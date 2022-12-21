https://sputniknews.com.tr/20221221/kremlin-batinin-silah-yardimi-ukrayna-icin-iyiye-isaret-degil-1064842968.html
Kremlin: Batı’nın silah yardımı Ukrayna için iyiye işaret değil
Kremlin: Batı’nın silah yardımı Ukrayna için iyiye işaret değil
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’in ABD ziyaretinin ardından Rusya’yla diyalog konusunda tutum değişikliğinin... 21.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-21T17:41+0300
2022-12-21T17:41+0300
2022-12-21T17:41+0300
ukrayna krizi
kremlin
batı
patriot
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Peskov, basın mensuplarına açıklamasında, ABD’nin Ukrayna’ya Patriot hava savunma sistemlerini sağlama olasılığıyla ilgili olarak, “Silah yardımı devam ediyor, sağlanan silah çeşidi artıyor. Elbette tüm bunlar çatışmanın derinleşmesine yol açıyor ve Ukrayna için iyiye işaret değil” yorumunda bulundu.Kremlin Sözcüsü, Zelenskiy’in ABD ziyaretinin ardından Kiev’in barış görüşmeleri konusundaki tutumunda değişiklikle ilgili olumlu beklentilerin olup olmadığı sorusuna, “Hayır” dedi.Peskov, Kiev’in duruşunu müzakere süreci yönünde değiştireceğini sanmadığını belirtti.
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kremlin, batı, patriot
Kremlin: Batı’nın silah yardımı Ukrayna için iyiye işaret değil
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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’in ABD ziyaretinin ardından Rusya’yla diyalog konusunda tutum değişikliğinin olmayacağını belirtti.
Peskov, basın mensuplarına açıklamasında, ABD’nin Ukrayna’ya Patriot hava savunma sistemlerini sağlama olasılığıyla ilgili olarak, “Silah yardımı devam ediyor, sağlanan silah çeşidi artıyor. Elbette tüm bunlar çatışmanın derinleşmesine yol açıyor ve Ukrayna için iyiye işaret değil” yorumunda bulundu.
Kremlin Sözcüsü, Zelenskiy’in ABD ziyaretinin ardından Kiev’in barış görüşmeleri konusundaki tutumunda değişiklikle ilgili olumlu beklentilerin olup olmadığı sorusuna, “Hayır” dedi.
Peskov, Kiev’in duruşunu müzakere süreci yönünde değiştireceğini sanmadığını belirtti.