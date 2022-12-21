https://sputniknews.com.tr/20221221/rekabet-kurulundan-tedarikci-niteligindeki-13-tesebbuse-878-milyon-lira-idari-para-cezasi-1064831653.html
Rekabet Kurulu'ndan tedarikçi niteliğindeki 13 teşebbüse 878 milyon lira idari para cezası
Rekabet Kurulu'ndan tedarikçi niteliğindeki 13 teşebbüse 878 milyon lira idari para cezası
Rekabet Kurulu, zincir marketlerin ardından tedarikçi niteliğindeki 13 teşebbüse 878 milyon lira idari para cezası verilmesini kararlaştırdı. 21.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-21T14:20+0300
2022-12-21T14:20+0300
2022-12-21T14:44+0300
türkiye
rekabet kurulu
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Rekabet Kurulu, zincir marketler ile ilgili soruşturmanın ikinci kısmını da tamamladı. Soruşturmada, bazı tedarikçilerin beş büyük zincir market arasında fiyat artışlarına yönelik koordinasyonu sağlayarak marketlerin raf fiyatlarını belirlemeye yönelik kartel oluşturdukları tespit edildi.
https://sputniknews.com.tr/20221206/taslarla-saldirdiklari-zincir-marketin-camina-devlet-baba-yazdilar-1064231432.html
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rekabet kurulu
Rekabet Kurulu'ndan tedarikçi niteliğindeki 13 teşebbüse 878 milyon lira idari para cezası
14:20 21.12.2022 (güncellendi: 14:44 21.12.2022) Abone ol
Rekabet Kurulu, zincir marketlerin ardından tedarikçi niteliğindeki 13 teşebbüse 878 milyon lira idari para cezası verilmesini kararlaştırdı.
Rekabet Kurulu, zincir marketler ile ilgili soruşturmanın ikinci kısmını da tamamladı. Soruşturmada, bazı tedarikçilerin beş büyük zincir market arasında fiyat artışlarına yönelik koordinasyonu sağlayarak marketlerin raf fiyatlarını belirlemeye yönelik kartel oluşturdukları tespit edildi.