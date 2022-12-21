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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20221221/rusya-savunma-bakanligi-donetsk-yonunde-yeni-hakim-tepeler-ele-gecirildi-1064832712.html
Rusya Savunma Bakanlığı: Donetsk yönünde yeni hakim tepeler ele geçirildi
Rusya Savunma Bakanlığı: Donetsk yönünde yeni hakim tepeler ele geçirildi
Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Rus güçlerinin Donetsk yönündeki taarruz sırasında yeni hakim tepeleri ele geçirdiğini söyledi. 21.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-21T14:32+0300
2022-12-21T14:32+0300
ukrayna krizi
ukrayna
rusya
igor konaşenkov
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Günlük basın toplantısında konuşan Konaşenkov, "Donetsk yönündeki taarruz eylemleri sırasında Rus birlikleri, yeni hakim tepeleri ve sınır hatlarını ele geçirdi. Son 24 saat içinde Donetsk yönünde 80'den fazla Ukraynalı asker öldürüldü" dedi.Kupyansk yönünde düşman güçlerine kapsamlı bir ateş açıldığını belirten Konaşenkov, Harkov Bölgesi'ndeki çatışmalarda yaklaşık 60 Ukraynalı askerin etkisiz hale getirildiği bilgisini paylaştı. Harkov Bölgesi'nin Andreyevka yerleşiminde bir petrol tesisinin imha edildiğini söyledi.Krasnıy Liman yönündeki faaliyetlere değinen Konaşenkov, Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin (DHC) Terna ve Torskoye yerleşimlerinde 30'dan fazla Ukrayna askerinin öldürüldüğünü anlattı.Konaşenkov, Güney Donetsk yönünde de yaklaşık 50 askerin ölü ve yaralı olarak ele geçirildiğini bildirdi.Konaşenkov, son 24 saat içinde 1 Su-25 savaş uçağının, 1 Mi-8 savaş helikopterinin imha edildiğini de sözlerine ekledi.
https://sputniknews.com.tr/20221220/kremlin-putinin-ozel-operasyon-bolgesini-ziyaret-ettigini-dogruladi-1064812325.html
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ukrayna, rusya, igor konaşenkov
ukrayna, rusya, igor konaşenkov

Rusya Savunma Bakanlığı: Donetsk yönünde yeni hakim tepeler ele geçirildi

14:32 21.12.2022
© SputnikRusya ordusu
Rusya ordusu - Sputnik Türkiye, 1920, 21.12.2022
© Sputnik
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Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Rus güçlerinin Donetsk yönündeki taarruz sırasında yeni hakim tepeleri ele geçirdiğini söyledi.
Günlük basın toplantısında konuşan Konaşenkov, "Donetsk yönündeki taarruz eylemleri sırasında Rus birlikleri, yeni hakim tepeleri ve sınır hatlarını ele geçirdi. Son 24 saat içinde Donetsk yönünde 80'den fazla Ukraynalı asker öldürüldü" dedi.
Kupyansk yönünde düşman güçlerine kapsamlı bir ateş açıldığını belirten Konaşenkov, Harkov Bölgesi'ndeki çatışmalarda yaklaşık 60 Ukraynalı askerin etkisiz hale getirildiği bilgisini paylaştı. Harkov Bölgesi'nin Andreyevka yerleşiminde bir petrol tesisinin imha edildiğini söyledi.
Krasnıy Liman yönündeki faaliyetlere değinen Konaşenkov, Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin (DHC) Terna ve Torskoye yerleşimlerinde 30'dan fazla Ukrayna askerinin öldürüldüğünü anlattı.
Konaşenkov, Güney Donetsk yönünde de yaklaşık 50 askerin ölü ve yaralı olarak ele geçirildiğini bildirdi.
Konaşenkov, son 24 saat içinde 1 Su-25 savaş uçağının, 1 Mi-8 savaş helikopterinin imha edildiğini de sözlerine ekledi.
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