Bakan Nebati: Enflasyon çok daha belirgin şekilde düşecek

"Geldiğimiz nokta itibarıyla dünya ekonomilerinden pozitif ayrışmayı başarmış durumdayız. Bankalarımız güçlü yapıları ile reel sektörü desteklemeye devam ediyor. Enflasyonun boynunu geçtiğimiz aydan itibaren aşağı doğru kırmış durumdayız. Enflasyon önümüzdeki aylarda çok daha belirgin şekilde düşecek."