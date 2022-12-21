https://sputniknews.com.tr/20221221/suriye-lideri-esaddan-genel-af-karari-1064842602.html

Suriye lideri Esad'dan genel af kararı

Suriye lideri Esad'dan genel af kararı

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, ülkede 21 Aralık 2022'den önce işlenen suçlar için genel af ilan etti. 21.12.2022, Sputnik Türkiye

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dünya

suriye

beşar esad

genel af

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Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, 21 Aralık 2022'den önce işlenen suçlar için genel af öngören 24 sayılı kararnameyi imzaladı.İmzalanan kararnamede, ülkedeki kaçak konumdaki suçluların 3, yurt dışındakilerin ise 4 ay içinde teslim olmaları halinde hapis cezasından muaf tutulacağı ifade edildi.Suriye hükümeti daha önce de benzer kararnamelerle af ilan etmişti. Af ilanı, Türkiye dahil çok sayıda ülkede yaşayan Suriyelinin dönüşü açısından önemli bir adım olarak görülüyor.

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suriye, beşar esad, genel af