https://sputniknews.com.tr/20221221/putin-uzaktan-algilama-sistemlerimizi-gelistirmemiz-lazim-1064852763.html

Putin: Uzaktan algılama sistemlerimizi geliştirmemiz lazım

Putin: Uzaktan algılama sistemlerimizi geliştirmemiz lazım

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkesinin gelişmiş uzaktan algılama sistemlerine sahip olduğunu ama bu sistemlerin daha da iyileştirilmesi gerektiğini... 21.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-21T23:07+0300

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Putin bugün Rusya-Belarus Birlik Devleti Devlet Sekreteri Dmitriy Mezentsev ile görüştü. Görüşmede uzay alanındaki işbirliği konusu da ele alındı.Rusya ve Belarus’un, uzay alanında işbirliği yaptığını anımsatan Putin, “Uzay faaliyeti çok ilginç bir iş kolu. Uzaktan algılama. Aslında uzaktan algılamamız gelişmiş durumda, ama elbette sistemlerin daha da iyileştirilmesi gerekiyor” diye konuştu. Putin, “Bu alanda Belarus ile birlikte iyi beklentilerimiz var. Belaruslu meslektaşlarımızın bu konuda iyi çalışmaları var” diye ekledi.'Verem aşımız Avrupa’nınkine göre daha etkili’Rusya lideri, “Verem aşımızın Avrupa’nınkine göre çok daha iyi ve etkili olduğunu biliyorum. Bunu, uluslararası düzeydeki uzmanlar da söylüyor. Bence, Dünya Sağlık Örgütü de bundan bahsetmişti. Avrupa’nınkinin, kullanıldıktan sonra olumsuz sonuçları var, yüzde 4 oranında. Bizimkinin neredeyse yok” ifadesini kullandı.Putin, Rusya’da geliştirilen verem aşısının etkinlik oranının da çok yüksek olduğunu kaydetti.

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