https://sputniknews.com.tr/20221221/kremlin-batinin-silah-yardimi-ukrayna-icin-iyiye-isaret-degil-1064842968.html

Kremlin: Batı’nın silah yardımı Ukrayna için iyiye işaret değil

Kremlin: Batı’nın silah yardımı Ukrayna için iyiye işaret değil

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’in ABD ziyaretinin ardından Rusya’yla diyalog konusunda tutum değişikliğinin... 21.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-21T17:41+0300

2022-12-21T17:41+0300

2022-12-21T17:41+0300

ukrayna krizi

kremlin

batı

patriot

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Peskov, basın mensuplarına açıklamasında, ABD’nin Ukrayna’ya Patriot hava savunma sistemlerini sağlama olasılığıyla ilgili olarak, “Silah yardımı devam ediyor, sağlanan silah çeşidi artıyor. Elbette tüm bunlar çatışmanın derinleşmesine yol açıyor ve Ukrayna için iyiye işaret değil” yorumunda bulundu.Kremlin Sözcüsü, Zelenskiy’in ABD ziyaretinin ardından Kiev’in barış görüşmeleri konusundaki tutumunda değişiklikle ilgili olumlu beklentilerin olup olmadığı sorusuna, “Hayır” dedi.Peskov, Kiev’in duruşunu müzakere süreci yönünde değiştireceğini sanmadığını belirtti.

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kremlin, batı, patriot