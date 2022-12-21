https://sputniknews.com.tr/20221221/super-ligde-ilk-kulup-baskanlari-esliginde-dijital-hakem-atamasi-yapildi-1064841401.html

Süper Lig'de ilk: Kulüp başkanları eşliğinde dijital hakem ataması yapıldı

Süper Lig'de ilk: Kulüp başkanları eşliğinde dijital hakem ataması yapıldı

Kulüp Başkanları ve temsilcileri eşliğinde Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında oynanacak karşılaşmalarda görev alacak hakemler Dijital Atama Yöntemi ile... 21.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-21T16:54+0300

2022-12-21T16:54+0300

2022-12-21T16:54+0300

spor

süper lig

hakem

dijital

mehmet büyükekşi

türkiye futbol federasyonu (tff)

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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin davetiyle Süper Lig kulüp başkanlarının huzurunda Spor Toto Süper Lig 15. hafta karşılaşmalarını yönetecek hakemler, Dijital Atama Yöntemi ile belirlendi.TFF'nin Riva Tesisleri'nde Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, TFF Yönetim Kurulu üyeleri, MHK Başkanı Sabri Çelik, MHK Başkan Vekili Murat Ilgaz, Süper Lig Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Ali Koç ve Süper Lig Kulüp Başkanları ve temsilcilerinin yer aldığı toplantıda; hakem atamalarında kullanılan algoritmanın hangi kriterleri içerdiği, bu kriterlerin nasıl oluşturulduğu ve Dijital Hakem Atama Yöntemi'nin işleyişi hakkında bilgi verildi.15. hafta mücadeleleri ve görev alacak hakemler şöyle:Fraport TAV Antalyaspor- MKE Ankaragücü (Ali Şansalan)Ümraniyespor- Başakşehir FK (Arda Kardeşler)Hatayspor- Giresunspor (Mete Kalkavan)Kasımpaşa - Sivasspor (Sarper Barış Saka)Trabzonspor - Fenerbahçe (Halil Umut Meler)Adana Demirspor - Fatih Karagümrük (Erkan Özdamar)Gaziantep FK - Beşiktaş (Atilla Karaoğlan)Konyaspor- Alanyaspor (Bahattin Şimşek)Galatasaray-İstanbulspor (Abdülkadir Bitigen)Haftayı BAY geçen takım: Kayserispor

https://sputniknews.com.tr/20221213/tff-baskani-buyukeksi-maclarin-hakem-atamasini-kulup-baskanlarimizla-yapacagiz-1064534421.html

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süper lig, hakem, dijital, mehmet büyükekşi, türkiye futbol federasyonu (tff)