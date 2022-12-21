https://sputniknews.com.tr/20221221/suriye-disisleri-bakani-abdnin-kuba-ve-suriyeye-korkunc-baskisi-devam-ediyor-1064839010.html
Suriye Dışişleri Bakanı: ABD’nin Küba ve Suriye’ye korkunç baskısı devam ediyor
Suriye Dışişleri Bakanı: ABD’nin Küba ve Suriye’ye korkunç baskısı devam ediyor
Suriye Dışişleri Bakanı Faysal Mikdad, Küba ve Suriye’nin, ABD’nin emperyalist etkisini genişletme politikasının kurbanları olduğunu söyledi. 21.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-21T16:31+0300
2022-12-21T16:31+0300
2022-12-21T16:31+0300
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Suriye’nin başkenti Şam’da, Küba Devrimi’nin 65. Yıldönümü vesilesiyle düzenlenen kutlama etkinliği kapsamında Sputnik’e konuşan Mikdad, “Suriye ve Küba, ABD’nin saldırganlığı, siyasi arenadaki komplolar ve benzeri görülmemiş biçiminde geniş ekonomik baskıyla karşı karşıya. Yalnızca Küba bu yolu daha erken, bundan 65 yıl önce geçti” ifadelerini kullandı.Küba’nın, ABD’nin politikasının “ilk kurbanı” olduğunu kaydeden Mikdad, “ABD daha sonra politikasına ve çıkarlarına boyun eğmek istemeyen diğer ülkelere karşı da birçok kez saldırganlık sergiledi. Bu ülkelerden biri, Küba’dan onlarca yıl sonra Suriye oldu. ABD diğer ülkelere yönelik uluslararası hukuku düzenli olarak ihlal ediyor, ancak Batı bu konuda sessiz kalmayı tercih ediyor. Suriye bunca yıldır Küba'yı siyasi ve ekonomik olarak destekledi ve politikasında hiçbir şeyi değiştirmeyecek” diye konuştu.
https://sputniknews.com.tr/20221209/suriyede-devlet-kurumlarinda-haftalik-calisma-suresi-4-gune-indi-1064371929.html
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suriye, küba, faysal mikdad
suriye, küba, faysal mikdad
Suriye Dışişleri Bakanı: ABD’nin Küba ve Suriye’ye korkunç baskısı devam ediyor
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Suriye Dışişleri Bakanı Faysal Mikdad, Küba ve Suriye’nin, ABD’nin emperyalist etkisini genişletme politikasının kurbanları olduğunu söyledi.
Suriye’nin başkenti Şam’da, Küba Devrimi’nin 65. Yıldönümü vesilesiyle düzenlenen kutlama etkinliği kapsamında Sputnik’e konuşan Mikdad, “Suriye ve Küba, ABD’nin saldırganlığı, siyasi arenadaki komplolar ve benzeri görülmemiş biçiminde geniş ekonomik baskıyla karşı karşıya. Yalnızca Küba bu yolu daha erken, bundan 65 yıl önce geçti” ifadelerini kullandı.
Küba’nın, ABD’nin politikasının “ilk kurbanı” olduğunu kaydeden Mikdad, “ABD daha sonra politikasına ve çıkarlarına boyun eğmek istemeyen diğer ülkelere karşı da birçok kez saldırganlık sergiledi. Bu ülkelerden biri, Küba’dan onlarca yıl sonra Suriye oldu. ABD diğer ülkelere yönelik uluslararası hukuku düzenli olarak ihlal ediyor, ancak Batı bu konuda sessiz kalmayı tercih ediyor. Suriye bunca yıldır Küba'yı siyasi ve ekonomik olarak destekledi ve politikasında hiçbir şeyi değiştirmeyecek” diye konuştu.