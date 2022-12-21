https://sputniknews.com.tr/20221221/prof-seker-yabanci-kokenli-secmen-13-milyona-ulasti-parti-kursalar-yuzde-2-oy-potansiyelleri-var-1064849325.html
Prof. Şeker: Yabancı kökenli seçmen 1.3 milyona ulaştı, parti kursalar yüzde 2 oy potansiyelleri var
Prof. Şeker: Yabancı kökenli seçmen 1.3 milyona ulaştı, parti kursalar yüzde 2 oy potansiyelleri var
TÜİK’in yeni yayımladığı nüfus istatistiklerini İstanbul Üniversitesi Şehir Politikaları Merkezi’nden Prof. Murat Şeker, "2023’te seçmen sayısı 64 milyon... 21.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-21T21:40+0300
2022-12-21T21:40+0300
2022-12-21T21:40+0300
radyo
akşam postasi
tüik
nüfus
yabancı
seçmen
seçmen sorgulama
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TÜİK, Türkiye genelindeki nüfus verilerini kamuoyu ile paylaştı. Verilerde boşanma sayıları, nüfus artış hızı, illerdeki yabancı sayısı, hane halkı büyüklüğü gibi birçok veri paylaşıldı.Verilere göre Türkiye'de ikamet eden yabancı nüfus 2021 yılında 1 milyon 792 bin 36 kişi olurken, bu nüfusun yüzde 49.7'sini erkekler, yüzde 50,3'ünü ise kadınlar oluşturdu. Türkiye'de ikamet eden yabancı nüfusun vatandaşlık ülkelerine göre dağılımı incelendiğinde, yüzde 18 ile Irak vatandaşlarının ilk sırada yer aldığı görüldü. Irak vatandaşlarını sırasıyla yüzde 10.2 ile Afganistan, yüzde 7.2 ile İran ve yüzde 6.9 ile Türkmenistan vatandaşları takip etti.TÜİK’in yeni yayınladığı nüfus istatistiklerini İstanbul Üniversitesi Şehir Politikaları Merkezi’nden Prof. Murat Şeker, Radyo Sputnik’te Atilla Güner’le Akşam Postası’na yorumladı. Prof. Şeker yabancı kökenli seçmenler konusunda yaptıkları son araştırmanın sonucunu da açıkladı.Şeker’in açıklamlarından satırbaşları şöyle:
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Atilla Güner
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/101348/18/1013481829_29:0:1053:1024_100x100_80_0_0_9167a3f17d191f4937047941d39e7e6e.jpg
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Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Atilla Güner
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/101348/18/1013481829_29:0:1053:1024_100x100_80_0_0_9167a3f17d191f4937047941d39e7e6e.jpg
radyo, tüik, nüfus, yabancı, seçmen, seçmen sorgulama
radyo, tüik, nüfus, yabancı, seçmen, seçmen sorgulama
Prof. Şeker: Yabancı kökenli seçmen 1.3 milyona ulaştı, parti kursalar yüzde 2 oy potansiyelleri var
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TÜİK’in yeni yayımladığı nüfus istatistiklerini İstanbul Üniversitesi Şehir Politikaları Merkezi’nden Prof. Murat Şeker, "2023’te seçmen sayısı 64 milyon bekleniyor. Yabancı kökenli seçmen bunun yüzde 2’sine denk geliyor. Blok halde hareket etseler, yani şu an yabancılar parti kursa yüzde 2’lik bir orana sahip" yorumunu yaptı.
TÜİK, Türkiye genelindeki nüfus verilerini kamuoyu ile paylaştı. Verilerde boşanma sayıları, nüfus artış hızı, illerdeki yabancı sayısı, hane halkı büyüklüğü gibi birçok veri paylaşıldı.
Verilere göre Türkiye'de ikamet eden yabancı nüfus 2021 yılında 1 milyon 792 bin 36 kişi olurken, bu nüfusun yüzde 49.7'sini erkekler, yüzde 50,3'ünü ise kadınlar oluşturdu. Türkiye'de ikamet eden yabancı nüfusun vatandaşlık ülkelerine göre dağılımı incelendiğinde, yüzde 18 ile Irak vatandaşlarının ilk sırada yer aldığı görüldü. Irak vatandaşlarını sırasıyla yüzde 10.2 ile Afganistan, yüzde 7.2 ile İran ve yüzde 6.9 ile Türkmenistan vatandaşları takip etti.
TÜİK’in yeni yayınladığı nüfus istatistiklerini İstanbul Üniversitesi Şehir Politikaları Merkezi’nden Prof. Murat Şeker, Radyo Sputnik’te Atilla Güner’le Akşam Postası’na yorumladı.
Prof. Şeker yabancı kökenli seçmenler konusunda yaptıkları son araştırmanın sonucunu da açıkladı.
Şeker’in açıklamlarından satırbaşları şöyle:
“Nüfusun içinde yurtdışı doğumlular denince hep mülteciler geliyor akla ama Bulgaristan, Almanya doğumlu olan da çoktur. 2014’e kadar bu rakam hep 1.4 milyon düzeyindeydi. Bugün 3 milyonu aşmış durumda. Doğum yerlerine baktığımızda özellikle Suriye, Irak, İran gibi ülkeler görüyoruz. Bir de tabi önümüzde seçimler geliyor. Bu da hep gündemde ve tartışılıyor. Seçimde oy kullanacak belli bir yabancı kökenli vatandaş var. Bunun rakamlar üzerine çok spekülasyon yapılıyor. Bizim son yaptığımız çalışmada, 1.3 milyon gibi bir rakam çıkıyor. Bunun hepsi mültecidir diyemeyiz. Alt kırımlara bakmak lazım ama bu önemli bir oran. 2023’te seçmen sayısı 64 milyon bekleniyor. Yabancı kökenli seçmen bunun yüzde 2’sine denk gelen bir oran. Blok halde hareket etseler, yani yabancılar parti kursa yüzde 2’lik bir orana sahipler şu anda. Sadece İstanbul’da 350-400 bin olduğu düşünülüyor. Önümüzdeki dönemde oldukça tartışılacak meselelerden biri olacak.”