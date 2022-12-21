https://sputniknews.com.tr/20221221/medvedevle-gorusen-cin-lideri-si-daha-adil-kuresel-yonetim-icin-rusyayla-yakinlasmaya-haziriz-1064828297.html
Medvedev'le görüşen Çin lideri Şi: Daha adil küresel yönetim için Rusya'yla yakınlaşmaya hazırız
Medvedev'le görüşen Çin lideri Şi: Daha adil küresel yönetim için Rusya'yla yakınlaşmaya hazırız
Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, daha adil bir küresel yönetim için Rusya'yla yakınlaşmaya hazır olduklarını vurguladı. Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı... 21.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-21T13:20+0300
2022-12-21T13:20+0300
2022-12-21T13:22+0300
dünya
rusya
vladimir putin
şi cinping
dmitriy medvedev
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Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, Pekin'e düzenlediği ziyaret sırasında Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'le bir araya geldi. Çin devlet televizyonunun haberine göre Şi, görüşme sırasında "Çin, yeni dönemde Rusya-Çin ilişkilerini sürekli olarak ilerletmek ve küresel yönetimin daha adil ve makul bir yönde gelişmesini ortaklaşa desteklemek için Rusya'ya yaklaşmaya hazır" ifadelerini kullandı. Taraflar Ukrayna krizini de istişare ederken Şi, Çin'in bu konudaki tutumunu ve politikasını gerçekliklere dayanarak belirlediğini, objektif ve adil bir tutum sergilediği söyleyerek ateşkes ve müzakere konusunda ısrarcı olduklarını kaydetti. Çin lideri, tarafların itidali koruyacağını, güvenlik alanında kendilerini endişelendiren sorunları siyasi yollardan çözeceklerini umduğunu dile getirdi. Putin'den Şi'ye mesaj: Siyasi diyaloğumuz eşi görülmemiş bir seviyede Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, mevkidaşı Şi'ye Dmitriy Medvedev aracılığıyla gönderdiği mesajda, Rusya-Çin siyasi diyaloğunun ve işbirliğinin eşi görülmemiş bir seviyede ulaştığını ve ülkeler arasındaki temasların hız kesmeden devam edeceğinden emin olduğunu belirtti.
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rusya, vladimir putin, şi cinping, dmitriy medvedev
rusya, vladimir putin, şi cinping, dmitriy medvedev
Medvedev'le görüşen Çin lideri Şi: Daha adil küresel yönetim için Rusya'yla yakınlaşmaya hazırız
13:20 21.12.2022 (güncellendi: 13:22 21.12.2022) Abone ol
Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, daha adil bir küresel yönetim için Rusya'yla yakınlaşmaya hazır olduklarını vurguladı. Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Medvedev, Şi'ye Rus lider Putin'in mesajını iletti.
Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, Pekin'e düzenlediği ziyaret sırasında Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'le bir araya geldi.
Çin devlet televizyonunun haberine göre Şi, görüşme sırasında "Çin, yeni dönemde Rusya-Çin ilişkilerini sürekli olarak ilerletmek ve küresel yönetimin daha adil ve makul bir yönde gelişmesini ortaklaşa desteklemek için Rusya'ya yaklaşmaya hazır" ifadelerini kullandı.
Taraflar Ukrayna krizini de istişare ederken Şi, Çin'in bu konudaki tutumunu ve politikasını gerçekliklere dayanarak belirlediğini, objektif ve adil bir tutum sergilediği söyleyerek ateşkes ve müzakere konusunda ısrarcı olduklarını kaydetti.
Çin lideri, tarafların itidali koruyacağını, güvenlik alanında kendilerini endişelendiren sorunları siyasi yollardan çözeceklerini umduğunu dile getirdi.
Putin'den Şi'ye mesaj: Siyasi diyaloğumuz eşi görülmemiş bir seviyede
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, mevkidaşı Şi'ye Dmitriy Medvedev aracılığıyla gönderdiği mesajda, Rusya-Çin siyasi diyaloğunun ve işbirliğinin eşi görülmemiş bir seviyede ulaştığını ve ülkeler arasındaki temasların hız kesmeden devam edeceğinden emin olduğunu belirtti.