https://sputniknews.com.tr/20221221/pentagon-ukraynaya-yapilan-askeri-yardimin-karaborsaya-sizma-olasiligini-takip-ediyoruz-1064848619.html

Pentagon: Ukrayna’ya yapılan askeri yardımın karaborsaya sızma olasılığını takip ediyoruz

Pentagon: Ukrayna’ya yapılan askeri yardımın karaborsaya sızma olasılığını takip ediyoruz

ABD Savunma Bakanlığı Kriminal Soruşturma Bölümü (DCIS), Ukrayna’ya sağlanan askeri yardımın karaborsaya düşmemesi için durumu yakından takip ettiklerini... 21.12.2022, Sputnik Türkiye

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ukrayna krizi

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Defense News’a konuşan DCIS Direktör Yardımcısı James Ives, Ukrayna’ya sağlanan askeri yardımın karaborsaya sızma olasılığının çok yüksek olduğunu kaydederek, “Zira birçoğu savaş yeteneğine sahip çok sayıda öğeden bahsediyoruz” ifadesini kullandı.Ives, “DCIS, Ukrayna’da Pentagon’un hızla kontratlar yapılmasına ve Amerikan yardımının karaborsaya yönlendirilme olasılığına odaklandı. Şimdiye kadar, kontratlarla yapılan hiçbir sahtekarlık kamuoyuna açıklanmadı” dedi.DCIS Direktör Yardımcısı, bu konudaki çalışmalarının hızla devam ettiğini söyledi.Ukraynalı yetkililerin silah sızıntısı olasılığına ciddi yaklaştıkları ve ABD Dışişleri Bakanlığı ve Pentagon temsilcileriyle her türlü olayla ilgili bilgi vereceklerine teminat verdiğini anlatan Ives, özellikle “büyük talep gören” taşınabilir hava savunma sistemleri gibi taşınabilir ama güçlü silahların özel endişe kaynağı olduğunu kaydetti.

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