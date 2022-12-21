https://sputniknews.com.tr/20221221/meclisten-tatil-karari-eyt-2023e-kaldi-1064824008.html

Meclis'ten tatil kararı: EYT 2023'e kaldı

Meclis'ten tatil kararı: EYT 2023'e kaldı

Türkiye Büyük Millet Meclisi, 26 Aralık-3 Ocak tarihleri arası tatile girme kararı aldı. Bu durumda emeklilikte yaşa takılanlarla (EYT) ilgili düzenleme yeni... 21.12.2022, Sputnik Türkiye

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Türkiye Büyük Millet Meclisi, (TBMM) tatile giriyor.AK Parti'nin dün kabul edilen grup önerisiyle Meclis gelecek hafta çalışmayacak.Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) ve kamuda sözleşmeli olarak görev yapan ve kadroya geçmeyi bekleyenlerle ilgili düzenlemeler 2023 yılına kaldı.Genel Kurul gündeminde, 14 maddelik torba kanun teklifi ve HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel’in milletvekilliğinin düşürülmesine ilişkin Karma Komisyon raporu bulunuyor.Bu iki konunun görüşülmesinin ardından Meclis tatile girecek.

https://sputniknews.com.tr/20221213/cumhurbaskani-erdogan-turkmenistan-ziyareti-oncesi-basin-toplantisi-duzenliyor-1064537857.html

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