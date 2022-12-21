Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://sputniknews.com.tr/20221221/putin-uzaktan-algilama-sistemlerimizi-gelistirmemiz-lazim-1064852763.html
Putin: Uzaktan algılama sistemlerimizi geliştirmemiz lazım
Putin: Uzaktan algılama sistemlerimizi geliştirmemiz lazım
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkesinin gelişmiş uzaktan algılama sistemlerine sahip olduğunu ama bu sistemlerin daha da iyileştirilmesi gerektiğini... 21.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-21T23:07+0300
2022-12-21T23:07+0300
dünya
rusya
belarus
birlik devleti anlaşması
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0c/15/1064852940_0:176:3019:1874_1920x0_80_0_0_bdb9703c8fc0452a966ca37fb0755ba5.jpg
Putin bugün Rusya-Belarus Birlik Devleti Devlet Sekreteri Dmitriy Mezentsev ile görüştü. Görüşmede uzay alanındaki işbirliği konusu da ele alındı.Rusya ve Belarus’un, uzay alanında işbirliği yaptığını anımsatan Putin, “Uzay faaliyeti çok ilginç bir iş kolu. Uzaktan algılama. Aslında uzaktan algılamamız gelişmiş durumda, ama elbette sistemlerin daha da iyileştirilmesi gerekiyor” diye konuştu. Putin, “Bu alanda Belarus ile birlikte iyi beklentilerimiz var. Belaruslu meslektaşlarımızın bu konuda iyi çalışmaları var” diye ekledi.'Verem aşımız Avrupa’nınkine göre daha etkili’Rusya lideri, “Verem aşımızın Avrupa’nınkine göre çok daha iyi ve etkili olduğunu biliyorum. Bunu, uluslararası düzeydeki uzmanlar da söylüyor. Bence, Dünya Sağlık Örgütü de bundan bahsetmişti. Avrupa’nınkinin, kullanıldıktan sonra olumsuz sonuçları var, yüzde 4 oranında. Bizimkinin neredeyse yok” ifadesini kullandı.Putin, Rusya’da geliştirilen verem aşısının etkinlik oranının da çok yüksek olduğunu kaydetti.
rusya
belarus
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0c/15/1064852940_143:0:2874:2048_1920x0_80_0_0_247ba41fbbc91e2fb5b1a8f2b0aea244.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
rusya, belarus, birlik devleti anlaşması
rusya, belarus, birlik devleti anlaşması

Putin: Uzaktan algılama sistemlerimizi geliştirmemiz lazım

23:07 21.12.2022
© Sputnik / Михаил Климентьев / Multimedya arşivine gidinВстреча президента рФ В. Путина с государственным секретарём Союзного государства России и Белоруссии Д. Мезенцевым
Встреча президента рФ В. Путина с государственным секретарём Союзного государства России и Белоруссии Д. Мезенцевым - Sputnik Türkiye, 1920, 21.12.2022
© Sputnik / Михаил Климентьев
/
Multimedya arşivine gidin
Abone olTelegram
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkesinin gelişmiş uzaktan algılama sistemlerine sahip olduğunu ama bu sistemlerin daha da iyileştirilmesi gerektiğini belirtti.
Putin bugün Rusya-Belarus Birlik Devleti Devlet Sekreteri Dmitriy Mezentsev ile görüştü. Görüşmede uzay alanındaki işbirliği konusu da ele alındı.
Rusya ve Belarus’un, uzay alanında işbirliği yaptığını anımsatan Putin, “Uzay faaliyeti çok ilginç bir iş kolu. Uzaktan algılama. Aslında uzaktan algılamamız gelişmiş durumda, ama elbette sistemlerin daha da iyileştirilmesi gerekiyor” diye konuştu.

Putin, “Bu alanda Belarus ile birlikte iyi beklentilerimiz var. Belaruslu meslektaşlarımızın bu konuda iyi çalışmaları var” diye ekledi.



'Verem aşımız Avrupa’nınkine göre daha etkili’

Rusya lideri, “Verem aşımızın Avrupa’nınkine göre çok daha iyi ve etkili olduğunu biliyorum. Bunu, uluslararası düzeydeki uzmanlar da söylüyor. Bence, Dünya Sağlık Örgütü de bundan bahsetmişti. Avrupa’nınkinin, kullanıldıktan sonra olumsuz sonuçları var, yüzde 4 oranında. Bizimkinin neredeyse yok” ifadesini kullandı.
Putin, Rusya’da geliştirilen verem aşısının etkinlik oranının da çok yüksek olduğunu kaydetti.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала