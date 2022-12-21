https://sputniknews.com.tr/20221221/kirsehir-belediyesi-tacizle-suclanan-calisanin-isten-kovuldugunu-duyurdu-1064813544.html

Kırşehir Belediyesi, tacizle suçlanan çalışanın işten kovulduğunu duyurdu

Kırşehir Belediyesi, tacizle suçlanan çalışanın işten kovulduğunu duyurdu

Kırşehir Belediyesi, 14 yaşındaki erkek çocuğuna cep telefonuyla cinsel organını gösteren fotoğraflar gönderdiği iddia edilen Fen İşleri Müdürlüğü çalışanı... 21.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-21T00:04+0300

2022-12-21T00:04+0300

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türkiye

kırşehir

kırşehir belediyesi

cep telefonu

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Kırşehir’de, meydana gelen olayda, M.Z., iddiaya göre B.D.'ye cep telefonundan cinsel organını gösteren fotoğraflar attı. DHA'nın haberine göre durumu öğrenen anne Y.D., belediyede çalışan M.Z. ile oğlu B.D. arasındaki yazışmaların çıktısını aldı. Y.D., ardından belediye binasına gelerek duruma tepki gösterdi. ​Belediye önünde kendisiyle ilgilenilmemesine de tepki gösteren Y.D., "Bu kişi erkek çocuğuna çiçek gönderip, cinsel organını atıyor” diye bağırdı.Gözaltına alındı, mahkemece adli kontrol şartı ile serbest kaldıPolis ekiplerinin güvenlik önlemi aldığı belediye binası önünde Y.D., uzun süre sakinleştirilmeye çalışıldı. Y.D., ardından polise gidip M.Z.'den şikayetçi oldu. Şikayet sonrası gözaltına alınan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.‘Çocuğumun psikolojisi bozuldu'M.Z.'nin adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığını öğrenen anne Y.D. dün, şüphelinin Bağbaşı Mahallesi’nde bulunan adresini kaldırım taşıyla bastı. M.Z.'nin kapısının önünde bağıran öfkeli anne Y.D., "Adalet gereğini yapmıyorsa ben kendi adaletimi sağlayacağım. Kendi ellerimle cezasını vereceğim. Yeter artık kaç ailenin canı yanacak. Çocuğumun psikolojisi bozuldu. Ben ailesi olarak çocuğumu korumakla görevliyim. Neden tekrar bu pislikleri dışarı çıkarıyorsunuz. Daha kaç kişinin canı yanacak? Neyi bekliyorsunuz?" dedi.Y.D., olay yerine gelen polis ekiplerince uzaklaştırıldı. M.Z. ise yeniden gözaltına alındı. İfadesi alınan şüpheli, serbest bırakıldı.Olayla ilgili Kırşehir Belediyesi tarafından yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

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