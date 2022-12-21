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Reagan'ın yardımcısı, Putin'i dünya siyasetçileri arasında en dürüst kişi olarak tanımladı
Reagan'ın yardımcısı, Putin'i dünya siyasetçileri arasında en dürüst kişi olarak tanımladı
Beyaz Saray’ın eski çalışanı Roberts, Rusya lideri Putin’in günümüzün etkili dünya politikacılarının en dürüstü olduğunu belirtti. 21.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-21T22:05+0300
2022-12-21T22:05+0300
dünya
ronald reagan
paul craig roberts
kremlin
vladimir putin
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Eski ABD Başkanı Ronald Reagan döneminde Beyaz Saray’da görev yapan Paul Craig Roberts, pazartesi günü kişisel internet sayfasından yaptığı paylaşımda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in günümüzün etkili dünya politikacılarının en dürüstü olduğunu ifade etti.Roberts, “Makalelerimde Putin'den yana değil, hakikatten yana olmaya çalışıyorum. Makul görüşüme göre onun dünya sahnesinde en dürüst ve belki de en saf oyuncu olmasına rağmen” ifadelerini kullandı.Rusya Devlet Başkanı’nın iyi bir lider olduğuna dikkat çeken uzman ancak aynı zamanda Putin’in ‘karşılaştığı kötülüklere karşı fazla insancıl’ olduğunu belirtti.Beyaz Saray’ın eski çalışanı ayrıca Kremlin'in, ‘yönetiminde müzakere edilebilecek makul insanlar olduğuna’ inanarak bazen Batı'ya gereğinden fazla değer verdiğinden yakındı.
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ronald reagan, paul craig roberts, kremlin, vladimir putin
ronald reagan, paul craig roberts, kremlin, vladimir putin

Reagan'ın yardımcısı, Putin'i dünya siyasetçileri arasında en dürüst kişi olarak tanımladı

22:05 21.12.2022
© Sputnik / Павел Бедняков / Multimedya arşivine gidinVladimir Putin
Vladimir Putin - Sputnik Türkiye, 1920, 21.12.2022
© Sputnik / Павел Бедняков
/
Multimedya arşivine gidin
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Beyaz Saray’ın eski çalışanı Roberts, Rusya lideri Putin’in günümüzün etkili dünya politikacılarının en dürüstü olduğunu belirtti.
Eski ABD Başkanı Ronald Reagan döneminde Beyaz Saray’da görev yapan Paul Craig Roberts, pazartesi günü kişisel internet sayfasından yaptığı paylaşımda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in günümüzün etkili dünya politikacılarının en dürüstü olduğunu ifade etti.
Roberts, “Makalelerimde Putin'den yana değil, hakikatten yana olmaya çalışıyorum. Makul görüşüme göre onun dünya sahnesinde en dürüst ve belki de en saf oyuncu olmasına rağmen” ifadelerini kullandı.
Rusya Devlet Başkanı’nın iyi bir lider olduğuna dikkat çeken uzman ancak aynı zamanda Putin’in ‘karşılaştığı kötülüklere karşı fazla insancıl’ olduğunu belirtti.
Beyaz Saray’ın eski çalışanı ayrıca Kremlin'in, ‘yönetiminde müzakere edilebilecek makul insanlar olduğuna’ inanarak bazen Batı'ya gereğinden fazla değer verdiğinden yakındı.
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