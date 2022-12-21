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Bakan Nebati: Enflasyon çok daha belirgin şekilde düşecek
Bakan Nebati: Enflasyon çok daha belirgin şekilde düşecek
Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, enflasyonla ilgili konuştu. Nebati, "Enflasyon önümüzdeki aylarda çok daha belirgin şekilde düşecek" dedi. 21.12.2022, Sputnik Türkiye
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ekonomi
nureddin nebati
hazine
hazine ve maliye bakanlığı
enflasyon
türkiye
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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Yeni Yüzyıl İzmir İktisat Kongresi tanıtımında konuştu.Bakan Nebati'nin açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:'Pozitif ayrışmayı başardık'Bakan Nebati, enflasyondaki düşme eğiliminin artacağını vurguladı:
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nureddin nebati, hazine, hazine ve maliye bakanlığı, enflasyon, türkiye
nureddin nebati, hazine, hazine ve maliye bakanlığı, enflasyon, türkiye

Bakan Nebati: Enflasyon çok daha belirgin şekilde düşecek

11:55 21.12.2022
© AAHazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati - Sputnik Türkiye, 1920, 21.12.2022
© AA
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Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, enflasyonla ilgili konuştu. Nebati, "Enflasyon önümüzdeki aylarda çok daha belirgin şekilde düşecek" dedi.
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Yeni Yüzyıl İzmir İktisat Kongresi tanıtımında konuştu.

Bakan Nebati'nin açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Türkiye Ekonomi Modeli'nin ilk yılını başarı ile tamamlamış, Türkiye'yi yüzyıl hedefine emin adımlarla ilerlediğimiz bir süreçteyiz. İhracatta cumhuriyet rekorlarımızı kırmaya devam ediyoruz. İktisadi zaferler kazanmak üzere ilerliyoruz."

'Pozitif ayrışmayı başardık'

Bakan Nebati, enflasyondaki düşme eğiliminin artacağını vurguladı:
"Geldiğimiz nokta itibarıyla dünya ekonomilerinden pozitif ayrışmayı başarmış durumdayız. Bankalarımız güçlü yapıları ile reel sektörü desteklemeye devam ediyor. Enflasyonun boynunu geçtiğimiz aydan itibaren aşağı doğru kırmış durumdayız. Enflasyon önümüzdeki aylarda çok daha belirgin şekilde düşecek."
TBMM Genel Kurulu, TBMM - Sputnik Türkiye, 1920, 21.12.2022
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