriyelinin dönüşü açısından önemli bir adım olarak görülüyor.
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