https://sputniknews.com.tr/20221221/merkez-bankasindan-yurt-disina-para-transferinde-bankalara-uyari-1064853482.html

Merkez Bankası'ndan yurt dışına para transferinde bankalara uyarı

Merkez Bankası'ndan yurt dışına para transferinde bankalara uyarı

Merkez Bankası, yurt dışına para transferinde eksik bilgi ve belge raporlayan bankalardan 2 Ocak 2023 itibarıyla tespite konu ödemenin yüzde 5'i kadar ek ücret... 21.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-21T23:15+0300

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ekonomi

merkez bankası

türkiye cumhuriyeti merkez bankası (tcmb)

eft

swift

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bankalara gönderilen yazıda, bankaların EFT, havale ve SWIFT işlemleri bildirimlerine ilişkin uyarıda bulunuldu. yüzde 5'i kadar ek ücret alacak.Daha önce yurt içinden yurt dışına yapılan transferlerde havale ve EFT işlemlerinde yer alan ödeme kategorisi detayının katılımcılar tarafından doldurulmasının talep edildiği aktarılan yazıda, ayrıca eksik veya hatalı uygulamaların giderilmemesi durumunda gerekli aksiyonların alınacağının bildirildiği vurgulandı.Yazıda, bazı bankalarca TCMB'nin söz konusu talimatlarına uygun raporlama yapılmadığının tespit edildiği belirtilerek, şunlar kaydedildi:SWIFT veri deseninde de güncelleme yapıldığı ifade edilen yazıda, güncellenen veri desenine ilişkin testlerin 26 Aralık'ta gerçekleştirilebileceğini, bu uygulama doğrultusundaki raporlamaya ise 2 Ocak 2023 itibarıyla başlanacağı bilgisi verildi.TCMB'nin söz konusu adımlarının, yurt dışına para transferlerinde şeffaflığı güçlendireceği belirtiliyor.

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merkez bankası, türkiye cumhuriyeti merkez bankası (tcmb), eft, swift