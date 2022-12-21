Prof. Dr. Ünal: Suriye ile normalleşme sürecini hızlandırıp cesur adımlar atmalıyız

“Türkiye ve Rusya ilişkilerine çok olumlu yansır. Çünkü Türkiye ile Suriye arasındaki böyle bir uzlaşma hızlı bir şekilde Rusya’nın alanda elde ettiği askeri başarılarını Suriye’de bir barış anlaşmasıyla taçlandırmasına götürür. Bu da Rusya açısından çok büyük bir başarı olarak kayda geçer ve benim tahminim zaten Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni tanıma konusunda epeyce bir mesafe kat etmiş, en azından zihniyet olarak epeyce bir mesafe kat etmiş Rusya tarafı daha bizim istediğimiz noktaya gelir orada. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni Rusya’nın tanımasına bence ramak kalmış durumda şu anda. Çünkü Rusya ile Yunanistan ve Kıbrıs Rumları arasındaki ilişkiler fevkalade düşmanca hale geldi. Türkiye ile Rusya arasındaki ilişkilerde yeni mesafeler elde edilir. Doğu Akdeniz’de Türkiye’nin artan bir profili var şu anda. Biz sadece Mısır ile yakınlaştığımız için, İsrail ile ilişkilerimizi normalleştirdiğimiz için Yunanistan ve Kıbrıs Rum Kesimi’nin bu bölgedeki bütün planlarını akamete uğratmış durumdayız. Suriye ile anlaştığımız sürece de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni tanıması adımı atabilir. Suriye ile aramızdaki böyle bir uzlaşmanın Doğu Akdeniz’e de yansımaları olur.”