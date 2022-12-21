https://sputniknews.com.tr/20221221/putin-natonun-askeri-potansiyelinin-neredeyse-tamami-rusyaya-karsi-kullaniliyor-1064835563.html

Putin: NATO’nun askeri potansiyelinin neredeyse tamamı Rusya’ya karşı kullanılıyor

Putin: NATO’nun askeri potansiyelinin neredeyse tamamı Rusya’ya karşı kullanılıyor

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, NATO’nun askeri potansiyelinin ve olanaklarının neredeyse tamamının Ukrayna’da Rusya’ya karşı kullanıldığını söyledi. 21.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-21T15:19+0300

2022-12-21T15:19+0300

2022-12-21T15:56+0300

vladimir putin

rusya

nato

ukrayna krizi

savunma bakanlığı

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Rusya Devlet Başkanı Putin, Savunma Bakanlığı’nın genel kurul toplantısı sırasında, “Başlıca NATO ülkelerinin neredeyse hepsinin askeri potansiyeli ile olanaklarının bugün aktif bir biçimde Rusya’ya karşı kullanıldığını hepimiz biliyoruz. Buna karşın (Ukrayna’daki) askerlerimiz Rusya için cesaretle ve kararlılıkla savaşıyorlar” dedi. Putin bu nedenle, Savunma Bakanlığı ve Genelkurmay Başkanlığı’ndan NATO’nun askeri olanaklarının ve taktiklerini analiz edilip bu bilginin Rus ordusunun geliştirilmesinde kullanılmasını ve bu taktiklere karşı koyabilmesi adına Rus güçlerinin hazırlık programına eklenmesini istedi: “Özel askeri operasyon sırasında bize karşı kullanılan NATO güçleriyle ilişkili tüm bilgiler malumumuz. Bu bilgilerin hepsi elinizde ve bunların hepsi çok iyi analiz edilip birliklerimizin savaşma potansiyelinin yükseltilmesi adına kullanılmalı.”Rusya Devlet Başkanı, Ukrayna’daki Rus güçlerinin özel askeri operasyon kapsamında belirlenmiş olan görevlerini birbiri ardına yerine getirdiklerini belirtti ve “Bu görevler kuşkusuz Rusya Federasyonu’nun topraklarının tamamında yerine getirilecekler, bu topraklara yeni bölgeler de dahil. (Bu bölgelerde yaşayanlar da dahil) vatandaşlarımızın güvenli bir biçimde yaşamalarını sağlayacağız” diye ekledi. Putin bu sözleri ile düzenlenen referandumlar ile Ukrayna’dan ayrılıp Rusya’ya eklenen yeni bölgeler olan Donetsk ve Lugansk halk cumhuriyetleri ile Herson ve Zaporojye’ye gönderme yaptı. Savunma toplantısı sırasında Putin, “Ordumuzun silahlı güçleri ve askeri olanakları sürekli olarak ve her geçen gün büyüyor. Bu süreci muhakkak genişleteceğiz” vurgusunu da yaptı.

https://sputniknews.com.tr/20221221/soygu-bati-rusyayi-zayiflatmak-icin-ukraynadaki-catismalari-olabildigince-uzatmak-istiyor---1064836915.html

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