Türkiye
SON DAKİKA | Pakize Suda hayatını kaybetti
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://sputniknews.com.tr/20221221/rekabet-kurulundan-tedarikci-niteligindeki-13-tesebbuse-878-milyon-lira-idari-para-cezasi-1064831653.html
Rekabet Kurulu'ndan tedarikçi niteliğindeki 13 teşebbüse 878 milyon lira idari para cezası
Rekabet Kurulu'ndan tedarikçi niteliğindeki 13 teşebbüse 878 milyon lira idari para cezası
Rekabet Kurulu, zincir marketlerin ardından tedarikçi niteliğindeki 13 teşebbüse 878 milyon lira idari para cezası verilmesini kararlaştırdı. 21.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-21T14:20+0300
2022-12-21T14:44+0300
türkiye
rekabet kurulu
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/103955/07/1039550737_0:0:1024:576_1920x0_80_0_0_4635781391720ad7a0d54be4e0b7f30a.jpg
Rekabet Kurulu, zincir marketler ile ilgili soruşturmanın ikinci kısmını da tamamladı. Soruşturmada, bazı tedarikçilerin beş büyük zincir market arasında fiyat artışlarına yönelik koordinasyonu sağlayarak marketlerin raf fiyatlarını belirlemeye yönelik kartel oluşturdukları tespit edildi.
https://sputniknews.com.tr/20221206/taslarla-saldirdiklari-zincir-marketin-camina-devlet-baba-yazdilar-1064231432.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/103955/07/1039550737_128:0:896:576_1920x0_80_0_0_888b15490afb805aef05863f942467e0.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
rekabet kurulu
rekabet kurulu

Rekabet Kurulu'ndan tedarikçi niteliğindeki 13 teşebbüse 878 milyon lira idari para cezası

14:20 21.12.2022 (güncellendi: 14:44 21.12.2022)
© AARekabet Kurulu
Rekabet Kurulu - Sputnik Türkiye, 1920, 21.12.2022
© AA
Abone olTelegram
Rekabet Kurulu, zincir marketlerin ardından tedarikçi niteliğindeki 13 teşebbüse 878 milyon lira idari para cezası verilmesini kararlaştırdı.
Rekabet Kurulu, zincir marketler ile ilgili soruşturmanın ikinci kısmını da tamamladı. Soruşturmada, bazı tedarikçilerin beş büyük zincir market arasında fiyat artışlarına yönelik koordinasyonu sağlayarak marketlerin raf fiyatlarını belirlemeye yönelik kartel oluşturdukları tespit edildi.
Antalya’nın Korkuteli ilçesinde bir zincir market, taşlı saldırıya uğradı. Saldırının ardından mağazanın camına “devlet baba” yazan şüphelilerden biri gözaltına alındı. - Sputnik Türkiye, 1920, 06.12.2022
TÜRKİYE
Taşlarla saldırdıkları zincir marketin camına 'devlet baba' yazdılar
6 Aralık, 07:56
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала