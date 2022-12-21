https://sputniknews.com.tr/20221221/mbappenin-arjantin-macindac-soyunma-odasindaki-konusmasi-sizdirildi-aptalca-1064837048.html

Mbappe'nin, Arjantin maçında soyunma odasındaki konuşması sızdırıldı: 'Aptalca'

Mbappe'nin, Arjantin maçında soyunma odasındaki konuşması sızdırıldı: 'Aptalca'

Dünya Kupası final maçında Fransa-Arjantin maçının devre arasında, Kylian Mbappe'nin takım arkadaşlarına yaptığı konuşma basına yansıdı. Yıldız futbolcu... 21.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-21T15:51+0300

2022-12-21T15:51+0300

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kylian mbappe

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2022 Katar Dünya Kupası sona erdi ama yankıları sürmeye devam ediyor. Arjantin'in Fransa'yı penaltı atışları sonucu mağlup etmesinin ardından Kylian Mbappe'nin soyunma odasındaki konuşmaları ifşa oldu. Genç yıldızın takım arkadaşlarını motive etmek için oldukça sert ifadeler kullandığı ortaya çıktı.Arjantin'e attığı 3 gole rağmen kupayı kazanamayan Kylian Mbappe'nin Arjantin maçının devre arasında takım arkadaşlarını motive etmek için yaptığı konuşmalar ifşa oldu. Mbappe'nin takım arkadaşlarını ikinci yarısı öncesi daha istekli olmaları yönündeki konuşmaları Fransız basınında geniş yankı buldu.RMC Sport, Arjantin-Fransa maçının devre arasında Mbappe'nin yaptığı konuşmaları okuyucularına aktardı. Ayrıca Hugo Lloris'in arkasında yedek bekleyen Steve Mandanda ve Fransa Milli Takım Teknik Direktörü Didier Deschamps'ın da konuşmaları ortaya çıktı."Aptalca oynamalarına izin veriyoruz"Kylian Mbappe, Arjantin maçının devre arasında şu konuşmayı yaptı:"Bu bir Dünya Kupası finali, bu hayatımızın maçı. Her şekilde daha kötü oynayamayız. Sahaya dönelim, ya onların aptalca oynamasına izin veririz ya da biz oynarız biraz daha yoğunluk verip mücadeleye girer ve başka bir şey yaparız. Bu Dünya Kupası. Olan oldu, iki gol attılar. İki gol gerideyiz ama geri gelebiliriz. Beyler, bu dört yılda bir olan bir şey”Deschamps: "Onlar oynuyor, biz oynamıyoruz"Fransa Milli Takım Teknik Direktörü Didier Deschamps ise daha sakin bir tavırla oyuncularına ikinci yarı öncesi uyardı.Didier Deschamps, "Arkadaşlar, size üzülmeden söyleyeceğim. Aradaki farkı biliyor musunuz? Onlar bir Dünya Kupası oynuyorlar tam tersi biz ise oynamıyoruz" dedi. Deshamps'ın bu konuşmasının ardından soyunma odasında bulunan masaya tüm gücüyleMbappe gol kralı oldu2022 FIFA Dünya Kupası finali öncesinde turnuvanın en çok gol atan oyuncusuna verilen Altın Ayakkabı Ödülü için de kıyasıya bir rekabet söz konusuydu. Kylian Mbappe ile Lionel Messi, 5'er gol ile bu alanda ilk sırayı paylaşıyordu. Arjantin'e karşı attığı 3 golle turnuvadaki gol sayısını 8'e yükselten Kylian Mbappe, Altın Ayakkabı'nın sahibi oldu. Katar 2022'yi gol kralı olarak tamamlayan 23 yaşındaki oyuncunun Dünya Kupası'nda toplam gol sayısı 12 oldu. 7 gollü Messi ise turnuvanın en değerli oyuncusuna verilen Altın Top ödülünü kazandı."Geri döneceğiz"Katar'ın ev sahipliği yaptığı 2022 FIFA Dünya Kupası final mücadelesinde Arjantin'e penaltı atışları sonucu 4-2 mağlup olan Fransa'da Kylian Mbappe, sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. Attığı 8 golle Dünya Kupası'nı gol kralı olarak tamamlayan Mbappe, "Geri döneceğiz" ifadelerini kullandı.Mbappe, ayrıca İngiliz futbolcu Geoff Hurst'un (İngiltere 1966) ardından Dünya Kupası finalinde hat-trick yapan ikinci isim oldu.

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