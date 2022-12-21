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https://sputniknews.com.tr/20221221/istanbulda-ev-sahibinin-akrabalari-kiraciya-saldirdi-annemi-sacindan-tutup-yerlerde-suruklediler-1064827101.html
İstanbul'da ev sahibinin akrabaları kiracıya saldırdı: Annemi saçından tutup yerlerde sürüklediler
İstanbul'da ev sahibinin akrabaları kiracıya saldırdı: Annemi saçından tutup yerlerde sürüklediler
Üsküdar'da kiracı ile ev sahibinin akrabaları arasında başlayan tartışma, apartman boşluğunda kavgaya dönüştü. Ev sahibinin akrabaları tarafından dövüldüğünü... 21.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-21T12:55+0300
2022-12-21T12:55+0300
yaşam
türkiye
ev sahibi
kiracı
zam
kavga
ekonomi
istanbul
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İstanbul Üsküdar'da ev sahibinin akrabaları tarafından saldırıya uğrayan kiracı, şikayette bulundu.Üsküdar'da kiracı olarak yaşadıkları evden çıkarılmak istenen Merve Şimşek ve annesi Songül Şimşek'in, 11 Aralık Pazar gece yarısı, ev sahibinin akrabaları tarafından zorla evden çıkarılmaya çalışıldığı iddia edildi.Almanya'da yaşayan ev sahibinden, evi boşaltmak için süre istenmesine rağmen, aynı apartmanda yaşayan akrabalarının gece yarısı, anne ve kıza saldırdığı ileri sürüldü.Karakola giden Şimşek, ev sahibinin akrabalarından şikayetçi oldu. Ev sahibi ise iddiaları yalanlayarak, konuşmak istemediğini belirtti. Kavga anlarını Merve Şimşek'in erkek kardeşi cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Görüntülerde, ev sahibinin akrabaları, Merve Şimşek'in annesi ile ev sahiplerinin damadı arasında ilişki olduğu iddiasıyla evi hemen boşaltmalarını istiyor.Daha sonra kavga çıkarken, görüntülerin devamında Merve Şimşek, iddiaları kabul etmiyor.'1 yıl içinde 3 kez zam istediler'Şimşek, "Bir yıl içerisinde üç kez kiraya zam istediler. Zaten biz evden çıkacaktık. Babam arayıp, kardeşimin okulunun eve yakın olması nedeniyle biraz süre istedi. Babama 'Hep çıkacağız diyorsunuz' dediler. Evden çıkmamız için bir gece yarısı bize saldırdılar. Evimize girip bizi darbettiler. Biz bavullarımızı toplamıştık, yardım için teyzem de gelmişti. Kapı çalınca teyzem açtı. Kapı açılır açılmaz birisi bana saldırmaya başladı. Beni yatak odasına sürükledi. 2 kişi daha içeri girip beni darbetti. Kardeşime cep telefonu kamerasıyla çekmesini söyledim. Kamera açılınca kaçtılar. Annem beni kurtarmaya çalışırken, saçından tutup yerlerde sürüklediler. O esnada 15 kişi vardı. Kolumun üzerine düştüm ve üzerimden geçtiler. Gerisini hatırlamıyorum" diye konuştu.'Evde çıkmamız için iftira atmaya başladılar'Olaydan sonra 5 gün içinde taşındıklarını söyleyen Şimşek, "Tehdit, hakaret ve konut ihlali suçlarından şikayetçi oldum. Kesinlikle tutuklanmalarını istiyorum. Ayrıca saldıranlardan biri sağlık çalışanıydı. Benim hastane bilgilerime de ulaşmış. Bu da ayrı bir suç. Psikolojik olarak iyi değilim, gözüme uyku girmiyor. Gözlerimi kapatınca sesler ve görüntüler aklıma geliyor" dedi.
https://sputniknews.com.tr/20221215/ev-sahibi-kiracisinin-evden-cikmasi-icin-tencere-ile-gurultu-yapti-baca-borusundan-muzik-dinletti-1064611318.html
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türkiye, ev sahibi , kiracı, zam, kavga, ekonomi, istanbul
türkiye, ev sahibi , kiracı, zam, kavga, ekonomi, istanbul

