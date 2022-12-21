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https://sputniknews.com.tr/20221221/rus-parlamentosundan-sabotajcilara-omur-boyu-hapis-cezasini-ongoren-tasariya-onay-1064848859.html
Rus parlamentosundan sabotajcılara ömür boyu hapis cezasını öngören tasarıya onay
Rus parlamentosundan sabotajcılara ömür boyu hapis cezasını öngören tasarıya onay
Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma, sabotaj grubunu oluşturma, sabotaj eğitimini verme, sabotajlara yardım etme, sabotajları finanse etme ve propaganda etme... 21.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-21T21:14+0300
2022-12-21T21:14+0300
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Duma’nın onay verdiği tasarı, sabotaj grubunu oluşturma suçu için ömür boyu hapis, sabotaja meylettirme suçu için 20 yıl hapis, sabotaj grubuna katılma suçu için de 10 yıl hapis cezası getiriyor. Kabul edilen tasarı kapsamında, Rusya Ceza Kanunu’na sabotajlara yardım ve destek sağlama, sabotaj gerçekleştirme amacıyla eğitimden geçme ve sabotaj grubunun oluşturulması ve katılım olmak üzere 3 yeni madde eklenecek.Duma’nın Güvenlik ve Yolsuzlukla Mücadele Komitesi’nin Başkanı Vasiliy Piskarev, tasarıda öngörülen tedbirlerin “tamamen haklı olduğunu” söyledi.Duma Başkan Yardımcısı İrina Yarovaya, tasarının “sabotaj amacıyla Rusya topraklarına giren her bir kişinin en katı ceza alacağını alenen beyan etmeye” yardımcı olacağını söyledi.
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rusya, sabotaj
rusya, sabotaj

Rus parlamentosundan sabotajcılara ömür boyu hapis cezasını öngören tasarıya onay

21:14 21.12.2022
© DHAmahkeme - yargı
mahkeme - yargı - Sputnik Türkiye, 1920, 21.12.2022
© DHA
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Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma, sabotaj grubunu oluşturma, sabotaj eğitimini verme, sabotajlara yardım etme, sabotajları finanse etme ve propaganda etme suçları için cezalar öngören tasarıyı kabul etti.
Duma’nın onay verdiği tasarı, sabotaj grubunu oluşturma suçu için ömür boyu hapis, sabotaja meylettirme suçu için 20 yıl hapis, sabotaj grubuna katılma suçu için de 10 yıl hapis cezası getiriyor. Kabul edilen tasarı kapsamında, Rusya Ceza Kanunu’na sabotajlara yardım ve destek sağlama, sabotaj gerçekleştirme amacıyla eğitimden geçme ve sabotaj grubunun oluşturulması ve katılım olmak üzere 3 yeni madde eklenecek.
Duma’nın Güvenlik ve Yolsuzlukla Mücadele Komitesi’nin Başkanı Vasiliy Piskarev, tasarıda öngörülen tedbirlerin “tamamen haklı olduğunu” söyledi.
Duma Başkan Yardımcısı İrina Yarovaya, tasarının “sabotaj amacıyla Rusya topraklarına giren her bir kişinin en katı ceza alacağını alenen beyan etmeye” yardımcı olacağını söyledi.
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