Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20221221/kremlin-batinin-silah-yardimi-ukrayna-icin-iyiye-isaret-degil-1064842968.html
Kremlin: Batı’nın silah yardımı Ukrayna için iyiye işaret değil
Kremlin: Batı’nın silah yardımı Ukrayna için iyiye işaret değil
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’in ABD ziyaretinin ardından Rusya’yla diyalog konusunda tutum değişikliğinin... 21.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-21T17:41+0300
2022-12-21T17:41+0300
ukrayna krizi
kremlin
batı
patriot
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0b/02/1062984560_0:0:3069:1726_1920x0_80_0_0_359a960914e6e3357362d44bf6788d07.jpg
Peskov, basın mensuplarına açıklamasında, ABD’nin Ukrayna’ya Patriot hava savunma sistemlerini sağlama olasılığıyla ilgili olarak, “Silah yardımı devam ediyor, sağlanan silah çeşidi artıyor. Elbette tüm bunlar çatışmanın derinleşmesine yol açıyor ve Ukrayna için iyiye işaret değil” yorumunda bulundu.Kremlin Sözcüsü, Zelenskiy’in ABD ziyaretinin ardından Kiev’in barış görüşmeleri konusundaki tutumunda değişiklikle ilgili olumlu beklentilerin olup olmadığı sorusuna, “Hayır” dedi.Peskov, Kiev’in duruşunu müzakere süreci yönünde değiştireceğini sanmadığını belirtti.
batı
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0b/02/1062984560_73:0:2804:2048_1920x0_80_0_0_8db5e91215d7902e72e92e03c60f5f0f.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
kremlin, batı, patriot
kremlin, batı, patriot

Kremlin: Batı’nın silah yardımı Ukrayna için iyiye işaret değil

17:41 21.12.2022
© Sputnik / Владимир Астапкович / Multimedya arşivine gidinDmitriy Peskov
Dmitriy Peskov - Sputnik Türkiye, 1920, 21.12.2022
© Sputnik / Владимир Астапкович
/
Multimedya arşivine gidin
Abone olTelegram
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’in ABD ziyaretinin ardından Rusya’yla diyalog konusunda tutum değişikliğinin olmayacağını belirtti.
Peskov, basın mensuplarına açıklamasında, ABD’nin Ukrayna’ya Patriot hava savunma sistemlerini sağlama olasılığıyla ilgili olarak, “Silah yardımı devam ediyor, sağlanan silah çeşidi artıyor. Elbette tüm bunlar çatışmanın derinleşmesine yol açıyor ve Ukrayna için iyiye işaret değil” yorumunda bulundu.
Kremlin Sözcüsü, Zelenskiy’in ABD ziyaretinin ardından Kiev’in barış görüşmeleri konusundaki tutumunda değişiklikle ilgili olumlu beklentilerin olup olmadığı sorusuna, “Hayır” dedi.
Peskov, Kiev’in duruşunu müzakere süreci yönünde değiştireceğini sanmadığını belirtti.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала