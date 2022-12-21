https://sputniknews.com.tr/20221221/mit-ve-emniyetin-ortak-operasyonuyla-hatayda-8-isidli-yakalandi-1064827586.html
MİT ve emniyetin ortak operasyonuyla Hatay'da 8 IŞİD'li yakalandı
MİT ve emniyetin ortak operasyonuyla Hatay'da 8 IŞİD'li yakalandı
MİT ve emniyetin ortak operasyonuyla, IŞİD'in sahil tabur komutanı olduğu belirtilen Ahmed Ali'nin de aralarında bulunduğu 8 terörist Hatay'da yakalandı. 21.12.2022, Sputnik Türkiye
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2022-12-21T13:05+0300
2022-12-21T13:08+0300
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MİT ve emniyetin ortak operasyonuyla Hatay'da 8 IŞİD'li yakalandı
13:05 21.12.2022 (güncellendi: 13:08 21.12.2022) Abone ol
MİT ve emniyetin ortak operasyonuyla, IŞİD'in sahil tabur komutanı olduğu belirtilen Ahmed Ali'nin de aralarında bulunduğu 8 terörist Hatay'da yakalandı.