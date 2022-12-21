https://sputniknews.com.tr/20221221/pakize-suda-hayatini-kaybetti--1064834225.html

Oyuncu Pakize Suda hayatını kaybetti

Oyuncu Pakize Suda hayatını kaybetti

Sürekli öldüğü hakkında iddialar ortaya atılan oyuncu Pakize Suda hayatını kaybetti. Bir süredir demans tedavisi gören Pakize Suda'nın ölüm haberini yeğeni... 21.12.2022, Sputnik Türkiye

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türkiye

türkiye

oyuncu

demans

demans

pakize suda

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Bir süredir demans hastalığıyla mücadele eden Pakize Suda, beynine pıhtı atması sonucu 70 yaşında hayatını kaybettiği öğrenildi.Hayat Bilgisi, Davetsiz Misafir ve Sevda Çiçeği gibi yapımlarla tanınan ünlü oyuncu, kitap ve köşe yazarı olan 70 yaşındaki Pakize Suda hayatını kaybetti. Hakkında sürekli ölüm haberi çıkan Suda'nın ölüm haberini yeğeni sosyal medya hesabından paylaştı.Dilara Elagözlü, sosyal medya paylaşımında "Bir süredir rahatsız olan ve tedavi görmekte olan sevgili teyzemiz Pakize Suda beynine pıhtı atması sonucu bu sabah yaşamını kaybetmiştir. Çok üzgünüz. Sevenlerine baş sağlığı diliyoruz" ifadelerini kullandı.

https://sputniknews.com.tr/20220527/pakize-sudanin-yegeninden-yalanlama-saglikli-bir-durumda-tedavi-sureci-devam-ediyor-1056737810.html

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türkiye, oyuncu, demans, demans, pakize suda