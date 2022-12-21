https://sputniknews.com.tr/20221221/rustu-recber-tffden-ayrildigini-acikladi-son-1-yildir-orada-ne-yaptigimi-bilmiyordum-1064813972.html

Rüştü Reçber, TFF’den ayrıldığını açıkladı: 'Son 1 yıldır orada ne yaptığımı bilmiyordum'

Rüştü Reçber, TFF’den ayrıldığını açıkladı: 'Son 1 yıldır orada ne yaptığımı bilmiyordum'

Eski kaleci Rüştü Reçber, Türkiye Futbol Federasyonu'ndaki, TFF-UEFA Futbol Gelişim Koordinatörlüğü görevinden ayrıldığını belirterek, "Son 1 yıldır orada ne... 21.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-21T00:24+0300

2022-12-21T00:24+0300

2022-12-21T00:24+0300

spor

fenerbahçe

rıdvan dilmen

rüştü reçber

türkiye futbol federasyonu (tff)

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Türk futbolunun efsane isimleri Rıdvan Dilmen ve Rüştü Reçber "Şut ve Gol: Türk Futbol Tarihi Sergisi" etkinlikleri kapsamında söyleşiye katıldı.Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde gerçekleşen söyleşide Rıdvan Dilmen ve Rüştü Reçber kendilerine yöneltilen sorulara cevap verdi.Eski milli futbolcu ve futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, 1999 yılında Fenerbahçe'nin teknik direktörlüğü yaptığı dönemde UEFA Kupası'nda Macaristan takımı MTK'ya elendikleri maçtan sonra istifa etmesiyle ilgili anısını paylaştı. O günle ilgili, ilk defa yeni bir bilgi vereceğini dile getiren efsane futbol adamı şunları kaydetti:'Çok şükürler olsun ki çok güzel bir 'Fenerbahçeli Rıdvan' bıraktım'Dönemin Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım'la bu konuşmayı yaptıktan sonra bir karar aldığını vurgulayan Dilmen, "Milli ara girecekti ve 'Aziz Bey'e en iyisi ben bırakayım' dedim. Takım kaptanı olan Rüştü Reçber'i çağırdım ve kendisine 'Yarın inşallah maç iyi geçer maç sonu ben bırakacağım' dedim. Aslında maçtan önce bırakacağım belliydi. O gün istifa ettiğime pişmanım. Aziz Bey de taraftar da 'istifa et' demedi. Şimdiki tecrübem olsa o kararımı istişare ederdim. Rüştü o gün talihsiz bir gol yedi ama beni ligde lider yapan kaleciydi. Tecrübe aslında teknik taktiği değildir. Dışarıyı da medyayı da bilmeniz gerekir. Pişmanlıklarımdan biridir ama çok da değil. Çok şükürler olsun ki çok güzel bir 'Fenerbahçeli Rıdvan' bıraktım" ifadelerini kullandı.MTK'nın 2-0 kazandığı maçta hatalı bir gol yediğini söyleyen Rüştü Reçber ise, "Çok üzüntü verici bir maçtı ancak benim yediğim kötü golden dolayı hocamızın görevi bırakmadığını, bu maçla alakalı olmadığını bildiğim için üzüntüm hafiflemişti. Rıdvan hocam benim abim kadar sevdiğim biri. Fenerbahçe'ye ilk geldiğimde bana kucak açtı" dedi.Rıdvan Dilmen, Arjantin'in şampiyonluğuyla sonuçlanan FIFA Dünya Kupası hakkında da görüşlerini dile getirerek, "Gönlümde Messi'nin şampiyon olması vardı ve gerçekleşti. Suudi Arabistan yenilgisinin olduğu gün şampiyon oldular aslında. Dünya Kupası'nın yıldızı Collina'dır. Direkt kırmızı karttan sadece Galler kalecisi atıldı onun dışında direkt kırmızı kart yoktu. Hakemlere 'oyuncuları sahada tutmaya çalışın' demişler. Bizim ligimizden ayak ayağa geliyor hemen kart veriliyor" değerlendirmesinde bulundu.Dünya Kupası nedeniyle liglere yaklaşık 1.5 ay verildiğini hatırlatan Dilmen, "İlk defa böyle bir ara oldu. En fazla rahatsız olan takım Galatasaray'dır, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor içinse ara iyi oldu. Ben ligde şampiyonlukta Fenerbahçe'yi favori görüyorum. Saha dışı şartlar ne olur bilemiyorum ama mayıs ayında birkaç takım yarışın içinde olur. İnşallah Fenerbahçe şampiyon olur ama 'kesin olur' diyemem, favori olarak görüyorum" diye konuştu.Rüştü Reçber: Herhangi bir görev yoktuRüştü Reçber, Türkiye Futbol Federasyonu'ndaki (TFF), TFF-UEFA Futbol Gelişim Koordinatörü görevinden dün itibariyle ayrıldığını açıkladı.Kariyerinden bahsederken "TFF'deki görevimden dün istifa ettim" diyen Reçber, "Son 1 yıldır orada ne yaptığımı bilmiyordum. Herhangi bir görev yoktu. Ayrılmamla ilgili kötü bir düşüncem yok. Ben TFF'de mümkün olduğunca hizmet etmeye çalıştım. Hizmet edemeyeceğinizi gördüğünüz zamanlar oluyor" ifadelerini kullandı.Fenerbahçe'nin kalecisi Altay Bayındır'la ilgili görüşleri sorulan Reçber, "Altay sorumluluk almayı seven, Fenerbahçe'ye çok katkısı olan bir kaleci. Genç yaşta kaptan oldu. Bu görevi de en iyi şekilde yerine getirdiğini görüyorum. Zaman zaman tepkiler oluyor, olacaktır da. Önemli olan bunları doğru şekilde algılayıp ilerlemesidir" cevabını verdi.Dünya Kupası'yla ilgili görüşlerini de dile getiren eski milli kaleci, "Favorim Brezilya'ydı. Messi eski takım arkadaşımdı, benim Barcelona dönemimde altyapıdan yeni gelmişti A takıma. Brezilya olmazsa Arjantin olsun istiyordum. Messi, Pele ve Maradona'nın yanına ismini yazdırdı. Dünya Kupası'nı alarak koleksiyonunu tamamladı" şeklinde konuştu.

https://sputniknews.com.tr/20191008/rustu-recber-tff-uefa-futbol-gelisim-koordinatoru-oldu-1040343303.html

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fenerbahçe, rıdvan dilmen, rüştü reçber, türkiye futbol federasyonu (tff)