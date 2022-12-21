https://sputniknews.com.tr/20221221/medvedevle-gorusen-cin-lideri-si-daha-adil-kuresel-yonetim-icin-rusyayla-yakinlasmaya-haziriz-1064828297.html

Medvedev'le görüşen Çin lideri Şi: Daha adil küresel yönetim için Rusya'yla yakınlaşmaya hazırız

Medvedev'le görüşen Çin lideri Şi: Daha adil küresel yönetim için Rusya'yla yakınlaşmaya hazırız

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, daha adil bir küresel yönetim için Rusya'yla yakınlaşmaya hazır olduklarını vurguladı. Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı... 21.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-21T13:20+0300

2022-12-21T13:20+0300

2022-12-21T13:22+0300

dünya

rusya

vladimir putin

şi cinping

dmitriy medvedev

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Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, Pekin'e düzenlediği ziyaret sırasında Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'le bir araya geldi. Çin devlet televizyonunun haberine göre Şi, görüşme sırasında "Çin, yeni dönemde Rusya-Çin ilişkilerini sürekli olarak ilerletmek ve küresel yönetimin daha adil ve makul bir yönde gelişmesini ortaklaşa desteklemek için Rusya'ya yaklaşmaya hazır" ifadelerini kullandı. Taraflar Ukrayna krizini de istişare ederken Şi, Çin'in bu konudaki tutumunu ve politikasını gerçekliklere dayanarak belirlediğini, objektif ve adil bir tutum sergilediği söyleyerek ateşkes ve müzakere konusunda ısrarcı olduklarını kaydetti. Çin lideri, tarafların itidali koruyacağını, güvenlik alanında kendilerini endişelendiren sorunları siyasi yollardan çözeceklerini umduğunu dile getirdi. Putin'den Şi'ye mesaj: Siyasi diyaloğumuz eşi görülmemiş bir seviyede Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, mevkidaşı Şi'ye Dmitriy Medvedev aracılığıyla gönderdiği mesajda, Rusya-Çin siyasi diyaloğunun ve işbirliğinin eşi görülmemiş bir seviyede ulaştığını ve ülkeler arasındaki temasların hız kesmeden devam edeceğinden emin olduğunu belirtti.

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rusya, vladimir putin, şi cinping, dmitriy medvedev