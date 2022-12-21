https://sputniknews.com.tr/20221221/rusya-savunma-bakanligi-donetsk-yonunde-yeni-hakim-tepeler-ele-gecirildi-1064832712.html

Rusya Savunma Bakanlığı: Donetsk yönünde yeni hakim tepeler ele geçirildi

Rusya Savunma Bakanlığı: Donetsk yönünde yeni hakim tepeler ele geçirildi

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Rus güçlerinin Donetsk yönündeki taarruz sırasında yeni hakim tepeleri ele geçirdiğini söyledi. 21.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-21T14:32+0300

2022-12-21T14:32+0300

2022-12-21T14:32+0300

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igor konaşenkov

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Günlük basın toplantısında konuşan Konaşenkov, "Donetsk yönündeki taarruz eylemleri sırasında Rus birlikleri, yeni hakim tepeleri ve sınır hatlarını ele geçirdi. Son 24 saat içinde Donetsk yönünde 80'den fazla Ukraynalı asker öldürüldü" dedi.Kupyansk yönünde düşman güçlerine kapsamlı bir ateş açıldığını belirten Konaşenkov, Harkov Bölgesi'ndeki çatışmalarda yaklaşık 60 Ukraynalı askerin etkisiz hale getirildiği bilgisini paylaştı. Harkov Bölgesi'nin Andreyevka yerleşiminde bir petrol tesisinin imha edildiğini söyledi.Krasnıy Liman yönündeki faaliyetlere değinen Konaşenkov, Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin (DHC) Terna ve Torskoye yerleşimlerinde 30'dan fazla Ukrayna askerinin öldürüldüğünü anlattı.Konaşenkov, Güney Donetsk yönünde de yaklaşık 50 askerin ölü ve yaralı olarak ele geçirildiğini bildirdi.Konaşenkov, son 24 saat içinde 1 Su-25 savaş uçağının, 1 Mi-8 savaş helikopterinin imha edildiğini de sözlerine ekledi.

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