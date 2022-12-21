https://sputniknews.com.tr/20221221/rekabet-kurulundan-tedarikci-niteligindeki-13-tesebbuse-878-milyon-lira-idari-para-cezasi-1064831653.html

Rekabet Kurulu'ndan tedarikçi niteliğindeki 13 teşebbüse 878 milyon lira idari para cezası

Rekabet Kurulu'ndan tedarikçi niteliğindeki 13 teşebbüse 878 milyon lira idari para cezası

Rekabet Kurulu, zincir marketlerin ardından tedarikçi niteliğindeki 13 teşebbüse 878 milyon lira idari para cezası verilmesini kararlaştırdı. 21.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-21T14:20+0300

2022-12-21T14:20+0300

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türkiye

rekabet kurulu

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Rekabet Kurulu, zincir marketler ile ilgili soruşturmanın ikinci kısmını da tamamladı. Soruşturmada, bazı tedarikçilerin beş büyük zincir market arasında fiyat artışlarına yönelik koordinasyonu sağlayarak marketlerin raf fiyatlarını belirlemeye yönelik kartel oluşturdukları tespit edildi.

https://sputniknews.com.tr/20221206/taslarla-saldirdiklari-zincir-marketin-camina-devlet-baba-yazdilar-1064231432.html

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