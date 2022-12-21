https://sputniknews.com.tr/20221221/iran-disisleri-bakanindan-nukleer-muzakereler-ve-suudi-arabistan-aciklamasi-1064850744.html

İran Dışişleri Bakanı'ndan 'nükleer müzakereler ve Suudi Arabistan' açıklaması

İran Dışişleri Bakanı'ndan 'nükleer müzakereler ve Suudi Arabistan' açıklaması

İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan, "Edindiğimiz izlenime göre, taraflar gerçekliğe dönüyor ve biz de kırmızı çizgilerimize uyulması halinde bir anlaşmaya... 21.12.2022, Sputnik Türkiye

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hüseyin emir abdullahiyan

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İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, "nükleer müzakerelere ilişkin tarafların gerçekliğe döndüğü yönünde izlenim edindiklerini, kırmızı çizgilerine uyulması halinde bir anlaşmaya varmak için son adımları atmaya hazır olduklarını" söyledi.İran resmi ajansı IRNA’ya göre Bakan Abdullahiyan, Ürdün'ün başkenti Amman'da düzenlenen "2. Bağdat İşbirliği ve Ortaklık Konferansı" sırasındaki temaslarına ilişkin açıklamada bulundu.Abdullahiyan, Tahran ile Washington arasındaki nükleer görüşmelerde arabuluculuk yapan Avrupa Birliği'nin (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ile Ürdün'de iki saatlik bir görüşme yaptıklarını, nükleer müzakerelere ilişkin konuları tartışma fırsatı bulduklarını aktardı.'Medyada ikiyüzlü davrandılar'ABD tarafını, son birkaç ayda "söylemleri ile örtüşmeyen eylemlerde bulunmak"la suçlayan Abdullahiyan, şunları kaydetti:Abdullahiyan, Borrell ile yaptıkları toplantıya dair ise "Edindiğimiz izlenime göre, taraflar gerçekliğe dönüyor ve biz de kırmızı çizgilerimize uyulması halinde bir anlaşmaya varmak için son adımları atmaya hazır olduğumuzu bildirdik" dedi.Suudi Arabistan ile ilişkileri normalleştirmeye 'yeşil ışık'Abdullahiyan, Ürdün’de Suudi Arabistanlı mevkidaşı Faysal bin Ferhan ile de görüştüklerini aktararak, "Bağdat'ta başlayan görüşme sürecini sürdürmeye hazır olduğumuzu açıkladık" diye konuştu.İki ülke arasındaki diplomatik ilişkileri kesen tarafın İran olmadığını, bu kararı Suudi Arabistan’ın verdiğini söyleyen Abdullahiyan, "Suudiler ne zaman normal ilişkilere dönmeye hazır olursa, İran bunu memnuniyetle karşılayacaktır" ifadelerini kullandı.İran ile 5+1 ülkeleri arasındaki 'nükleer müzakere' süreciİran ile Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) daimi üyeleri ABD, Rusya, Çin, İngiltere, Fransa ile Almanya (5+1) arasında 2015'te yaptırımların kaldırılması karşılığında Tahran'ın nükleer faaliyetlerinin düzenlendiği ve denetim altına alındığı bir anlaşma imzalanmıştı.Washington, eski Başkan Donald Trump döneminde, 2018'de anlaşmadan tek taraflı çekilerek İran'a yeniden yaptırım uygulamaya başlayınca Tahran da anlaşmadaki taahhütlerini kademeli olarak durdurmuş ve yeniden yüksek düzeyde uranyum zenginleştirme dahil bir dizi adım atmıştı.İran ile nükleer anlaşmanın yeniden canlandırılması ve ABD'nin anlaşmaya yeniden katılmasının ele alındığı Nisan 2021'de Viyana'da başlayan nükleer görüşmeler, Washington ve Tahran arasındaki uzlaşmazlık nedeniyle eylül başlarında askıya alınmıştı.ABD'nin İran Özel Temsilcisi Robert Malley, 17 Ekim'de CNN televizyonuna yaptığı açıklamada, görüşmelerin "Tahran'ın talepleri nedeniyle çıkmaza girdiğini ve konunun şu anda gündemde bile olmadığını" ifade etmişti.Malley, 14 Kasım'da Paris'te basına yaptığı açıklamada da İran'da genç bir kadının polis nezaretinde hayatını kaybetmesi sonrasında başlayan gösterilere işaret ederek, "Odak noktamız ilerlemeyen bir anlaşma değil, İran'da olup bitenler." demişti.Buna karşılık İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan, 16 Kasım'daki bir konuşmasında, ABD'li yetkililerin aksi yöndeki açıklamalarına rağmen nükleer anlaşma konusunda Tahran ile Washington arasında mesaj alışverişinin devam ettiğini söylemişti.

https://sputniknews.com.tr/20221220/bidenin-iran-ile-nukleer-anlasmanin-oldugunu-soyledigi-anin-goruntu-ortaya-cikti-1064812759.html

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