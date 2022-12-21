Neşet Ertaş filminin yapımcısının mahkeme kararına itirazı reddedildi

Hukuki sürecin tarafımızca son derece titiz bir biçimde takip edildiğini, sayın mahkemenin bu kararına da en kısa sürede itiraz edeceğimizi, bu bağlamda sinema filmimizin seyircisi ile en kısa sürede buluşması için gereken her türlü hukuki mücadelenin sonuna kadar verileceğini, adaletin er geç mutlaka tecelli edeceğine inancımızın tam olduğunu kamuoyuna saygıyla duyururuz. Yüce mahkemenin adalet terazisine güvendiğimizi bir kez daha belirtiriz."