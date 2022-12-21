https://sputniknews.com.tr/20221221/rus-progress-uzay-araci-uluslararasi-uzay-istasyonunu-uzay-coplerinden-uzaklastirdi-1064848721.html
Rus Progress uzay aracı, Uluslararası Uzay İstasyonu’nu uzay çöplerinden uzaklaştırdı
Rus Progress uzay aracı, Uluslararası Uzay İstasyonu’nu uzay çöplerinden uzaklaştırdı
Rusya Federal Uzay Ajansı Roscosmos, Uluslararası Uzay İstasyonu’nun (UUİ) uzay çöplerinden uzaklaştırılması amacıyla Rus Progress MS-20 kargo aracının yardımı... 21.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-21T21:13+0300
2022-12-21T21:13+0300
2022-12-21T21:22+0300
yaşam
rusya
uluslararası uzay istasyonu (uui)
uzay çöpü
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Roscosmos'tan yapılan açıklamaya göre uzay çöpleri ile temasın önlenmesi amacıyla Progress MS-20 kargo aracı motorları çalıştırılarak UUİ’nin yörüngesi revize edildi.Açıklamada, “Moskova saati ile 16.42’de (TSİ ile aynı) Progress MS-20 kargo aracının motorları çalıştırıldı, 620.6 saniye çalışan motorlar 1 m/s büyüklüğünde hareket gücü üretti” ifadelerine yer verildi.Roscosmos verilerine göre manevra sonucunda istasyon yörüngesinin ortalama yüksekliği 417.97 kilometre oldu.Açıklamada ayrıca, “Uçuş süresi boyunca 179’u Rus Progress araçlarının motorları yardımıyla olmak üzere istasyonun yörünge yüksekliği 330 kez revize edildi” denildi.Bugün erken saatlerde Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), uzay çöpleri ile çarpışma tehlikesi nedeniyle astronotların uzay yürüyüşünü ertelemişti.17 Ekim tarihinde de UUİ’nin yörünge yüksekliği, yine uzay çöpü ile çarpışma tehlikesi nedeniyle Progress MS-20 aracı ile revize edilmişti.Roscosmos’un daha önce yaptığı açıklamada, yörüngede bulunan uzay çöpünün toplam ağırlığının 7 bin tonun üzerinde olduğu bildirmişti.
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rusya, uluslararası uzay istasyonu (uui), uzay çöpü
rusya, uluslararası uzay istasyonu (uui), uzay çöpü
Rus Progress uzay aracı, Uluslararası Uzay İstasyonu’nu uzay çöplerinden uzaklaştırdı
21:13 21.12.2022 (güncellendi: 21:22 21.12.2022) Abone ol
Rusya Federal Uzay Ajansı Roscosmos, Uluslararası Uzay İstasyonu’nun (UUİ) uzay çöplerinden uzaklaştırılması amacıyla Rus Progress MS-20 kargo aracının yardımı ile yörünge revizyonu yapıldığını duyurdu.
Roscosmos'tan yapılan açıklamaya göre uzay çöpleri ile temasın önlenmesi amacıyla Progress MS-20 kargo aracı motorları çalıştırılarak UUİ’nin yörüngesi revize edildi.
Açıklamada, “Moskova saati ile 16.42’de (TSİ ile aynı) Progress MS-20 kargo aracının motorları çalıştırıldı, 620.6 saniye çalışan motorlar 1 m/s büyüklüğünde hareket gücü üretti” ifadelerine yer verildi.
Roscosmos verilerine göre manevra sonucunda istasyon yörüngesinin ortalama yüksekliği 417.97 kilometre oldu.
Açıklamada ayrıca, “Uçuş süresi boyunca 179’u Rus Progress araçlarının motorları yardımıyla olmak üzere istasyonun yörünge yüksekliği 330 kez revize edildi” denildi.
Bugün erken saatlerde Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), uzay çöpleri ile çarpışma tehlikesi nedeniyle astronotların uzay yürüyüşünü ertelemişti.
17 Ekim tarihinde de UUİ’nin yörünge yüksekliği, yine uzay çöpü ile çarpışma tehlikesi nedeniyle Progress MS-20 aracı ile revize edilmişti.
Roscosmos’un daha önce yaptığı açıklamada, yörüngede bulunan uzay çöpünün toplam ağırlığının 7 bin tonun üzerinde olduğu bildirmişti.