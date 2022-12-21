https://sputniknews.com.tr/20221221/kafessiz-turkiye-2022-yumurta-raporu-92-markadan-51i-kafes-yumurtasini-terk-edecegini-acikladi-1064847802.html

Kafessiz Türkiye 2022 raporu: 92 markadan 51’i kafes yumurtasını terk edeceğini açıkladı

Kafessiz Türkiye 2022 raporu: 92 markadan 51’i kafes yumurtasını terk edeceğini açıkladı

Kafessiz Türkiye’nin 2022 Yumurta Takip Raporu’na göre Türkiye’de faaliyet gösteren ve kafessiz yumurta taahhüdü veren 51 ve henüz taahhüt vermemiş 41 firma... 21.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-21T20:58+0300

2022-12-21T20:58+0300

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tavuk

tavuk çiftliği

yumurta

türkiye

kafes

kafessiz türkiye kampanyası

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Yumurtası için yetiştirilen tavukların hapsedildikleri çağdışı kafes sistemlerine son verilmesi için çalışan Kafessiz Türkiye, 2022 Yumurta Takip Raporu’nu yayımladı.Rapora göre; Türkiye’de faaliyet gösteren ve kafessiz yumurta taahhüdü veren 51 ve henüz taahhüt vermemiş 41 firma olmak üzere toplamda 92 firma bulunuyor.Rapora göre 2022 itibariyle Türkiye’de operasyonlarını yürüten ulusal ve yabancı birçok marka, tüketicinin artan şeffaflık talebine ve hayvan refahına uygun üretim arzusuna sessiz kalmayarak kafes yumurtasını terk etmeyi taahhüt ediyor.2022 yılı Yumurta Takip Raporu’nda Türkiye’de faaliyet gösteren ve kafessiz yumurta taahhüdü veren 51 ve henüz taahhüt vermemiş 41 firma olmak üzere toplamda 92 firma bulunuyor. Raporda verilen bilgilere göre firmalar; otel, perakende, kafe/restoran, gıda üreticisi ve yemek servisi olmak üzere beş farklı sektörden; büyüklük, satın aldıkları yumurta sayısı, piyasa etkileri ve taahhütlerinin sektörleri için önemi baz alınarak seçildi.A4 kağıdından daha küçük bir alana hapsediliyorlarKafes tavukçuluğu, endüstriyel hayvancılık uygulamaları arasında hayvanlara en çok eziyet eden yetiştirme yöntemi. Türkiye’de sadece yumurtası için yetiştirilen 120 milyon tavuk var ve bu tavukların 100 milyon kadarı, yumurta endüstrisinin kârlılığını artırmak için bir A4 kağıdından daha küçük bir alana hapsedilerek ömrünü güneş görmeden geçiriyor. Tüketici kafes eziyetini istemiyorKonda Araştırma ve Danışmanlık’ın Ocak 2021’de gerçekleştirdiği ankete göre kamuoyunda endüstriyel kafes sistemlerinin kullanılmasına karşı olan görüş yaygın; Türkiye’de her 10 insandan yaklaşık 8’i, kafes sistemlerinin yasaklanması gerektiğini düşünüyor. Tüketicilerin yüzde 82’si ise tavukların endüstriyel kafeslerde yetiştirilmesini doğru bulmadığını belirtiyor.Küresel gıda ve ağırlama firmaları dünyanın her yerindeki tüketicilerin talebi üzerine kafes sistemlerinden uzaklaşmaya devam ediyor. Raporda yer alan verilere göre birçok ülkede hayata geçirilen yasal düzenlemeler de kafes sistemlerinin toplam yumurta üretiminde sahip olduğu payın giderek azalacağını ya da tamamen biteceğini gösteriyor. Türkiye’de 51 firma kafes yumurtalarını terk ediyorOtel, perakende, kafe/restoran, gıda üreticisi ve yemek servisi olmak üzere beş farklı sektörden markaların yer aldığı 2022 yılı raporunda, 92 markadan 51’inin kafes sisteminden elde edilen yumurtaları kullanmayacağına dair söz verdiği belirtiliyor.Taahhüt veren markalar içerisinde Metro ve CarrefourSA gibi devasa perakendeciler, Dedeman ve Anemon gibi yerli otel zincirleri, Beyaz Fırın, Allpoints Restaurant Group, Caffe Nero gibi kafe-restoran zincirleri, Divan, Unilever, Nestle gibi gıda üreticileri ve birçok yemek servisi firması da yer alıyor. Sadece 2022 yılında, içlerinde Anemon, Özsüt, Beltur A.Ş ve Karaköy Güllüoğlu’nun da bulunduğu 16 farklı marka kafes yumurtası kullanmayacağına dair taahhüt metnini kamuoyuna açık bir şekilde yayımladı.

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tavuk, tavuk çiftliği, yumurta, kafes, kafessiz türkiye kampanyası