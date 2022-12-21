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Oyuncu Pakize Suda hayatını kaybetti
Oyuncu Pakize Suda hayatını kaybetti
Sürekli öldüğü hakkında iddialar ortaya atılan oyuncu Pakize Suda hayatını kaybetti. Bir süredir demans tedavisi gören Pakize Suda'nın ölüm haberini yeğeni... 21.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-21T14:54+0300
2022-12-21T15:02+0300
türkiye
türkiye
oyuncu
demans
demans
pakize suda
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Bir süredir demans hastalığıyla mücadele eden Pakize Suda, beynine pıhtı atması sonucu 70 yaşında hayatını kaybettiği öğrenildi.Hayat Bilgisi, Davetsiz Misafir ve Sevda Çiçeği gibi yapımlarla tanınan ünlü oyuncu, kitap ve köşe yazarı olan 70 yaşındaki Pakize Suda hayatını kaybetti. Hakkında sürekli ölüm haberi çıkan Suda'nın ölüm haberini yeğeni sosyal medya hesabından paylaştı.Dilara Elagözlü, sosyal medya paylaşımında "Bir süredir rahatsız olan ve tedavi görmekte olan sevgili teyzemiz Pakize Suda beynine pıhtı atması sonucu bu sabah yaşamını kaybetmiştir. Çok üzgünüz. Sevenlerine baş sağlığı diliyoruz" ifadelerini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20220527/pakize-sudanin-yegeninden-yalanlama-saglikli-bir-durumda-tedavi-sureci-devam-ediyor-1056737810.html
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türkiye, oyuncu, demans, demans, pakize suda
türkiye, oyuncu, demans, demans, pakize suda

Oyuncu Pakize Suda hayatını kaybetti

14:54 21.12.2022 (güncellendi: 15:02 21.12.2022)
© DHAPakize Suda hayatını kaybetti
Pakize Suda hayatını kaybetti - Sputnik Türkiye, 1920, 21.12.2022
© DHA
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Ayrıntılar geliyor
Sürekli öldüğü hakkında iddialar ortaya atılan oyuncu Pakize Suda hayatını kaybetti. Bir süredir demans tedavisi gören Pakize Suda'nın ölüm haberini yeğeni sosyal medya hesabında duyurdu.
Bir süredir demans hastalığıyla mücadele eden Pakize Suda, beynine pıhtı atması sonucu 70 yaşında hayatını kaybettiği öğrenildi.
Hayat Bilgisi, Davetsiz Misafir ve Sevda Çiçeği gibi yapımlarla tanınan ünlü oyuncu, kitap ve köşe yazarı olan 70 yaşındaki Pakize Suda hayatını kaybetti. Hakkında sürekli ölüm haberi çıkan Suda'nın ölüm haberini yeğeni sosyal medya hesabından paylaştı.
Dilara Elagözlü, sosyal medya paylaşımında "Bir süredir rahatsız olan ve tedavi görmekte olan sevgili teyzemiz Pakize Suda beynine pıhtı atması sonucu bu sabah yaşamını kaybetmiştir. Çok üzgünüz. Sevenlerine baş sağlığı diliyoruz" ifadelerini kullandı.
Pakize Suda ve yeğeni - Sputnik Türkiye, 1920, 27.05.2022
YAŞAM
Pakize Suda'nın yeğeninden yalanlama: 'Sağlıklı bir durumda, tedavi süreci devam ediyor'
27 Mayıs, 13:55
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