İstanbul'da ev sahibinin akrabaları kiracıya saldırdı: Annemi saçından tutup yerlerde sürüklediler

12:55 21.12.2022
© DHAİstanbul'da ev sahibinin akrabaları kiracıya saldırdı
İstanbul'da ev sahibinin akrabaları kiracıya saldırdı - Sputnik Türkiye, 1920, 21.12.2022
© DHA
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Üsküdar'da kiracı ile ev sahibinin akrabaları arasında başlayan tartışma, apartman boşluğunda kavgaya dönüştü. Ev sahibinin akrabaları tarafından dövüldüğünü iddia eden kiracı şikayetçi oldu. Yaklaşık 15 kişi tarafından saldırıya uğradığını ifade eden kiracı, bir yıl içerisinde 3 kez kiraya zam istediklerini belirtti.
İstanbul Üsküdar'da ev sahibinin akrabaları tarafından saldırıya uğrayan kiracı, şikayette bulundu.
Üsküdar'da kiracı olarak yaşadıkları evden çıkarılmak istenen Merve Şimşek ve annesi Songül Şimşek'in, 11 Aralık Pazar gece yarısı, ev sahibinin akrabaları tarafından zorla evden çıkarılmaya çalışıldığı iddia edildi.
Almanya'da yaşayan ev sahibinden, evi boşaltmak için süre istenmesine rağmen, aynı apartmanda yaşayan akrabalarının gece yarısı, anne ve kıza saldırdığı ileri sürüldü.

Karakola giden Şimşek, ev sahibinin akrabalarından şikayetçi oldu. Ev sahibi ise iddiaları yalanlayarak, konuşmak istemediğini belirtti. Kavga anlarını Merve Şimşek'in erkek kardeşi cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Görüntülerde, ev sahibinin akrabaları, Merve Şimşek'in annesi ile ev sahiplerinin damadı arasında ilişki olduğu iddiasıyla evi hemen boşaltmalarını istiyor.

Daha sonra kavga çıkarken, görüntülerin devamında Merve Şimşek, iddiaları kabul etmiyor.

'1 yıl içinde 3 kez zam istediler'

Şimşek, "Bir yıl içerisinde üç kez kiraya zam istediler. Zaten biz evden çıkacaktık. Babam arayıp, kardeşimin okulunun eve yakın olması nedeniyle biraz süre istedi. Babama 'Hep çıkacağız diyorsunuz' dediler. Evden çıkmamız için bir gece yarısı bize saldırdılar. Evimize girip bizi darbettiler. Biz bavullarımızı toplamıştık, yardım için teyzem de gelmişti. Kapı çalınca teyzem açtı. Kapı açılır açılmaz birisi bana saldırmaya başladı. Beni yatak odasına sürükledi. 2 kişi daha içeri girip beni darbetti. Kardeşime cep telefonu kamerasıyla çekmesini söyledim. Kamera açılınca kaçtılar. Annem beni kurtarmaya çalışırken, saçından tutup yerlerde sürüklediler. O esnada 15 kişi vardı. Kolumun üzerine düştüm ve üzerimden geçtiler. Gerisini hatırlamıyorum" diye konuştu.

'Evde çıkmamız için iftira atmaya başladılar'

Olaydan sonra 5 gün içinde taşındıklarını söyleyen Şimşek, "Tehdit, hakaret ve konut ihlali suçlarından şikayetçi oldum. Kesinlikle tutuklanmalarını istiyorum. Ayrıca saldıranlardan biri sağlık çalışanıydı. Benim hastane bilgilerime de ulaşmış. Bu da ayrı bir suç. Psikolojik olarak iyi değilim, gözüme uyku girmiyor. Gözlerimi kapatınca sesler ve görüntüler aklıma geliyor" dedi.
Ev sahibi, kiracısının evden çıkması için tencere ile gürültü yaptı, baca borusundan müzik dinletti - Sputnik Türkiye, 1920, 15.12.2022
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Ev sahibi, kiracısının evden çıkması için tencere ile gürültü yaptı, baca borusundan müzik dinletti
15 Aralık, 09:59
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