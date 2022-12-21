MİT ve emniyetin ortak operasyonuyla Hatay'da 8 IŞİD'li yakalandı

© Sputnik / Виктор Антонюк Multimedya arşivine gidin kelepçe - Şevçenkovo köyü - Harkiv - tutuklama - gözaltı © Sputnik / Виктор Антонюк / Multimedya arşivine gidin

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MİT ve emniyetin ortak operasyonuyla, IŞİD'in sahil tabur komutanı olduğu belirtilen Ahmed Ali'nin de aralarında bulunduğu 8 terörist Hatay'da yakalandı.