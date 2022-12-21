https://sputniknews.com.tr/20221221/obamayi-hirosimaya-getiren-kisida-bideni-nagazakiye-goturmeyi-hedefliyor-1064819642.html

Obama'yı Hiroşima'ya götüren Kişida, Biden'ı Nagazaki'ye götürmeyi hedefliyor

Obama'yı Hiroşima'ya götüren Kişida, Biden'ı Nagazaki'ye götürmeyi hedefliyor

Japonya, gelecek yıl G-7 Liderler Zirvesi kapsamında ülkeye gelecek ABD Başkanı Joe Biden'ın Nagazaki kentine uğramasını umuyor. 21.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-21T07:22+0300

2022-12-21T07:22+0300

2022-12-21T07:22+0300

dünya

abd

hiroşima

japonya

fumio kişida

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Japon hükümeti gelecek yıl ev sahipliği yapacağı G-7 Liderler Zirvesi kapsamında, görevdeki ABD Başkanı'ndan bir ilke imza atmasını bekliyor.G-7 Zirvesi için mayıs ayında Japonya'ya gelmesi planlanan Biden'ın, zirvenin düzenleneceği Hiroşima'nın yanı sıra Nagazaki kentine uğraması planlanıyor.Resmi Kyodo ajansının haberine göre, planın gerçekleşmesi halinde, görevdeki bir ABD Başkanı ilk kez Nagazaki kentini ziyaret etmiş olacak.Kyodo'ya göre Japon hükümeti, ABD Başkanı Biden'ın planlanan Nagazaki ziyaretinde, "nükleer silahlardan arındırılmış bir dünya" mesajı yayımlamasını bekliyor.Obama'yı getirmiştiEski ABD Başkanı Barack Obama'nın 2016 G-7 Zirvesi marjında Japonya ziyaretinde Hiroşima kentine ziyareti tarihi olarak nitelendirilmişti.O dönem, Biden ABD Başkan Yardımcısı, şimdi Japonya Başbakanı olan Kişida Fumio ise Japonya Dışişleri Bakanı olarak görev yapıyordu.Japon Başbakan'ın tercihiG7 Liderler Zirvesi 2023, Japonya Başbakanı Kişida Fumio'nun ev sahipliğinde 19-21 Mayıs'ta güneybatıdaki Hiroşima kentinde düzenlenecek.ABD, 1945 yılının 6 Ağustos'unda Hiroşima’ya, 9 Ağustos'unda Nagazaki'ye attığı atom bombalarıyla toplamda 200 bini aşkın kişinin ölümüne sebep olmuştu.Ailesinin memleketi kabul edilen Hiroşima'dan Japon Meclisine seçilen Kişida'nın, zirve lokasyonu olarak aynı kenti tercih etmesi dikkati çekmişti.

https://sputniknews.com.tr/20211027/abdnin-hirosimaya-attigi-atom-bombasinin-son-tanigi-96-yasinda-yasamini-yitirdi-1050239131.html

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