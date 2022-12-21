https://sputniknews.com.tr/20221221/meclisten-tatil-karari-eyt-2023e-kaldi-1064824008.html
Meclis'ten tatil kararı: EYT 2023'e kaldı
Meclis'ten tatil kararı: EYT 2023'e kaldı
Türkiye Büyük Millet Meclisi, 26 Aralık-3 Ocak tarihleri arası tatile girme kararı aldı. Bu durumda emeklilikte yaşa takılanlarla (EYT) ilgili düzenleme yeni... 21.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-21T11:18+0300
2022-12-21T11:18+0300
2022-12-21T11:18+0300
politika
tbmm
ekonomi
eyt
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Türkiye Büyük Millet Meclisi, (TBMM) tatile giriyor.AK Parti'nin dün kabul edilen grup önerisiyle Meclis gelecek hafta çalışmayacak.Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) ve kamuda sözleşmeli olarak görev yapan ve kadroya geçmeyi bekleyenlerle ilgili düzenlemeler 2023 yılına kaldı.Genel Kurul gündeminde, 14 maddelik torba kanun teklifi ve HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel’in milletvekilliğinin düşürülmesine ilişkin Karma Komisyon raporu bulunuyor.Bu iki konunun görüşülmesinin ardından Meclis tatile girecek.
https://sputniknews.com.tr/20221213/cumhurbaskani-erdogan-turkmenistan-ziyareti-oncesi-basin-toplantisi-duzenliyor-1064537857.html
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tbmm, ekonomi, eyt
Meclis'ten tatil kararı: EYT 2023'e kaldı
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Türkiye Büyük Millet Meclisi, 26 Aralık-3 Ocak tarihleri arası tatile girme kararı aldı. Bu durumda emeklilikte yaşa takılanlarla (EYT) ilgili düzenleme yeni yılda ele alınacak.
Türkiye Büyük Millet Meclisi, (TBMM) tatile giriyor.
AK Parti'nin dün kabul edilen grup önerisiyle Meclis gelecek hafta çalışmayacak.
Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) ve kamuda sözleşmeli olarak görev yapan ve kadroya geçmeyi bekleyenlerle ilgili düzenlemeler 2023 yılına kaldı.
Genel Kurul gündeminde, 14 maddelik torba kanun teklifi ve HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel’in milletvekilliğinin düşürülmesine ilişkin Karma Komisyon raporu bulunuyor.
Bu iki konunun görüşülmesinin ardından Meclis tatile girecek.