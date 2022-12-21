https://sputniknews.com.tr/20221221/putin-kovikta-sahasindan-sibiryanin-gucu-boru-hatti-uzerinden-cine-gaz-tedariki-baslatti-1064839569.html
Putin, Kovıkta sahasından ‘Sibirya'nın Gücü’ boru hattı üzerinden Çin'e gaz tedariki başlattı
Putin, Kovıkta sahasından ‘Sibirya'nın Gücü’ boru hattı üzerinden Çin'e gaz tedariki başlattı
Rusya lideri Putin, ülkenin Doğu Sibirya bölgesinde yer alan Kovıkta gaz kondens sahasını ve oradan başlayan Sila Sibiri (Sibirya’nın Gücü) gaz boru hattının... 21.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-21T16:41+0300
2022-12-21T16:41+0300
2022-12-21T16:41+0300
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, etkinliğe video konferans yoluyla katılarak İrkutsk bölgesindeki Kovıkta gaz kondens sahasını ve oradan başlayan Sila Sibiri gaz boru hattının Kovıkta-Çayanda kısmının açılışını yaptı.Rus lider, “Rusya haritasında yeni bir merkez, İrkutsk Gaz Üretimi Merkezi eklendi. Bu büyük, dönüm noktası niteliğindeki başarı için sizleri tebrik ederim” diye konuştu.“Çalışma başlasın” diyen Putin’in talimatı kumanda odasına iletildi.Törende Rus devlet enerji şirketi Gazprom Başkanı Aleksey Miller hazır bulundu. Miller, yaptığı açıklamada, “Kovıkta sahasının en öncelikli tesisleri devreye alınmaya hazır. Sila Sibiri hattının Kovıkta'dan Çayanda'ya kadar olan kısmı işletmeye hazır. Tesisin tüm unsurları titizlikle planlanan direktif koşulları dahilinde faaliyete geçirildi. Bütün bunlar hayal bile edilemeyecek, son derece ağır iklim koşullarında inşa edildi ve tüm bunlar en üst düzeyde tamamlandı” ifadelerini kullandı.Kovıkta gaz kondens sahası, Rusya’nın doğusunda yer alan gaz rezervleri bakımından en büyük saha olup benzersiz özelliklere sahip. Projeye göre sahadan çekilebilir gaz rezervleri 1.8 trilyon metreküp, gaz kondens rezervleri ise 65.7 milyon tondur. Bugünkü tesislerin devreye alınması, Rusya’nın doğu bölgelerine gaz tedarikinin geliştirilmesine ve Rus gazının doğu güzergahı üzerinden Çin'e tedarikine ilişkin yükümlülüklerin güvenilir bir şekilde yerine getirilmesine katkıda bulunacak.Kovıkta-Çayanda kısmının uzunluğu 804 kilometre olup Kovıkta sahasını Yakutistan’da yer alan Çayanda sahasına bağlıyor.
https://sputniknews.com.tr/20221130/sio-ulkelerinde-insa-edilmesi-planlanan-dogalgaz-boru-hatlari-1064016214.html
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rusya, çin, vladimir putin, doğalgaz
rusya, çin, vladimir putin, doğalgaz
Putin, Kovıkta sahasından ‘Sibirya'nın Gücü’ boru hattı üzerinden Çin'e gaz tedariki başlattı
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Rusya lideri Putin, ülkenin Doğu Sibirya bölgesinde yer alan Kovıkta gaz kondens sahasını ve oradan başlayan Sila Sibiri (Sibirya’nın Gücü) gaz boru hattının Kovıkta-Çayanda kısmının açılışını yaptı.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, etkinliğe video konferans yoluyla katılarak İrkutsk bölgesindeki Kovıkta gaz kondens sahasını ve oradan başlayan Sila Sibiri gaz boru hattının Kovıkta-Çayanda kısmının açılışını yaptı.
Rus lider, “Rusya haritasında yeni bir merkez, İrkutsk Gaz Üretimi Merkezi eklendi. Bu büyük, dönüm noktası niteliğindeki başarı için sizleri tebrik ederim” diye konuştu.
“Çalışma başlasın” diyen Putin’in talimatı kumanda odasına iletildi.
Törende Rus devlet enerji şirketi Gazprom Başkanı Aleksey Miller hazır bulundu. Miller, yaptığı açıklamada, “Kovıkta sahasının en öncelikli tesisleri devreye alınmaya hazır. Sila Sibiri hattının Kovıkta'dan Çayanda'ya kadar olan kısmı işletmeye hazır. Tesisin tüm unsurları titizlikle planlanan direktif koşulları dahilinde faaliyete geçirildi. Bütün bunlar hayal bile edilemeyecek, son derece ağır iklim koşullarında inşa edildi ve tüm bunlar en üst düzeyde tamamlandı” ifadelerini kullandı.
Kovıkta gaz kondens sahası, Rusya’nın doğusunda yer alan gaz rezervleri bakımından en büyük saha olup benzersiz özelliklere sahip. Projeye göre sahadan çekilebilir gaz rezervleri 1.8 trilyon metreküp, gaz kondens rezervleri ise 65.7 milyon tondur. Bugünkü tesislerin devreye alınması, Rusya’nın doğu bölgelerine gaz tedarikinin geliştirilmesine ve Rus gazının doğu güzergahı üzerinden Çin'e tedarikine ilişkin yükümlülüklerin güvenilir bir şekilde yerine getirilmesine katkıda bulunacak.
Kovıkta-Çayanda kısmının uzunluğu 804 kilometre olup Kovıkta sahasını Yakutistan’da yer alan Çayanda sahasına bağlıyor.