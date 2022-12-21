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Süper Lig'de ilk: Kulüp başkanları eşliğinde dijital hakem ataması yapıldı
Süper Lig'de ilk: Kulüp başkanları eşliğinde dijital hakem ataması yapıldı
Kulüp Başkanları ve temsilcileri eşliğinde Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında oynanacak karşılaşmalarda görev alacak hakemler Dijital Atama Yöntemi ile... 21.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-21T16:54+0300
2022-12-21T16:54+0300
spor
süper lig
hakem
dijital
mehmet büyükekşi
türkiye futbol federasyonu (tff)
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin davetiyle Süper Lig kulüp başkanlarının huzurunda Spor Toto Süper Lig 15. hafta karşılaşmalarını yönetecek hakemler, Dijital Atama Yöntemi ile belirlendi.TFF'nin Riva Tesisleri'nde Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, TFF Yönetim Kurulu üyeleri, MHK Başkanı Sabri Çelik, MHK Başkan Vekili Murat Ilgaz, Süper Lig Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Ali Koç ve Süper Lig Kulüp Başkanları ve temsilcilerinin yer aldığı toplantıda; hakem atamalarında kullanılan algoritmanın hangi kriterleri içerdiği, bu kriterlerin nasıl oluşturulduğu ve Dijital Hakem Atama Yöntemi'nin işleyişi hakkında bilgi verildi.15. hafta mücadeleleri ve görev alacak hakemler şöyle:Fraport TAV Antalyaspor- MKE Ankaragücü (Ali Şansalan)Ümraniyespor- Başakşehir FK (Arda Kardeşler)Hatayspor- Giresunspor (Mete Kalkavan)Kasımpaşa - Sivasspor (Sarper Barış Saka)Trabzonspor - Fenerbahçe (Halil Umut Meler)Adana Demirspor - Fatih Karagümrük (Erkan Özdamar)Gaziantep FK - Beşiktaş (Atilla Karaoğlan)Konyaspor- Alanyaspor (Bahattin Şimşek)Galatasaray-İstanbulspor (Abdülkadir Bitigen)Haftayı BAY geçen takım: Kayserispor
https://sputniknews.com.tr/20221213/tff-baskani-buyukeksi-maclarin-hakem-atamasini-kulup-baskanlarimizla-yapacagiz-1064534421.html
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süper lig, hakem, dijital, mehmet büyükekşi, türkiye futbol federasyonu (tff)
süper lig, hakem, dijital, mehmet büyükekşi, türkiye futbol federasyonu (tff)

Süper Lig'de ilk: Kulüp başkanları eşliğinde dijital hakem ataması yapıldı

16:54 21.12.2022
© DHA Kulüp başkanları eşliğinde dijital hakem ataması
Kulüp başkanları eşliğinde dijital hakem ataması - Sputnik Türkiye, 1920, 21.12.2022
© DHA
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Kulüp Başkanları ve temsilcileri eşliğinde Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında oynanacak karşılaşmalarda görev alacak hakemler Dijital Atama Yöntemi ile belirlendi.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin davetiyle Süper Lig kulüp başkanlarının huzurunda Spor Toto Süper Lig 15. hafta karşılaşmalarını yönetecek hakemler, Dijital Atama Yöntemi ile belirlendi.
TFF'nin Riva Tesisleri'nde Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, TFF Yönetim Kurulu üyeleri, MHK Başkanı Sabri Çelik, MHK Başkan Vekili Murat Ilgaz, Süper Lig Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Ali Koç ve Süper Lig Kulüp Başkanları ve temsilcilerinin yer aldığı toplantıda; hakem atamalarında kullanılan algoritmanın hangi kriterleri içerdiği, bu kriterlerin nasıl oluşturulduğu ve Dijital Hakem Atama Yöntemi'nin işleyişi hakkında bilgi verildi.
15. hafta mücadeleleri ve görev alacak hakemler şöyle:
23 Aralık Cuma
Fraport TAV Antalyaspor- MKE Ankaragücü (Ali Şansalan)
Ümraniyespor- Başakşehir FK (Arda Kardeşler)
24 Aralık Cumartesi
Hatayspor- Giresunspor (Mete Kalkavan)
Kasımpaşa - Sivasspor (Sarper Barış Saka)
Trabzonspor - Fenerbahçe (Halil Umut Meler)
25 Aralık Pazar
Adana Demirspor - Fatih Karagümrük (Erkan Özdamar)
Gaziantep FK - Beşiktaş (Atilla Karaoğlan)
Konyaspor- Alanyaspor (Bahattin Şimşek)
Galatasaray-İstanbulspor (Abdülkadir Bitigen)
Haftayı BAY geçen takım: Kayserispor
Mehmet Büyükekşi - Sputnik Türkiye, 1920, 13.12.2022
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TFF Başkanı Büyükekşi: Maçların hakem atamasını kulüp başkanlarımızla yapacağız
13 Aralık, 16:34
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