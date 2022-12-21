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İtalyan polisi nakil bekleyen hastalara böbrek götürmek için Lamborghini kullanıyor
İtalyan polisi nakil bekleyen hastalara böbrek götürmek için Lamborghini kullanıyor
İtalyan polisi, birbirinden uzak mesafelerdeki donör ve nakil bekleyen hastalara böbrek teslim etmek için özel olarak tasarlanmış bir Lamborghini spor araba... 21.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-21T10:26+0300
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yaşam
italya
roma
böbrek
lamborghini
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İtalya'daki polis, nakil bekleyen böbrek hastaları içinilginç bir uygulama başlattı.Guardian'da yer alan habere göre birbirinden uzak mesafelerdeki donör ve nakil bekleyen hastalara böbrek teslim etmek için özel olarak tasarlanmış bir Lamborghini Huracán model spor araba kullanan polis, "En güzel Noel hediyesini, hayatı teslim etmek üzere yoldayız" açıklamasını yaptı.Açıklamada, "Polisin özel Noel Baba'sı sayesinde iki kişiye böbrek hediyesi verildi" denildi.Organlar, İtalya'nın kuzeydoğusundaki Padua'dan Modena ve ardından Roma'daki hastanelere götürüldü.Söz konusu lüks araç, Lamborghini tarafından emniyete 2017 yılında hediye edilmişti.Hem normal polis operasyonlarında hem de acil kan ve organ naklinde kullanılan araç, ülkenin kuzeyindeki Bologna kentinde otoyol devriyelerinde de kullanılıyordu.
https://sputniknews.com.tr/20220726/cekyada-suclulardan-alinan-ferrari-polisin-hizmetine-verildi-1059135798.html
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italya, roma, böbrek, lamborghini
italya, roma, böbrek, lamborghini

İtalyan polisi nakil bekleyen hastalara böbrek götürmek için Lamborghini kullanıyor

10:26 21.12.2022
© AFP 2022İtalyan polisi, birbirinden uzak mesafelerdeki donör ve nakil bekleyen hastalara böbrek teslim etmek için özel olarak tasarlanmış bir Lamborghini spor araba kullandı.
İtalyan polisi, birbirinden uzak mesafelerdeki donör ve nakil bekleyen hastalara böbrek teslim etmek için özel olarak tasarlanmış bir Lamborghini spor araba kullandı. - Sputnik Türkiye, 1920, 21.12.2022
© AFP 2022
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İtalyan polisi, birbirinden uzak mesafelerdeki donör ve nakil bekleyen hastalara böbrek teslim etmek için özel olarak tasarlanmış bir Lamborghini spor araba kullandı.
İtalya'daki polis, nakil bekleyen böbrek hastaları içinilginç bir uygulama başlattı.
Guardian'da yer alan habere göre birbirinden uzak mesafelerdeki donör ve nakil bekleyen hastalara böbrek teslim etmek için özel olarak tasarlanmış bir Lamborghini Huracán model spor araba kullanan polis, "En güzel Noel hediyesini, hayatı teslim etmek üzere yoldayız" açıklamasını yaptı.
Açıklamada, "Polisin özel Noel Baba'sı sayesinde iki kişiye böbrek hediyesi verildi" denildi.
Organlar, İtalya'nın kuzeydoğusundaki Padua'dan Modena ve ardından Roma'daki hastanelere götürüldü.
Söz konusu lüks araç, Lamborghini tarafından emniyete 2017 yılında hediye edilmişti.
Hem normal polis operasyonlarında hem de acil kan ve organ naklinde kullanılan araç, ülkenin kuzeyindeki Bologna kentinde otoyol devriyelerinde de kullanılıyordu.
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