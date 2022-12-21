Prof. Şeker: Yabancı kökenli seçmen 1.3 milyona ulaştı, parti kursalar yüzde 2 oy potansiyelleri var

“Nüfusun içinde yurtdışı doğumlular denince hep mülteciler geliyor akla ama Bulgaristan, Almanya doğumlu olan da çoktur. 2014’e kadar bu rakam hep 1.4 milyon düzeyindeydi. Bugün 3 milyonu aşmış durumda. Doğum yerlerine baktığımızda özellikle Suriye, Irak, İran gibi ülkeler görüyoruz. Bir de tabi önümüzde seçimler geliyor. Bu da hep gündemde ve tartışılıyor. Seçimde oy kullanacak belli bir yabancı kökenli vatandaş var. Bunun rakamlar üzerine çok spekülasyon yapılıyor. Bizim son yaptığımız çalışmada, 1.3 milyon gibi bir rakam çıkıyor. Bunun hepsi mültecidir diyemeyiz. Alt kırımlara bakmak lazım ama bu önemli bir oran. 2023’te seçmen sayısı 64 milyon bekleniyor. Yabancı kökenli seçmen bunun yüzde 2’sine denk gelen bir oran. Blok halde hareket etseler, yani yabancılar parti kursa yüzde 2’lik bir orana sahipler şu anda. Sadece İstanbul’da 350-400 bin olduğu düşünülüyor. Önümüzdeki dönemde oldukça tartışılacak meselelerden biri olacak.”