https://sputniknews.com.tr/20221221/resmi-gazetede-yayimlandi-motorlu-tasitlar-vergisi-2023-yilinda-yuzde-615-olarak-uygulanacak-1064814515.html
Resmi Gazete'de yayımlandı: Motorlu Taşıtlar Vergisi 2023 yılında yüzde 61,5 olarak uygulanacak
Resmi Gazete'de yayımlandı: Motorlu Taşıtlar Vergisi 2023 yılında yüzde 61,5 olarak uygulanacak
Motorlu Taşıtlar Vergisi'nde yeniden değerleme oranı belirlendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararda, 2023 yılında motorlu taşıtlar vergisi... 21.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-21T00:29+0300
2022-12-21T00:29+0300
2022-12-21T01:17+0300
resmî gazete
mtv
motorlu taşıtlar vergisi (mtv)
ekonomi
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Motorlu Taşıtlar Vergisi'nde (MTV) uygulanacak yeniden değerleme oranını yüzde 122,9'dan yüzde 61,5'e düşürdü.Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. 2023 yılı için vergi, harç ve cezalarda uygulanacak yeniden değerleme oranı yüzde 122,9 olarak belirlenmişti.Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeniden değerleme oranında motorlu taşıtlar vergisi için yüzde 50 oranında indirme yetkisini kullandı.Bu kapsamda yeni yıldan itibaren MTV'de uygulanacak yeniden değerleme oranı yüzde 61,5'e indirildi.
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resmî gazete, mtv, motorlu taşıtlar vergisi (mtv)
resmî gazete, mtv, motorlu taşıtlar vergisi (mtv)
Resmi Gazete'de yayımlandı: Motorlu Taşıtlar Vergisi 2023 yılında yüzde 61,5 olarak uygulanacak
00:29 21.12.2022 (güncellendi: 01:17 21.12.2022) Abone ol
Motorlu Taşıtlar Vergisi'nde yeniden değerleme oranı belirlendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararda, 2023 yılında motorlu taşıtlar vergisi için uygulanacak yeniden değerleme oranı yüzde 122,9'dan yüzde 61,5’e indirildi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Motorlu Taşıtlar Vergisi'nde (MTV) uygulanacak yeniden değerleme oranını yüzde 122,9'dan yüzde 61,5'e düşürdü.
Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de
yayımlandı. 2023 yılı için vergi, harç ve cezalarda uygulanacak yeniden değerleme oranı yüzde 122,9 olarak belirlenmişti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeniden değerleme oranında motorlu taşıtlar vergisi için yüzde 50 oranında indirme yetkisini kullandı.
Bu kapsamda yeni yıldan itibaren MTV'de uygulanacak yeniden değerleme oranı yüzde 61,5'e indirildi.