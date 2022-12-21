https://sputniknews.com.tr/20221221/putin-dhc-lideri-pusilini-kremlinde-kabul-etti-1064813253.html
Putin, Donetsk Halk Cumhuriyeti lideri Puşilin’i Kremlin'de kabul etti
Putin, Donetsk Halk Cumhuriyeti lideri Puşilin’i Kremlin'de kabul etti
Rusya Devlet Başkanı Putin’in DHC lideri Puşilin’i Kremlin'de kabul ettiği bildirildi. 21.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-21T00:01+0300
2022-12-21T00:01+0300
2022-12-21T00:02+0300
ukrayna krizi
vladimir putin
denis puşilin
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Kremlin'in internet sitesinde yer alan habere göre, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC) lideri Denis Puşilin ile Kremlin'de bir araya geldi.Putin, Ukrayna'nın yerleşim yerlerini bombalaması nedeniyle Donetsk'teki güvenlik durumunun ciddi olduğunu belirterek, "Donetsk'teki güvenlik durumu da Lugansk’taki kadar ciddi ve hatta Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin Donetsk'in yerleşim bölgelerine yönelik yoğun bombardımanı göz önüne alındığında daha da ağır olduğu söylenebilir. Bu konuyu ayrıca ele alacağız” dedi.Puşilin ise cumhuriyetteki sorunlarla ilgili bilgi vererek, “Su temini sorunu en önemli sorunlardan biri ve Rusya’nın ilgili departmanları ile ortak birçok adım attık. Yeni rezervuarlardan bir dizi su kanalı inşa ettik. Ancak bu bile su ihtiyacını ancak kısmen karşılayabiliyor. Donetsk, Makeyevka, Gorlovka gibi büyük şehirlerde su, her üç günde bir sadece iki saatliğine verilebiliyor” ifadelerini kullandı.Putin'den DHC'deki hava savunmasını güçlendirmesini isteyen Puşilin, “Rusya Silahlı Kuvvetleri mümkün olan her şeyi yapıyor, ancak DHC’deki yerleşim yerlerine yönelik yoğun bombardımanla bağlantılı olarak sizden modern hava savunma sistemlerini artırmanızı rica ediyorum” dedi.
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vladimir putin, denis puşilin
vladimir putin, denis puşilin
Putin, Donetsk Halk Cumhuriyeti lideri Puşilin’i Kremlin'de kabul etti
00:01 21.12.2022 (güncellendi: 00:02 21.12.2022) Abone ol
Rusya Devlet Başkanı Putin’in DHC lideri Puşilin’i Kremlin'de kabul ettiği bildirildi.
Kremlin'in internet sitesinde yer alan habere göre, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC) lideri Denis Puşilin ile Kremlin'de bir araya geldi.
Putin, Ukrayna'nın yerleşim yerlerini bombalaması nedeniyle Donetsk'teki güvenlik durumunun ciddi olduğunu belirterek, "Donetsk'teki güvenlik durumu da Lugansk’taki kadar ciddi ve hatta Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin Donetsk'in yerleşim bölgelerine yönelik yoğun bombardımanı göz önüne alındığında daha da ağır olduğu söylenebilir. Bu konuyu ayrıca ele alacağız” dedi.
Puşilin ise cumhuriyetteki sorunlarla ilgili bilgi vererek, “Su temini sorunu en önemli sorunlardan biri ve Rusya’nın ilgili departmanları ile ortak birçok adım attık. Yeni rezervuarlardan bir dizi su kanalı inşa ettik. Ancak bu bile su ihtiyacını ancak kısmen karşılayabiliyor. Donetsk, Makeyevka, Gorlovka gibi büyük şehirlerde su, her üç günde bir sadece iki saatliğine verilebiliyor” ifadelerini kullandı.
Putin'den DHC'deki hava savunmasını güçlendirmesini isteyen Puşilin, “Rusya Silahlı Kuvvetleri mümkün olan her şeyi yapıyor, ancak DHC’deki yerleşim yerlerine yönelik yoğun bombardımanla bağlantılı olarak sizden modern hava savunma sistemlerini artırmanızı rica ediyorum” dedi.